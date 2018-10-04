Успеть за 60 дней. Как иркутская компания за два месяца провела капитальный ремонт в отеле «Бурдугуз»

Думаете, невозможно полностью отремонтировать четырехэтажную гостиницу за два месяца? Ошибаетесь. Наш герой – директор строительной компании ООО «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск» – утверждает: нет ничего невозможного! Именно за 60 дней компания выполнила капитальный ремонт в парке-отеле «Бурдугуз» в Иркутском районе. Чего это им стоило, чем были обусловлены столь сжатые сроки, Газете Дело поведал Игорь Дружков. Он также рассказал о том, как создал компанию, доход которой за шесть лет увеличился в 50 раз, поделился особенностями ремонта под ключ.

«Хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам»

Игорь, поделитесь историей вашей компании. С чего всё началось?

– Я работаю в сфере строительства уже достаточно давно. Более десяти лет проработал в крупной иркутской строительной компании, начинал с менеджера, потом стал начальником отдела продаж, потом – коммерческим директором. В какой-то момент понял, что мое видение строительства несколько иное, мне хотелось создать что-то новое, чего еще не было в Иркутске. Мне хотелось работать с высокорентабельными, но небольшими объектами, где требовалось высокое качество и профессиональный подход.

Поэтому я решил, что, если я хочу что-то делать хорошо, то я должен это делать сам. Таким образом, в 2012 году я основал свою компанию, ко мне присоединилось несколько единомышленников, в том числе – моя девушка, сейчас она уже жена. Опыт работы в строительстве у нас уже был, поэтому мы быстро смогли запустить рабочий процесс.

«Профессионалом можно быть только в одном»

Судя по названию компании – «ПОЛИ-ФЛООР», вы начинали с монтажа наливных полов?

– На самом деле, так и было. После основания собственного бизнеса я поехал в эту компанию на обучение, мне понравилась новая технология, по которой они работали, направленная на качество. Тогда технология наливных дизайнерских полов была абсолютной новинкой на рынке, она только появилась на западе, и я решил привезти её в Иркутск и обучить наших партнеров работе с материалом. Мы стали дилером компании «ПОЛИ-ФЛООР» в Иркутске и взяли себе это название.

И как в нашем городе приняли новинку?

– К сожалению, Иркутск оказался не готов к наливным полам. Это достаточно дорогая технология, поскольку требует большого расхода материала, имеет свои сложности в установке… Впервые я опробовал её на своей квартире, получилось очень удачно, и вот уже шестой год моя семья ходит по наливному полу (улыбается).

Сейчас вы занимаетесь не только полами, но название компании сохранили. Почему?

– То, что мы не меняем название, свидетельствует о том, что мы достаточно стабильная компания, давно на рынке, нас многие знают как «ПОЛИ-ФЛООР» и доверяют нам. Смена названия, перерегистрация – это не очень хороший знак, так часто поступают фирмы-однодневки, а мы не относим себя к таким организациям.

Насколько ваша компания расширилась с момента открытия? Какой спектр услуг оказывает сейчас?

– Профессионалом можно быть только в одном направлении. Основное наше направление – это комплексные отделочные работы. Кроме того, у нас есть ряд партнеров, которые занимаются электрикой, вентиляцией, отоплением, сантехникой. Со многими из них сотрудничаем с самого начала нашей работы.

От наливных полов, мы, кстати, сейчас почти отошли, можем взяться за них, только если этого в комплексе подразумевает какой-то интересный проект, как правило, это происходит при работе с коммерческими помещениями.

Что касается роста… За шесть лет мы существенно расширили число сотрудников, количество партнеров. Оборот тоже хорошо вырос и превысил 100 миллионов рублей.

«Совершили невозможное»

Недавно вы выполнили крупный проект в парке-отеле «Бурдугуз». Расскажите о нём. В чем заключалась особенность объекта для вас?

– Для нас это был достаточно крупный проект, собственник в лице «Иркутскэнерго» сделал заказ на обновление номерного фонда отеля, ресторанной зоны, внешнего вида фасада. После того, как мы закончили проект, я проанализировал всё и понял, что мы совершили невозможное.

Обновленный парк-отель «Бурдугуз».

Фото предоставлено компанией «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск»

Что вы имеете в виду?

– Первоначально проект предполагал только косметический ремонт четырехэтажного здания площадью порядка четырех тысяч квадратных метров, без работы с электрикой, вентиляцией, сантехникой. Перед нами стояла задача за два месяца чисто внешне освежить, облагородить отель перед приездом крупной делегации из столицы и иностранных гостей.

Однако, когда мы приступили к работе, поняли, что одним косметическим ремонтом не обойтись, отель нуждался в полной реконструкции. Руководство планировало присвоить «Бурдугузу» четыре звезды, а в номерах не было даже кондиционеров!

Получается, что объем работ непредвиденно увеличился?

– Да, в три раза! Нам пришлось заменять всю электропроводку, ставить кондиционеры, восстанавливать вентиляцию, переделывать канализацию, отопление, водоснабжение, В итоге мы полностью реконструировали здание, хотя и не планировали этого. Прежде чем приступить к ремонту, необходимо было составить проектную документацию, подготовиться, выбрать материалы... и только потом начинать. А у нас не было проекта, всё решалось буквально на ходу и в очень сжатые сроки. По-хорошему, на такой объем работы нужно выделять шесть, а то и восемь месяцев. Мы, как я уже говорил, управились за два.

Невероятно! Как же вам это удалось?

– Только благодаря людям. У нас собралась очень сильная и гибкая команда. Люди работали быстро, слаженно, в три смены, спали по три-четыре часа в сутки… А также благодаря проверенным подрядчикам, партнерам, с которыми работаем уже давно. На объекте работали самые лучшие люди, круглосуточно там находились наши специалисты, контролирующие ход работ.

Обновленный парк-отель «Бурдугуз».

Фото предоставлено компанией «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск»

Команду пришлось расширить?

– Разумеется. Обычно у нас работает бригада максимум из 30 человек. На «Бурдугузе» мы собрали 100.

Мы ведь работаем с проверенными бригадами на протяжении шести лет. Но по необходимости, по их рекомендации можем привлечь на объекты дополнительную рабочую силу и специалистов. Это накладывает определенную ответственность за итоговое качество на всех работников: и на тех, кого порекомендовали, и на тех, кто за них отвечает.

Как вам удалось мотивировать рабочих на такой результат?

– Мы постарались сделать так, чтобы им было комфортно находиться на объекте. Корпус для сна и отдыха, кухня, где каждый мог пообедать, душевые кабины… А каждую пятницу мы варили два больших казана плова, все – и начальники, и подчиненные, собирались и обедали вместе. Когда нет такого должностного наслоения, работать легче и приятнее.

Кроме того, дабы зарядить людей позитивным настроением, ежедневно на площадке крутили советскую музыку 60-70-х гг., и всем это очень нравилось. Молодежь, конечно, сначала не совсем понимала, но потом тоже втянулась (смеется).

А вы сами принимали участие в строительстве? Мотивировали рабочих своим примером?

– Основную работу я, конечно, делал в Иркутске, в офисе, решал организационные вопросы, проводил встречи, заключал соглашения... Однако под конец ремонта также присоединился к команде на объекте.

Игорь Любославский, технический директор компании ООО «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск»: «Сроки были очень сжатые, стройка велась в три смены, для людей было организовано питание, проживание. Привозилась питьевая вода, потому как местная была только техническая. Мы подбадривали работников, включали советские песни 60-70-х годов. Это помогло сплотить команду, задать единый вектор движения – вперёд, к общей цели». Окороков Денис, руководитель проекта ООО «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск»: «В самом начале работы на «Бурдугузе» мы столкнулись с большой проблемой – низкой готовностью проектной документации. Нам приходилось уже на месте с заказчиком решать задачи. За 60 рабочих дней мы выполнили огромный объем работы, благодаря опытному коллективу, грамотному планированию работы, правильной постановке задач». Юлия Хороших, начальник сметного отдела ООО «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск»: «Приходилось быть терпеливым, как никогда, и работать в режиме мно­гозадачности. Я уверена, что крупная компания не справилась бы с таким проектом, как «Бурдугуз». У нас не­большой коллектив – и это стало боль­шим плюсом. Дело в том, что у нас совершенно отсутствует бюрократия, мы мобильны, оперативны и при этом очень дружны».

«Помогаем развивать город»

Заказчик остался доволен?



– Думаю, да. Лучше, конечно, спросить у них самих, но собственник «Бурдугуза» остался доволен, это я точно знаю.

Как ремонт отразился на дальнейшей работе «Бурдугуза»? Уже есть какие-то результаты?

– В ближайшее время парк-отель будет проходить аттестацию на четыре звезды, уже подготовлены все необходимые документы для этого. Несомненно, мы весь ремонт провели в соответствии с требованиями, стандартами, соответствующими этой категории, поэтому за результат я ручаюсь.

Практически сразу после ремонта в «Бурдугузе» провели конференции такие крупные компании, как «Ирутскэнерго», ИНК, РЖД. Инфраструктура отеля позволяет проводить крупные корпоративные мероприятия, а после ремонта он стал еще привлекательнее. Подобных мест для приема крупных делегаций в Иркутске не так уж и много, и мы рады, что таким образом помогаем городу развиваться.

Обновленный парк-отель «Бурдугуз».

Фото предоставлено компанией «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск»

«Задаем концепции»

Какие еще необычные заказы вам приходилось выполнять?

– Интересные проекты безусловно были, но они были не такими масштабными, как «Бурдугуз». Так, в прошлом году был один интересный и технически сложный проект – отделка студии сценического искусства LA SCENE площадью 440 квадратных метров. Нам пришлось прибегнуть к множеству технических решений: студии была необходима качественная шумоизоляция, амортизирующее покрытие в балетном зале, и многое другое.

На нас возлагалась большая ответственность, потому что это был социально значимый объект для детей, для города, да и заказчиками были достаточно серьезные люди.

Также большой фронт работ был сделан нами в филиале сети книжных магазинов «Продалитъ», который находится в «Модном Квартале». Мы не только сделали дизайн-проект помещения, выбрали материалы, расставили мебель, но и разработали принципиально новую концепцию для магазина, разделив одно большое помещение на несколько секций, и добавили зону отдыха, где можно посидеть с книгой за столом или на диванчике. Также в помещении был подиум и мы решили его не демонтировать, а оформить в виде сцены. Так с нашей подачи у книжного магазина появилась новая концепция, о возможности которой собственник и не подозревал. Теперь в магазине периодически проходят мероприятия, мастер-классы, тематические вечера, и это, я считаю, здорово.

Каких заказов у вас в портфеле больше? Какие заказы любите?

– На самом деле, мы особо не разделяем юридических и физических лиц. Одному человеку мы можем отремонтировать квартиру, а спустя некоторое время он попросит нас сделать проект своего офиса. Но практика сложилась так, что в нашем портфолио всё-таки больше коммерческих проектов. Как правило, это отделка торговых помещений и электромонтажные работы в них.

Фото: А. Фёдоров

В частности, это бутики в крупных торговых центрах Иркутска – «Модном Квартале», «Сильвер Молле», «Комсомолле», «Новом», «Сезоне» и других. Мы начинали с «Модного Квартала», провели ремонт в порядка 30% помещений. Как правило, это торговые точки известных брендов – «Золотое время», SWAROVSKI, Napapijri, SanDali, MilaVitsa, PANDORA, «Алмаз», FINN FLARE, HENDERSON, «Па-Rоль» и многие другие.

А какие проекты у вас в планах?

– Недавно нам поступило предложение о реконструкции цокольного этажа одной из лучших гостиниц в Иркутске и ещё одного торгового центра. Сейчас мы на стадии переговоров. Кроме того, заключаем соглашение на отделку жилых помещений для китайскими партнеров.

«Сэкономить можно на скорости, но не на качестве»

Есть ли какие-то проекты, с которыми вы принципиально не работаете?

– Да. Например, мы пытались участвовать в некоторых тендерах, однако в ходе аукциона первоначальная стоимость обычно снижается на 20, а то и на 40 процентов, что нам попросту невыгодно. К примеру, недавно я пытался выиграть тендер на обустройство детского дома. Хотелось сделать объект качественным, красивым, чтобы дети жили в комфортных условиях. Однако по факту цена снизилась на 40 %, и от этой идеи пришлось отказаться – ну не получится за такие деньги провести качественный ремонт. При этом все прекрасно понимают, что компания, которая выиграла тендер, попросту освоит бюджетные деньги, о качественной работе там не может быть и речи, ремонта как не было, так и не будет. Я против демпинга, считаю, что так быть не должно.

Кроме того, мы не беремся за частичный ремонт. Для нас это нерентабельно, да и для заказчика может быть тяжело, ведь мы, как правило, ограждаем его от любого контакта с ремонтом, ведь в доме, где идет ремонт, не совсем комфортно жить.

На чем вы никогда не станете экономить?

– На материалах, ведь качество материала определяет срок его эксплуатации. Кстати, те компании, которые выигрывают тендеры, чтобы сэкономить 50-60 процентов от стоимости, зачастую используют просроченные материалы либо дешевые, некачественные аналоги. Мы с такими материалами никогда не станем работать.

Но на чем-то же можно сэкономить? Наверняка клиенты просят о снижении цены.

– Сэкономить можно разве только за счет скорости выполнения заказа: чем быстрее, тем это будет дешевле.

«Мы всецело отвечаем за нашу работу»

Что для вас главное при выполнении работ?

– Мы уже вышли на тот уровень, когда деньги являются приятным бонусом к конечному результату, оценкой работы, оплатой нашего труда, чем угодно, но только не самоцелью. Нам важно, чтобы заказчик был доволен, чтобы мы сами были довольны.

Какие гарантии вы даете клиентам?

– Я не люблю слово гарантия. Гарантийные случаи, как правило, подразумевают трения и прения сторон, выяснения, кто прав, а кто виноват. Мы же осуществляем то, что называем сопровождением объектов. Несколько раз в течение года мы проверяем объект: как «лег» ремонт, не вылезли ли какие косяки, всё ли функционирует, как нужно, всё ли устраивает клиента. Если что-то возникает, то переделываем без вопросов, потому что мы всецело отвечаем за нашу работу.

«Ремонт под ключ – без форс-мажоров, нервов и потери времени»

Вы позиционируете себя как компанию, выполняющую ремонт под ключ. Насколько это выгодно для ваших клиентов?

– Верно. Ремонт под ключ – это, в первую очередь, экономия нервов, времени, а зачастую и денег заказчика.

Во-первых, мы полностью ограждаем клиента от какого-либо контакта с ремонтом: он отдает нам ключи, предоплату и через месяц-другой возвращается в полностью обновленную квартиру. Это как сдать автомобиль в ремонт: ты полностью доверяешь его профессионалу, не желая самостоятельно искать поломку, и возвращаешься уже за исправной машиной. Каждый должен заниматься своим делом.

Во-вторых, при ремонте под ключ никогда не случится форс-мажорной ситуации, когда один из подрядчиков допускает нарушение, и заказчик теряет время, выясняя, с кого требовать компенсации и исправления ошибок.

В-третьих, сделать ремонт под ключ намного быстрее одному подрядчику, чем нескольким, и если вы хотите всё успеть в сроки, то ремонт под ключ – то, что вам нужно.

А что касается оплаты? Фиксированная смета для вас – это риск?

– Да, это определенный риск, но мы при подписании договора стараемся просчитать всё полностью и фиксируем сумму, смету работы. Мы приезжаем на объект, проводим замеры, уточняем пожелания к ремонту и на основании этих данных составляем смету и утверждаем ее с заказчиком. После этого составляем договор, подписываем его и приступаем к работе. Как правило, итоговая стоимость работ практически не отличается от той, что мы просчитали, однако, если возникают расхождения в суммах, то мы покрываем их за свой счёт.

«Не гонитесь за тремя зайцами»

Игорь, вы работаете в очень непростом конкурентном сегменте. Как вам удалось занять такие позиции? Как удается их удерживать?

– Честно говоря, на строительном рынке Иркутска нет конкурентов. Мы все – партнеры. Конкурировать можно только сроками, качеством и рекомендациями заказчиков. При этом рынок достаточно насыщен.

Что вы можете посоветовать заказчикам, выбирающим компанию?

– Нужно ориентироваться не на ценники, а на подход компании, на результаты, на портфолио. Нужно выбирать проверенную организацию, которая будет работать честно и качественно. Всё равно определенный процент доверия должен быть.

Не гонитесь одновременно за тремя зайцами: временем, деньгами и качеством – останетесь у разбитого корыта. Поймать одновременно здесь можно только двух, на ваш выбор.

Команда ООО «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск».

Фото: А. Фёдоров

Какие планы на будущее у «ПОЛИ-ФЛООР»?

– Мы планируем расти и расширяться по всем фронтам. Хотим дальше развиваться в сфере строительства. Потому что я вижу сам, со своим опытом в строительстве – инфраструктуру в Иркутске можно вывести на принципиально новый уровень. Я был во многих странах, изучал, как там организована застройка – красиво, продуманно. Планируем в обозримом будущем заняться высотным и коттеджным строительством. Также у нас есть мечта – построить в Иркутске аквапарк. Нам нравится чувствовать свою причастность к тому, что мы делаем город лучше, красивее, комфортнее для жителей и гостей.

Екатерина Скубиева

Газета Дело