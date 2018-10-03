Растут не только новые коттеджные поселки, но и интерес иркутян к ним

30 сентября в микрорайоне «Хрустальный парк» на Байкальском тракте прошла выставка загородной недвижимости «Хрустальный Экспо – 2018»

Выставка проводилась второй год, и она уникальна по своему формату – в один день в одном месте гости мероприятия могли не только познакомиться с современными коттеджными поселками, пройти экскурсии, но и рассмотреть варианты планировочных и интерьерных решений домов, поучаствовать в мастер-классах по ремонту и обустройству загородных участков, изучить предложения магазинов мебели и отделочных материалов. А главное – на себе испытать, что же такое выходной за городом – развлекательная программа и пикник на свежем воздухе.

– Такие мероприятия помогают людям посмотреть, как выглядит загородная жизнь нового формата, принять решение о переезде, - рассказывает коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко. - А тем, кто уже приобрел загородную недвижимость, мы помогаем с обустройством своего нового дома. В прошлом году, организовав первую выставку «Хрустальный Экспо», мы увидели, что такой формат мероприятия очень востребован. В этом году нашу экспозицию посетило более 1800 человек, и это очень хороший показатель – значит, растут не только новые коттеджные поселки, но и интерес иркутян к ним.

«Хрустальный парк» – проект микрорайона в пригороде Иркутска на 14 километре Байкальского тракта. Школа, два детских сада, центральные инженерные сети, качественное благоустройство, парк 19 Га, торгово-прогулочная ось с магазинами, кафе и другими коммерческими объектами в самом центре микрорайона. Все это создает качественно новый формат загородной жизни – в единении с природой и без потери городского комфорта.

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