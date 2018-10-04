Инвестиции в недвижимость. Стратегия минимального риска

Повышенная волатильность рубля вносит коррективы в различные рыночные динамики, в том числе и в инвестиционную активность граждан. Проводя аналогии с 2014 годом, когда был реализован весь отложенный спрос на недвижимость, естественно предположить, что ситуация может развиваться похожим образом. На какую доходность могут рассчитывать инвесторы сегодня? Стоит ли вкладываться в новостройки с целью сдачи квартир в аренду? Какие именно объекты наиболее востребованы на рынке? Экспертным мнением делится Дмитрий Щербаков, руководитель АН «Слобода».

Не так давно застройщики сообщили о росте числа инвестиционных сделок. Вы согласны с прогнозами о высокой доходности инвестиций в недвижимость в течение ближайших лет?

– Инвестиционный спрос на жильё обычно усиливается в периоды нестабильности рубля, тем более на фоне низких ставок по депозитам. Но говорить о том, что все без исключения застройщики могут ожидать стабильного роста числа инвестиционных сделок, я бы не спешил. В среднем по рынку можно прогнозировать не более 10-15% дохода от инвестиций в новостройки, а для дорогих квартир процент и того ниже. Ведь нужно учитывать и расходы – налоги и прочее, и цену денег. У внутренних инвесторов строительных компаний инвестиционных возможностей больше, но не намного. К тому же, открытых оферт такого рода не встречается.

Тем не менее, это по-прежнему неплохой вариант заработка?

– Конечно, причем весьма надежный. Государство сейчас активно защищает интересы дольщиков, и никаких особых рисков у инвесторов нет. Это достаточно ликвидно, потому что спрос на новостройки, особенно на небольшие квартиры, остается повышенным.

Какие жилые объекты наиболее перспективны для инвестиций?

– 1-2-комнатные квартиры в новостройках, причем 2-комнатные постепенно становятся даже более популярными, чем 1-комнатные.

В том числе и с целью сдачи жилья в аренду?

– Арендные ставки сейчас невысоки, поэтому покупка квартиры с целью сдачи ее в аренду может рассматриваться, скорее, как стратегия сохранения средств, а не заработка. Это по-прежнему востребовано, но покупать именно новостройку с такой целью не слишком выгодно. Ведь новостройку надо купить, дождаться окончания строительства, потом отремонтировать. Это очень долгие деньги. К примеру, однокомнатная квартира в Октябрьском районе стоимостью 3,5 млн окупится при нынешних ставках только за 15 лет.

А какова ситуация для коммерческой недвижимости?

– Для этого сегмента сейчас хорошее время. Объекты в продаже есть, но многим нужна реконцепция и новые форматы, то есть грамотное управление. Просто сдавать помещение в аренду – лишь бы сдать – сейчас не самый выгодный вариант. Нужно либо самому использовать его, либо правильно им управлять.

Можете привести примеры такого удачного управления?

– Например, коммерческие помещения на Верхней набережной. Для Иркутска это уникальный опыт – разные помещения объединены в своеобразный торговый центр. Обычно все, что есть в ТЦ, кроме торговли как таковой, расположено на последних этажах – развлечения, фудкорт, а здесь всё на первом этаже, работает круглосуточно, хороший вид, приятная территория. Этот опыт можно повторить и на других локациях.

Чем поможет потенциальному инвестору ваше агентство?

– В нашей базе много ликвидных и перспективных объектов коммерческой и жилой недвижимости. По каждому из них мы можем дать прогноз с анализом локации, её возможностей, сильных и слабых мест. Кроме того, мы бесплатно проконсультируем и ответим на все интересующие потенциального инвестора вопросы.

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