Иван Вильчинский: «Такого сейчас никто не делает». MORGANS SIX глазами его жителя

Про MORGANS SIX говорят, что это «кусочек Европы» в сибирской глубинке. Но возможно ли это? Насколько можно верить красивым фотографиям и описаниям жилого комплекса в рекламных буклетах? Из чего складывается ощущение подлинного комфорта, причем не со слов застройщика или продавца недвижимости, а по мнению жильца? Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы пообщались с жителем ЖК MORGANS SIX, известным радиоведущим Иваном Вильчинским.

Иван, нам известно, что, выбирая квартиру, вы провели тщательный анализ самых разных вариантов и выбрали именно MORGANS SIX. Почему?

– Всё началось с того, что я купил квартиру в довольно дорогом жилом комплексе в центре города и даже начал там делать ремонт, но так и не получил обещанного застройщиком – там до сих пор ремонтируют подъезды, и в целом стройка ведется слишком долго. Тогда я и занялся поиском интересных предложений. Я сделал настоящий анализ, выбрал 10 объектов и проехался по всем. Это оказалось не очень просто.

В MORGANS SIX я попал случайно, по работе. И просто сразу влюбился. Вот бывает же такое (улыбается). Самым приятным было то, что это не картинки, а реально построенный и сданный комплекс, где тебя уже никто не обманет, не затянет сроков или сделает иначе, чем обещал. Это было очень важным доводом «за». Перед этим я видел баннеры, журналы, но никак не реагировал, а когда попал туда, увидел все это в реальности, и у меня как будто тумблер включился: это то, что мне надо! И детали сыграли роль – японские отделочные плиты, окна Schüco... Там подъезды такого качества, что их даже подъездами не назовешь – это просто зона приема, где можно посидеть с гостями на кожаных диванах, поговорить, выпить кофе.

Такого сейчас даже в элитном жилье никто не делает, это очень дорого. Я прямо почувствовал, как там будет классно.

В квартирах впечатлили огромные окна и предложенные корейскими архитекторами дизайн-проекты; их на каждую квартиру несколько, и все продуманы до мелочей.

Дизайн-проекты понравились? Все-таки азиатское представление о комфорте может не совпадать с нашим.

– Вполне. Корейское восприятие жизни и пространства впечатлило, они настолько хорошо и грамотно все продумали, что в принципе ничего менять не надо. Там очень уютно.

Но уют можно создать в любом доме…

– Можно, но не на таком уровне. Там много сугубо технических нюансов. Есть базовые вещи – большие окна, фонтан, консьерж, но есть и «мелочи» типа отдельной вытяжки в каждой квартире, когда никто твоими котлетами не дышит, а ты – ничьим табаком. Ни одна квартира стенками не контачит с другими и поэтому классная звукоизоляция. Охрана, система «умный дом», работающая с мобильного телефона. Из этих вот «мелочей» складывается практически идеальная картина.

У вас большая квартира?

– Минимальная площадь квартиры в комплексе – 80 кв. м. Мне этого хватает, я для себя больше ста вообще не рассматриваю. Как представлю, что это все надо обслуживать, убирать... Зачем? Я жил в большом доме за городом и давно понял, что это не мое.

MORGANS SIX расположен в пригороде, а вы, как мне кажется, человек сугубо городской. Успеете, если какое-то мероприятие, приехать домой переодеться?

– Вы сами попробуйте. Это же Байкальский тракт, самое комфортное сейчас направление с точки зрения качества дорог. Я удивляюсь, какая магистраль там появилась – не хватает еще одного города. Среднее время в пути от работы до дома у меня – 12 минут. Для меня это не расстояние и даже не воспринимается как пригород.

Садики и новая школа там есть. А как с магазинами?

– В Молодежном вообще все необходимое есть. Нет такой проблемы. Но в ближайшие магазины я обычно не хожу, не нужно. Я дома обычно только завтракаю, остальное – в городе, поэтому раз в неделю заезжаю в большой магазин, покупаю продукты. В принципе, это не зависит от того, где я живу. Мне так удобнее.

Как дела с окружением? Нет ощущения деревенской жизни вокруг?

– Говорят, там раньше даже коровы были, сейчас нет. Но даже если бы и были – меня бы это не смущало, я родился в деревне (улыбается). Там, наоборот, очень экологично. Когда я прогуливаюсь до залива, вижу с одной стороны коттеджи, с другой детский садик. И природа. Всё вполне эстетично, деревней даже не пахнет. Зато там есть настоящая свежесть, и мне это нравится; у меня окна летом все время открыты.

Вы оформили квартиру в стиле лофт. Но этот стиль требует безупречного качества базовых материалов – бетона, например. Неужели и тут ничего не пришлось переделывать?

– Ничего. Меня сразу поразил идеально ровный потолок. Я раньше удивлялся: почему в Европе бетон такой симпатичный и ровный, а у нас вечно корявый? Потом понял, что внешний вид бетона зависит от его качества. Здесь он такой, как надо, и с потолком мы практически ничего не делали. Это здорово уменьшило мои затраты. Я не стал прятать проводку, просто забрал ее в трубы. И еще две стены оставил бетонными. Мне это очень нравится. Это не «холодно» и в то же время по-мужски.

Как с коммунальными услугами и в целом с эксплуатацией?

– Я за всё в комплексе плачу 6,5 тысяч в месяц. Нормально, если учесть качество сервиса и работы управляющей компании. Тут ведь если что сломается – так мастера рядом, сразу устранят проблему. Это тоже непривычно, управляющие компании принято ругать (улыбается), и обычно есть за что. А тут даже повода не возникает.

Цена кажется адекватной? Всё же 70 - 110 тыс. рублей за метр – это прилично.

– Для такого качества это не много. В Иркутске есть предложения по 130 000 за метр, и качество строительства с этим несравнимо. К тому же, 110 000 – это верхний порог цены, и далеко не все квартиры в MORGANS SIX столько стоят. Средняя цена – 70 000. Оно того стоит, особенно если сравнить с городскими новостройками, которые, как ни крути, напоминают «муравейники». Здесь ощущения «муравейника» нет и никогда не будет, потому что в комплексе всего 70 квартир. И это в принципе невысокая цена за жизнь такого уровня, согласитесь? Приезжаю с работы, а во дворе тысяча цветов посажена, зеленая трава, фонтан… Я смотрю на это, пью кофе и понимаю, что всё действительно хорошо. И всё так, как надо. Сюда хочется возвращаться после работы. По-моему, таким и должен быть современный дом современного человека. И именно вот так надо строить.

Приглашаем на экскурсию!

(3952) 99-44-55

www.morgans-six.ru



* Морганс Сикс. Премиум-резиденция