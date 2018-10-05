Дорожная карта для выхода из кризиса. Как INFAбрика помогает компаниям справиться с нестабильностью в компании, а руководителям увидеть «свет в конце тоннеля»

Бизнес – живое дело. Не успеешь отследить негативное изменение вовне или внутри компании – и начинается: обороты снижаются, клиенты уходят, сотрудники нервничают и поглядывают «на сторону». Кто виноват? И что делать? На эти вопросы помогает ответить INFAбрика. О том, как с помощью маркетинговой стратегии (и не только) оперативно справиться с кризисными явлениями в компании, рассказывает директриса INFAбрика-ЦЕХ Лора Кузнецова.

Маркетинговая стратегия как ключ к решению

– В INFAбрике для решения практических задач есть целое подразделение, точнее, «Цех». Здесь мы разрабатываем комплексные маркетинговые стратегии. Один из наших продуктов – стратегическая сессия по разработке маркетинговой и коммуникационной стратегий, по сути, дорожной карты по продвижению бизнеса. Сюда входят: анализ рынка, продукта, исследование целевой аудитории, создание матрицы мотивов ЦА маркетинговый план на год, медиаплан. На основе аналитики мы разрабатываем контент для разных каналов коммуникации – что, кому и как мы будем сообщать. По ходу формируется креативная и пиар-стратегия вплоть до разработки конкретных макетов и роликов, вирусного и партизанского маркетинга. В результате компания получает «Дорожную карту» и отдает её в руки своему маркетологу или рекламщику. Делайте!

А что внутри?

Маркетинг – это не всё, это, скорее, конечная точка работы компании. А на результат влияет многое: процессы, отношения людей внутри компании, компании и клиента, параметры их взаимодействия, характеристики продукта, который компания предоставляет клиенту, как налажены отношения с клиентами и корпоративная культура. Как показывает практика, мелочей здесь нет.

Чтобы получить полную картину, мы анализируем продукт, процессы, коммуникации внутри и вовне компании, имидж руководителя и корпоративную культуру в целом. Получается глубокая комплексная диагностика бизнеса. Она выявляет скрытые причины проблем, если они есть, а дальше – дело техники.

Как правило, уже на этапе аналитики мы видим, какие именно бизнес-процессы можно улучшить. Мы анализируем работу компании изнутри и видим все – от сервиса до продукта. И руководитель – с нашей помощью – смотрит на свою компанию по-другому, свежим взглядом, видит, где нестыковки, где нужно «подкрутить», на что обратить внимание. И когда все процессы начинают стабилизироваться, это мгновенно отражается на прибыли компании.

Практика – критерий истины

Не так давно мы работали с фирмой «Новель»; они производят подвесные потолки. Ситуация в бизнесе, по словам Николая Лобусова, руководителя, была нестабильной, и требовалось скорректировать маркетинговую стратегию. Мы вместе провели анализ по всем направлениям, изучили процессы, оценили качество коммуникаций между менеджерами и клиентами и внутри компании. И уже на этапе анализа ситуация начала выравниваться!

Когда сами менеджеры дают обратную связь и становятся важнейшим ключевым звеном между клиентом и руководителем, когда выстраиваются правильные коммуникационные цепочки – появляется результат.

Вообще это иллюзия, что нужно вложить какие-то большие деньги, чтобы выйти на рынок и охватить все каналы коммуникаций. Как показывает практика, эффективные процессы сами по себе дают прекрасные результаты. Мы «заходим» в компанию и работаем вместе с руководством именно над этим.

Николай Лобусов, директор ООО «Новель»:

«Наша компания находилась в кризисе, причем этот кризис был не столько реальным, сколько в моей голове и в головах моих сотрудников. Соответственно, он наступал и реально. INFAбрика в кратчайший срок смогла этот кризис из голов «выветрить». Мы совместно провели анализ и убедились – на самом деле никакого кризиса нет, но есть моменты, с которыми надо поработать. Ребята из INFAбрики показали нам, где у нас конкретные пробелы, поработали с сотрудниками, провели обучение по продажам. Я избавился от чувства отчаяния, а мои коллеги, многие из которых были на грани увольнения, «ожили», и теперь у нас всё в порядке. Почти сразу после начала работы наши обороты выросли на 15 %, и рост продолжается, мы развиваемся. Нет никакого кризиса!»

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