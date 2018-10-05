«Мы продаем воздух, и это правда». Дмитрий Кузнецов о новом подходе к загородному строительству

В Патронах по-осеннему хорошо. Воздух свеж и прозрачен. Пахнет сосновой хвоей. Белки скачут по веткам. Тишина. Здесь, в загородном поселке «Шишкин» на Байкальском тракте, мы встречаемся с автором проекта Дмитрием Кузнецовым, чтобы поговорить о новом детище компании META_GROUP – загородном поселке «Патроны Парк», который строится по соседству в партнерстве с «ВостСибСтроем».

Не успеваем пройти в дом к Дмитрию, как мимо проносится шумная ватага ребятишек.

– Неужели так еще бывает? – спрашиваем у хозяина.

– Настоящее детство, – кивает он. – Как у нас было – весь день на улице, и родители не беспокоятся.

Дмитрий Кузнецов. фото - А.Федорова

Воздух как экология

Дмитрий, заголовок для нашей беседы предложили вы сами. Неужели так и есть – воздух продаете?

– Один из слоганов нашего проекта «Патроны Парк» – «Свежий воздух всегда в цене». Поэтому когда кто-то говорит: «Они воздух продают», это истинная правда. Вообще воздух – это квинтэссенция нашей концепции, суть нашего продукта.

Вы про экологию? Сосны, фитонциды?

– В том числе. Воздух в «Патроны Парке» действительно как в санатории. Он заряжает, наполняет силами, энергией. Жить в этом месте стоит уже ради одного этого целебного воздуха.

Но ведь есть и негативный смысл у выражения «Продавать воздух». Воздух – это ведь ничто, пустота.

– Знаете, а ведь на самом деле и это – правда. Когда наши первые клиенты приезжали сюда, здесь еще ничего не было: ни домов, ни дорог, ни канализации. Только лес, вековые сосны и свежий воздух. И некое представление, картинка – о будущем доме, о том концептуальном коттеджном поселке, в котором они будут жить. В этом смысле заказчики на тот момент действительно покупали воздух, «пустоту».

Но теперь же не так?

– Не так. Картинка становится реальностью: строительный сезон прошел хорошо. Начали инженерные сети делать, дороги отсыпали. Архитектурная концепция уже видна и понятна. Люди, которые сейчас приезжают и выбирают себе участок, уже могут «потрогать» пусть не свой собственный дом, но хотя бы дом соседа.

Много домов уже построено?

– Сейчас в работе около двадцати домов, они в разной степени готовности. Около десяти планируем до конца года сдать. На следующий год уже по 27 домам заключены договоры. Вообще планируем построить около 40. Есть договоры и со стартом строительства в 2020-м.

Это здорово, потому что картинка, даже красивая, трехмерная – это просто картинка. Мы рассказываем, показываем, но пока ты не живешь в этом – это только слова. А вот когда ты всю эту красоту можешь попробовать на себе, и выясняется, что это еще и удобно, оно становится по-настоящему родным, близким тебе.

фото - А.Федорова

То есть заказчик получает даже не совсем то, на что рассчитывал изначально? Нечто большее?

– Да. Есть хороший пример из мирового маркетинга на этот счет. Давно уже один из автоконцернов решил сделать идеальный автомобиль. Они провели глобальное исследование, опрашивали потребителей о том, чего они хотят от автомобиля, изучали мнения. И на основе этой обратной связи была создана, по мнению многих, самая «пустая» в истории концерна, бездушная, лишенная изюминки, идеи машина. После этого у компании появился слоган «Превосходя ожидания» – они стали делать машины, которые не просто отвечали запросам клиентов, но удивляли их.

Так и у нас. Наши покупатели – требовательные. У многих это не первый дом за городом, но опыта жизни именно в концептуальных, цивилизованных коттеджных поселках, объективно, мало. Поэтому мы не просто даем покупателям то, чего им хочется, но и формируем понимание нового образа жизни за городом.

Конечно, было бы проще делать то, чего хочется клиенту, и не более. Но гораздо интереснее предвосхищать, давать в продукте больше, чем человек может себе сейчас представить. Наша задача – создавать поселки, которые будут задавать тренды в малоэтажном строительстве.

Дмитрий Кузнецов. фото - А.Федорова

Воздух как пространство

«Патроны Парк» – поселок с широкими улицами, большими дворовыми пространствами. Заборы есть – но поставлены они так, что их практически не видно. Все это тоже часть «воздушной» концепции?

– Да, пространственная организация поселка подразумевает большое количество свободного места. Пространство, объем, свобода – ключевое. Причем это и на уровне домов сохраняется.

Мы строим по принципам «органической архитектуры» Фрэнка Ллойда Райта, которая подразумевает экологичное и эргономичное жилье, вписанное в природный ландшафт, в естественную природную среду. За основу вязли райтовскую серию «дома прерий». Делаем террасы, большие панорамные окна в пол – это позволяет сохранять связь между домом и улицей. Распахиваем окна – запускаем воздух в дом. Все это составляющие нашей единой архитектурной концепции.

фото - А.Федорова

Когда говорят «единая архитектура», сразу представляются одинаковые, «штампованные» домики…

– Архитектурная концепция в нашем случае не подразумевает строительство одинаковых домов. Мы разработали больше двенадцати типовых решений, но, как правило, заказчики никогда ими не ограничиваются. Все строят для себя, всем хочется чего-то индивидуального. Поэтому – в рамках общей архитектурной концепции, разумеется – каждый выбирает свои дополнительные опции: особый вид кирпича, мягкую черепицу, кашированные окна с многофункциональными стеклами и так далее.

То есть сначала все максимально продумывается, проектируется – а потом уже строится?

– Конечно. Зачем делать перегородки, которые потом придется ломать? Сначала все проектируем по желанию клиента, привлекаем дизайнеров, чтобы создать дизайн-проект всего интерьера, до мелочей – и потом, при производстве работ, учесть все: шкафы, выключатели, камин, каминную трубу, отопление, электричество…

Фасады зданий, даже если это типовой проект, тоже «подгоняем» под каждого отдельного заказчика. Можно сделать фасад чуть более современным, можно – чуть более классическим. Можно окна развернуть в нужную сторону, сделать так, чтобы рассвет был в спальне, а закат в столовой, потому что кому-то приятно просыпаться с рассветом и ужинать на закате, а можно и наоборот: чтобы утреннее солнце не будило, а завтраки проходили в залитой солнцем столовой. Получается индивидуальный продукт.

фото - А.Федорова

«Мой дом – моя крепость» – это про «Патроны Парк»? Как решается вопрос приватности в вашей концепции?

– Мы делим территорию на парадную и приватную. Парадный двор – это визитная карточка, открытое пространство. Газоны подстрижены, люди ходят, дети на велосипедах ездят... Это место для того, чтобы соседи могли друг другу улыбнуться, спросить, как дела. При этом приватность, определенная степень свободы действительно очень важна. Меня так и спрашивают: куда я, условно говоря, могу выйти в халате? Для этого существует приватная территория – там можно чувствовать себя расслабленно, непринужденно.

Воздух как атмосфера

Воздух – это ведь еще и атмосфера. Она в «Патроны Парке» какая будет?

– Атмосферу любого места создают люди. Кстати, раньше, при строительстве первого поселка, мы об этом и не задумывались. Просто строили – качественно, красиво, концептуально. Создавали поселок, в котором нам самим хотелось бы жить. Я и не представлял что те люди, которым понравится наш подход, окажутся настолько близкими по духу и нам, и друг другу.

Первой об этом нам сказала известный архитектор Елена Григорьева. Мы пригласили ее в «Шишкин» оценить то, как мы реализовали «райтовскую» архитектурную концепцию в нашем поселке. Она нас похвалила и высказала мнение, что единая архитектура, единство стилистики, единство материалов могут стать точкой соприкосновения для людей, которые здесь живут. У них есть то, что их объединяет – «они ценят жизнь в природной среде, это значит, что они готовы сосуществовать. И скорее всего, здесь будет сообщество единомышленников».

Дмитрий Кузнецов. фото - А.Федорова

Сейчас мы видим, что Елена Ивановна была абсолютно права: люди очень разные, из разных сфер, разные по занятости, уровню доходов, но мировоззрение, ценности у них – общие. Им важна экология, они не будут рубить вековых сосен, они хотят открытых пространств, а не бесконечных заборов... Для них важна единая архитектура – чтобы уже заезжая на территорию поселка, чувствовать: я дома.

Атмосфера сложилась очень приятная, легкая. Есть общий чат, в котором разные общепоселковое вопросы довольно просто решаются , многие подружились и общаются. Волейбольная площадка не простаивает: турниры – каждые выходные.

У детей, судя по всему, вообще своя тусовка.

– Да, вы сами видели, очень сплоченная (улыбается). Им интересно, есть с кем дружить, играть, кататься на велосипедах. И у родителей не болит голова по поводу того, что ребенок на улице. Как в нашем детстве: мы гуляли, и никто за нас не боялся. В современном городе это трудно представить.

А здесь мы возвращаем своим детям то самое, настоящее, детство. У меня, например, ребенок скорее побежит играть на улице с друзьями, чем будет сидеть в айпаде или за компьютером. Для меня это важно. При этом не надо за него волноваться: кто-нибудь из соседей его обязательно поймает, накормит, присмотрит (улыбается)… Если ребенок потерялся – пишешь в чат, и поминутно узнаешь о его перемещениях: «Был у нас пять минут назад, попил чаю, пошел к Ивановым и так далее». В «Патроны Парке», я уверен, будет так же.

фото - А.Федорова

Вы ранее говорили, что секрет атмосферы в том, что ваши заказчики на самом старте принимают определенные правила. О чем речь?

– О простых, но очень важных вещах. Сохранять единую концепцию поселка, любые постройки возводить только с согласованием с главным архитектором, беречь деревья (у нас каждая сосна на счету).

Чего еще нельзя?

– В основном того, что может быть неприятно соседям, ну, или было бы неприятно вам, если бы кто-то так делал. Например, нельзя работать шумной техникой рано утром, а в выходные – до 11 часов: надо дать соседям выспаться. Нельзя держать злобных цепных собак, домашних питомцев – пожалуйста. Все эти правила уже успешно работают в «Шишкине». В «Патроны Парке» мы их просто ретранслируем.

Нам важно заранее сгладить все острые углы, которые могли бы возникнуть у соседей. Теперь мы про атмосферу думаем сразу – понимая, какие вещи влияют на добрососедские отношения, а какие, наоборот, могут их испортить, что соседей может ссорить, а что – объединять.

Воздух как инвестиция

Говоря о загородном строительстве, нельзя не упомянуть о ликвидности. Понятно, что большинство людей покупают, строят дома для себя. Но ведь жизненная ситуация может измениться – дом должно быть легко продать.

– Что такое ликвидность? Это возможность продать дом, который ты строил для себя, кому-то другому. Чем он утилитарнее, универсальнее, эргономичнее и сбалансированнее, тем легче это сделать.

Важны рациональная площадь, объем дома. Еще когда мы работали над предыдущим проектом, видели, что люди перестали строить большие дома, предпочитая более компактные, оптимизированные с точки зрения жизненного пространства. Сейчас эта тенденция четко прослеживается. Дома площадью от 160 до 250 квадратных метров – оптимальный формат, который в «Патроны Парке» наиболее востребован. Этого и для жизни семьи достаточно (меньше 160 – уже тесновато), и с точки зрения возможной последующей продажи хорошо. Сложно продать даже по 30 000 рублей за квадрат, если их тысяча, и гораздо проще продать даже за 80 тысяч рублей, если «квадратов» 160. Это несоизмеримый бюджет – не только покупки, но и отделки, содержания. Стоимость владения ведь тоже влияет на ликвидность.

фото - А.Федорова

А концептуальность поселка при продаже важна?

– Человек покупает «глазами». Причем оценивает не только сам дом, но и его окружение. При единой архитектуре если понравился дом, то по душе будет и весь посёлок. А значит, границы зоны личного комфорта расширяются многократно.

Я даже не говорю об инфраструктуре и инженерных системах. Знаете поговорку «выбираешь дом – выбирай соседей»? Именно выдержанная концепция может дать представление о тех, кто будет жить в этом посёлке.

А воздух в плане ликвидности важен?

– Свежий воздух всегда в цене (улыбается). И воздух в нашем понимании – экологичности, атмосферы, пространства – дорогого стоит.

фото - А.Федорова

«Патроны Парк» – концептуальный поселок индивидуальных домов, строящийся в поселке Патроны на 19 километре Байкальского тракта, недалеко от залива Ангары. Оптимальная удаленность от города, целебный воздух хвойного леса, благоприятная роза ветров. Проект реализует компания «META_Group» совместно с ГК «ВостСибСтрой».

Поселок строится по принципу органической архитектуры Фрэнка Ллойда Райта, целью которой является единение с природой, стремление к гармонии. Дома возводятся между деревьями, а не вместо них. В строительстве используются материалы с безупречной эко-репутацией: кирпич, керамические блоки Porotherm, клееный брус. Каждый дом индивидуален при единой архитектуре поселка.

138 участков от 10 до 22 соток, 12 готовых проектов домов от 130 до 300 кв. м. Центральное водоснабжение, городская канализация, интернет, закрытая охраняемая территория, асфальтированные дороги, освещенные улицы, предусмотрены помещения для медпункта, физкультурно-оздоровительного комплекса. В поселке планируются необычные детские площадки с домиком на дереве, уютный парк с кафе, фонтан, парковые шахматы и многое другое – все для комфортной жизни за городом.



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