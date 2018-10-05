Газпромбанк: мы оцениваем сотрудничество с застройщиками как партнерство

20 сентября в г. Иркутске состоялся круглый стол, организованный Байкальским представительством РГУД. В беседе приняли участие представители Газпромбанка, Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ведущих девелоперов, застройщиков и риелторов. В числе прочих обсуждались насущные для строительной отрасли вопросы – работа со спецсчетами и счетами-эксроу, параметры проектного финансирования, как отразится повышение ключевой ставки на объеме выдачи ипотеки, и на какую поддержку со стороны банка можно рассчитывать его партнерам.

Газпромбанк представил комплексную стратегию работы с застройщиками

Вадим Иванов, начальник отдела клиентских отношений Филиала Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский», озвучил готовность Газпромбанка к работе в рамках проектного финансирования, а также условия работы со спецсчетами застройщиков.

Вадим Иванов,

начальник отдела клиентских отношений Филиала Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»

По словам Вадима, Газпромбанк всегда был одним из лидеров проектного финансирования и инвестиционного кредитования, но ранее это в большей степени касалось крупных коммерческих проектов и проектов в области ГЧП. В августе 2018 банком было принято принципиальное решение по расширению этой деятельности, в том числе в области жилищного строительства. Банк предлагает застройщикам весь комплекс услуг, в который, помимо ипотечного кредитования покупателей, войдет проектное финансирование строительства, обслуживание спецсчетов и счетов-эскроу.

На круглом столе была представлена программа проектного финансирования. Среди прочих условий была озвучена средняя процентная ставка 10-11 %, срок – до 4 лет. При условии применения счетов-эскроу, ставка на обеспеченный ими объем финансирования составит 4-5%. Представитель банка отметил, что у Газпромбанка есть ряд собственных требований к застройщикам и подчеркнул готовность обсуждать условия партнерства.

Партнерство станет определяющим принципом и в работе со спецсчетами застройщиков. «Законом на банк возложена контрольная функция, но мы воспринимаем сотрудничество с застройщиками как партнерские отношения, а не как надзорный функционал. Мы готовы вплоть до каждого платежа работать индивидуально – консультировать, рекомендовать, объяснять. Успех нашего бизнеса зависит от успеха бизнеса наших клиентов», – подчеркнул Вадим Иванов.

Важный критерий успешного взаимодействия банка и застройщиков – стоимость и скорость проведения платежей по спесчетам. «Никаких дополнительных тарифов на открытие спецсчетов застройщиков у нас нет. Сроки проведения операций по ним регламентированы: в норме это сутки, а при запросе дополнительных документов – не более трёх. Но на практике, если по операциям не возникает вопросов, наш банк проводит платежи день в день», – уточнил Вадим Иванов.

Рост ставок пока не влияет на объемы выдачи ипотеки

Екатерина Витязева, заместитель директора Иркутской дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский», г. Иркутск, рассказала о работе банка с ипотекой и о том, какое влияние на выдачу может оказать рост ключевой ставки.

Екатерина Витязева, заместитель директора Иркутской дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский», г. Иркутск

«Многие спрашивают, что будет после повышения ключевой ставки до 7,5%. Отвечу, что Газпромбанк пока не поднимал ставки по ипотеке. Они у нас по-прежнему одни из самых низких на рынке, – сказала Екатерина. – Мы видим повышенный спрос на ипотеку. Те клиенты, которые ранее откладывали решение жилищного вопроса, сейчас активизировались. Я думаю, что в течение двух-трех месяцев этот спрос будет удовлетворен. Комфортная ставка для на России – 10-11% годовых, этот уровень ставок заемщик воспринимает как нормальный. Сейчас ставки ниже, т.е. по-прежнему находятся на очень комфортном уровне. Мы ожидаем, что 2018 год будет успешным для рынка ипотеки».

Карпова Татьяна, начальник отдела продаж розничных продуктов Филиала Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский», г. Иркутск, отметила, что банк занимает 3 место в стране по ипотечному кредитованию: «Ставки ипотечного кредитования в Газпромбанке не только не растут, но по ряду программ уменьшены. С 13 сентября расширена программа «Премиальный стандарт», в рамках которой действует ставка 8,7% для кредитов от 4 млн. Для остальных кредитов ставка от 9% годовых. Для клиентов, которые имеют стабильных доход, но не могут подтвердить его документально, действует программа «Ипотека по двум документам» под 9,5%».

Татьяна Карпова, начальник отдела продаж розничных продуктов Филиала Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский», г. Иркутск

Как отметила Татьяна Карпова, «программа рефинансирования, которая появилась в банке в прошлом году, наделала много шума. В январе на рефинансирование приходилось до 60% сделок, сейчас этот показатель снизился и составляет около 45%. Ставки по рефинансированию по-прежнему находятся на очень привлекательном уровне – это от 9% годовых». Как отмечают специалисты Газпромбанка, незначительный рост ключевой ставки ЦБ не влияет на ипотечный рынок.

В заключение Татьяна Карпова обратила внимание участников круглого стола на изменившиеся подходы банка: «Долгое время на рынке складывалось мнение, что Газпробанк – это банк не для всех, что мы не кредитуем клиентов розничного сегмента. Это давно не так. У нас не только низкие ставки и индивидуальный подход к клиенту, но и короткие сроки рассмотрения заявок».