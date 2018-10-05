Чешская недвижимость как объект инвестиций

Инвестиции в зарубежную недвижимость не теряют актуальности при любых экономических условиях, и одним из наиболее популярных направлений остается Чехия. О том, как максимально выгодно приобрести квартиру в этой стране, рассказывает Роман Семенов, руководитель АН Century 21 «Недвижимость мира».

– Одно из подразделений нашего агентства работает в Чехии довольно давно; у нас там большая база объектов. Половина запросов сети? на покупку жилой недвижимости в Чехии связана с покупкой для сдачи в аренду и получения дохода.

Почему это выгодно?

Инвестиции в жилую недвижимость Чехии выгодны по нескольким причинам: во-первых, в стране благоприятные экономические показатели (инфляция порядка 3 %, растущий ВВП, сокращающаяся безработица – всего около 8 % и рост зарплат местного населения). Во-вторых, там стабилен спрос на аренду со стороны студентов и молодых специалистов, работающих по контракту в чешских или международных компаниях. Кроме того, в Чехии низкие, по сравнению с другими странами, цены на жильё: квадратный метр там стоит в среднем 1 900 евро, тогда как, например, в Германии – 3 400 евро, а в Австрии – 4 300 евро. Цены на недвижимость в Чехии уже три года стабильны, и тенденции к снижению, как в некоторых других странах Европы, нет. Спрос там сейчас – 3000 квартир в год, а строится только 700.

Где покупать?

Покупать квартиру лучше в Праге, Брно и других крупных городах. 57 % заявок от жителей стран СНГ приходятся на рынок Праги. Здесь самый большой спрос на жилье, и больше всего студентов и молодых специалистов, снимающих квартиры.

Популярные районы – Винограды, Вышеград, Голешовице и Жижков. Частично в эту же категорию попадают ближайшие к центру улицы районов Вршовице, Смихов и Нусле. Кроме того, перспективны районы Праги Дейвице и Сухдол: в этой области сконцентрированы кампусы сразу нескольких крупных университетов.

Соотношение цены и доходности

При выборе варианта для инвестиций решающим фактором является не только район, но и стоимость объекта. Например, в районах Дейвице и Винограды квадратный метр стоит дорого, но и стоимость аренды там также выше, хотя и не настолько, чтобы компенсировать завышенную стоимость покупки. Большинство квартир в этих районах не принесут больше 3–4 % годовых, тогда как на Жижкове или в ближайших Вршовицах стоимость квадратного метра пока остается сравнительно низкой и можно подобрать вариант с прогнозной доходностью 5–6 % годовых при долгосрочной аренде.

Не рекомендуется покупать квартиры для сдачи в аренду в районах на северо-западе и севере страны. Квадратный метр здесь стоит дешево, но перспективными эти районы не назовешь.

Сколько это стоит

Бюджет покупки доходной квартиры в Чехии — от 70 тыс. евро. Медианная цена заявки инвесторов — 75 400 евро. Для Праги и Брно это минимальный порог. Такая квартира может, в среднем, приносить хозяину около 300 евро в месяц.

Слишком дешевую недвижимость брать не рекомендуется: её низкое качество не даёт перспектив роста стоимости. Однако платить за однокомнатную квартиру больше 80 тыс. евро тоже не стоит: они сдаются незначительно дороже квартир стоимостью 70 тыс. евро. Обычные арендаторы не готовы платить за жилье большие деньги, поэтому доходность дорогих квартир меньше доходности экономичных. Инвесторам с бюджетами более 140 тыс. евро лучше вкладывать деньги в две однокомнатные квартиры.

Выгодна ли ипотека?

Ипотечные кредиты в Чехии выдаются россиянам под 4–5 % годовых. Сумма кредита – до 70 % от стоимости недвижимости. Важно, что арендные платежи значительно превосходят платежи по ипотеке. Например, для квартиры стоимостью 70 тыс., платеж по ипотеке составит около 200 евро.

По данным статистики, доходность квартир в центре Праги в среднем составляет около 4 %.

Что популярно у арендаторов?

Согласно статистическим данным, большинство продаж в Праге приходится на двух- и трехкомнатные квартиры. Их чаще всего покупают для собственного проживания. Доля студий составляет лишь 3,8 %, однако именно они пользуются наибольшим спросом среди арендаторов.

Наиболее рентабельны однокомнатные квартиры или студии площадью 25–35 м². Их доходность при грамотном выборе и управлении будет достигать 5–6 % годовых. или посуточно минимум 1 800 евро в месяц.

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– Выбрать, оценить и проверить юридическую чистоту квартиры;

– Оформить сделку;

– Сдать объект в аренду на наиболее выгодных условиях и оформить соответствующие документы;

– Решить все сопутствующие вопросы и обеспечить стабильный доход от недвижимости в Чехии.

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