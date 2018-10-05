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Построить дом и не переплатить? Это возможно

5 октября 2018

Себестоимость строительства индивидуального дома складывается из многих параметров. Как будущему домовладельцу воплотить  мечту и не потратить лишнего? И на чем, наоборот, не стоит экономить? Приводим несколько советов от компании «Стройцентр», в послужном списке которой не только крупные капитальные объекты, но и индивидуальные дома.  

<p>объект из портфолио компании</p>

объект из портфолио компании

Выбирая план дома, помните не только о площади, но и форме

Чем ближе форма дома к квадрату, тем меньше затраты. Из двух домов равной площади (6Х6 и 4Х9) более экономичным будет первый. Квадратный дом выгоднее, потому что меньше периметр – короче стены (24 м. против 26-и). Кроме того, квадратный дом экономичнее в  отоплении и освещении.

При прочих равных двухэтажные дома дешевле

Выбирая между одноэтажным и двухэтажным домами равной площади, помните об экономии на фундаменте и площади кровли. Чем  меньше периметр строения и площадь кровли,  тем меньше  итоговая стоимость квадратного метра. Экономия может составить от 15 до 20%. В эксплуатации двухэтажный дом тоже экономичнее  –  часть тепла с первого этажа поднимается на второй. Кроме того, двухэтажные дома экономят площадь участка.

Мансарда дешевле, но не всегда и ненамного

Разница между стоимостью мансарды и второго этажа небольшая, но, как правило, мансардный этаж дешевле за счет отсутствия дополнительного чердачного перекрытия. Но разница при этом невелика, потому что  мансарда требует дополнительной тепло- и шумоизоляции. Бывают случаи, когда мансарда оказывается дороже за счет дорогостоящих мансардных окон или окон нестандартной формы. Важен и вопрос эргономики пространства: несмотря на интересные архитектурные  и дизайнерские решения для мансард, полноценный второй этаж всё же удобнее.

Не «мудрите» с формой кровли

Принцип «чем проще, тем дешевле» справедлив и для кровли. Нестандартная кровля требует намного большего расхода материалов и сложнее в производстве работ.

Хотите сэкономить – делайте деревянные перекрытия

Дело даже не в том, что дерево дешевле; железобетонные перекрытия  требуют более прочных стен и фундамента, а это увеличивает стоимость квадратного метра.

Лишние перегородки – лишние расходы

Обилие перегородок в доме   увеличивает не только стоимость его строительства, но и расходы на содержание – отопление и освещение.

Цокольный этаж нужен только там, где действительно нужен

Цокольный этаж – дорогостоящая  железобетонная конструкция. По-настоящему нужным он  бывает нечасто, например, на неровных участках с перепадом по высоте от 1,5 метра. Тогда цоколь  послужит практичной альтернативой высоким сваям.

Надежный подрядчик – залог экономии

Ошибки в строительстве обходятся дорого. Выбирая подрядчика, помните: нет критерия важнее, чем реальный опыт. Именно он позволит избежать проблем, способных отравить радость жизни в новом доме. Построить дом по-настоящему  качественно и при этом экономично могут только специалисты.

 


«Стройцентр» возводит и ремонтирует промышленные, жилые объекты. Компания основана в 2001 году. За 17 лет работы построено более 400 объектов по направлениям:

Строительство и ремонт на промышленных предприятиях

Организация подразделений по ремонту и строительству на территории заводов. Среди клиентов: Роснефть, РУСАЛ, Группа «Илим», Иркутский авиационный завод, Иркутскэнерго.

Строительство быстровозводимых зданий для бизнеса

Здания любого назначения по технологии Astron. Производство полного комплекта здания всего за 8 недель. Точный и технологичный монтаж со скоростью 10 000 кв.м  в месяц.

Фото реализованных объектов: 

Капитальное строительство

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Многоэтажные дома, производственные цеха, торговые центры, социальные объекты.

Отделочные работы для бизнеса

Отделочные работы любого уровня сложности: от отделки номерного фонда гостиниц мирового уровня до операционных в родильных домах.

Малоэтажное строительство

Дома из дерева и камня. Работа с ведущими архитекторами и дизайнерами Иркутска. Тщательная проверка материалов для строительства и расширенная гарантия на возведенные дома.


г. Иркутск ул. Байкальская, д. 318/3
тел. (3952) 700-651
https://stroycenter.net

 


<p>объект из портфолио компании</p> <p>объект из портфолио компании</p> <p>объект из портфолио компании</p> <p>объект из портфолио компании</p> <p>объект из портфолио компании</p> <p>объект из портфолио компании</p> <p>объект из портфолио компании</p> <p>объект из портфолио компании</p> <p>объект из портфолио компании</p>
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