Госдума запретила увольнение граждан предпенсионного возраста. Но поможет ли им это?

Государственная дума РФ во вторник, 25 сентября, приняла в третьем, финальном, чтении закон, предполагающий уголовную ответственность за увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста. Понятие предпенсионного возраста в данном случае предполагает, что до выхода на пенсию у человека остается временной период до пяти лет. Уголовный кодекс в таком случае предусматривается дополнить в статье 144, раздел примечаний.

Парламентарии считают, что закон носит характер предупреждения, а сами эти меры имеют чисто превентивный характер. Зачем в таком случае на «косметические» меры было потрачено столько времени работы Госдумы, непонятно - в реальности ситуация будет в корне отличаться от той, что «нарисовали» на бумаге.

Никто из работодателей никогда не признается в том, что не принимает на работу человека предпенсионного возраста в силу количества лет, оставшихся до выхода на заслуженный отдых. Причины, если их вообще назовут, будут другими – недостаточность компетенции, отсутствие опыта в узких вопросах, недостаточное соответствие претендента должности в целом. Отговорок в данном случае можно придумать неограниченное количество, закон за это не наказывает и штрафом не облагает. Пока в государстве нет нормы «содержания» на балансе компании определенного объема лиц «сложного» - предпенсионного и пенсионного возраста - бизнес будет обходить старательно расставленные властями препятствия как может.

В реальности окажется, что лет за 5-6 до наступления пенсии от специалиста будут стараться избавиться, если он не топ-менеджер или владелец бизнеса. Думается, что женщины в данном случае окажутся в еще более уязвимом положении в силу сложившейся схемы. Тогда человек будет вынужден обращаться или на биржу труда (получить максимальное пособие по безработице почти невозможно), или люди в возрасте будут соглашаться на зарплату в конверте или минимальный «белый» размер оплаты труда. Это никуда в конечном итоге не приведет - просто населению придется сражаться за свой завтрашний день более интенсивно.

Напомню, что МРОТ в России составляет 11163 руб., средний размер заработной платы (по Росстату) - 41140 руб. Среднегодовой рост зарплат в России служба госстатистики оценивает в 7%, с поправкой на инфляцию он остается по-прежнему символическим и «съедается» повышенными повседневными тратами россиян.

Анна Бодрова,

старший аналитик Альпари