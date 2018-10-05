Газета Дело

Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании. Бизнес Образование Мнение эксперта

Сбербанк предлагает кредит без документов о доходе

5 октября 2018

Сбербанк запустил пилотный проект по рассмотрению заявок на потребительские кредиты без предоставления документов, подтверждающих доход.

По условиям проекта, без подтверждения дохода можно взять кредит до 300 000 рублей. Заявки на него оформляются как в отделениях банка, так и в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн». Пилот продлится до 14 октября. По сроку он совпадает с проводимой в настоящее время акцией по потребительским кредитам с минимальной процентной ставкой 11,7 %.

Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать»:

«Сбербанк стремится предоставлять своим клиентам наилучший уровень сервиса, и ставит стратегическую цель сделать процесс получения кредита максимально простым и удобным. В рамках этого пилота мы не требуем от клиента справок 2-НДФЛ или иных документов, подтверждающих доход. Вместо этого мы собираем данные из источников, на обработку которых клиент предоставил согласие. С помощью моделирования и сложных алгоритмов анализа, применяем эти данные при принятии решения о выдаче кредита. Мы надеемся сэкономить время клиентов, которое они бы потратили на получение необходимых подтверждающих документов у своего работодателя».

Подать заявку на потребительский кредит онлайн можно в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн».


/ Газета Дело /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Реклама на сайте

Другие материалы рубрики «Деньги»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело