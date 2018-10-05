ИНК вошла в первую сотню 500 крупнейших компаний России

Медиахолдинг РБК составил традиционный рейтинг 500 крупнейших российских компаний, в котором ООО «ИНК» заняло 98 место. Компания стала единственным предприятием из Иркутской области, попавшим в первую сотню рейтинга.

Целями рейтинга являются выявление крупнейших российских компаний с выраженной отраслевой принадлежностью и анализ экономических процессов, происходящих в отраслях экономики на основе полученного списка компаний и групп.

По оценкам составителей, более 40% выручки крупнейших компаний России обеспечили госкомпании – это один из главных фактов нового рейтинга РБК 500. Выручка государственных компаний из рейтинга РБК 500 по итогам 2017 года составила 30,6 трлн руб., а частных – 40,1 трлн руб. Но при этом государственных предприятий в рейтинге значительно меньше, чем частных, – 88 против 394. А распределение участников рейтинга по регионам подтверждает централизацию деловой активности в Москве - 67,8% выручки компаний – участниц рейтинга приходится на компании, зарегистрированные в столице.

В целом выручка компаний из рейтинга РБК 500 по итогам 2017 года достигла 72,3 трлн руб., за год увеличившись на 9%. Первое место по объему выручки среди всех секторов занимает нефтегазовая отрасль (суммарная выручка предприятий отрасли составляет 23,8 трлн руб.). Нижней планкой для вхождения в рейтинг в этом году стал оборот в размере 17,8 млрд руб. Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стал «Газпром», показавший выручку в размере 6,5 трлн руб. Следующие за ним пять компаний также не изменились – это ЛУКОЙЛ, «Роснефть», Сбербанк, РЖД и ВТБ.

Справка:

Иркутская нефтяная компания – крупный независимый холдинг, занимающийся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 41 лицензионном участке в регионах Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия). С начала 2000-х группа компаний ИНК направила на развитие месторождений и лицензионных участков, строительство инфраструктуры около 200 млрд рублей. За последние семь лет добыча группой жидкого углеводородного сырья увеличилась в семь раз до 8,5 млн тонн по итогам 2017 года. Компания входит в список 20 крупнейших компаний России по запасам углеводородного сырья. Численность персонала – более 7,7 тысяч. ИНК является крупнейшим налогоплательщиком Иркутской области, в этом году, по прогнозам, ее доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов региона достигнет 12%.