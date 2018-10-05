«Вы развиваете не город, а промышленную периферию»

В сентябре Петр Щедровицкий прочитал в Иркутске две лекции на тему «Иркутск 2035: как обеспечить включение города-миллионника в новую мировую систему разделения труда». Есть ли у Иркутска реальная возможность стать городом-миллионником, и что именно для этого нужно? Выводы напрашиваются более чем серьезные.

«Город» – это не про промышленное производство

– Все производственные проекты в первые сто лет существования Иркутска заканчивались банкротством из-за проблем с недостатком населения и транспорта. Не было критической массы для формирования кластера. Производство не могло сложиться здесь. Оно умирало. Но это совершенно не мешало развиваться городу. Город – это не про промышленное производство, а про городских жителей.

Отчизна донкихотов

– Численность иркутского купечества выросла с 77 в 1875 г. до 5000. Доля купцов выше среднесибирской в 2,5 раза. Создаются важнейшие инфраструктурные элементы: навигационная школа, адмиралтейство, формируется огромное количество торговых кампаний, кампаний по освоению территорий. По словам Сперанского, Иркутск был «отчизной донкихотов». В Иркутске жили сотни людей, которые бывали на Камчатке, на Алеутских островах, в Америке с женами и детьми. Естественно, Российско-Американская компания была образована здесь. А потом они сдуру попросили помощи у государства. И произошел перевод с коммерческих на политические рельсы.

Но это не мешало развитию Иркутска. Город был самым богатым в Сибири и одним из самых богатых в России. На тот момент здесь было промышленных предприятий 34, увеселительных – 150, торговых – 628. Это была креативная экономика. Даже пожар 1879 года не смог остановить его развитие. За следующие 15 лет было построено 2000 домов.

Дальше вы знаете

– В 1913 году в Иркутске предпринимателями были 16% горожан, в 1924 – 8,5%, в 1928 – 4,6%, а в 1939 – 0%. Вместо этого у нас появляются рабочие, служащие и кооперированные крестьяне. Их зарплаты не позволяют во что-либо вкладываться. Даже содержать собственное жилье не позволяет. Городом по большому счету никто не занимается. Он растет своим естественным ходом вокруг промышленных предприятий и сегодня представляет собой архипелаг из шести городов, каждый из которых есть территория, выросшая вокруг нескольких искусственно размещенных там предприятий. Там нет жителей, нет «податного населения», одни работники.

Советская власть задачу уничтожения буржуазии решила. Однако добровольно сюда никто переехать кормить мошку не хотел. Поэтому тут было размещено 29 ГУЛАГов.

Военно-промышленный комплекс и всё остальное

– СССР построил систему, в которой из каждых следующих 100 тонн производства, например, металла, 99 оставались в контуре производства этих 100 тонн. Совершенно понятные проблемы: низкая производительность труда, очень низкая степень социального обслуживания населения, 61-е место по обеспеченности жильем, экологические проблемы, дефицит женского населения, изношенность основных фондов на 46%.

Академик Еременко: «В СССР возникло два несвязанных между собой контура разделения труда – ВПК и все остальное». Первый рос довольно хорошими темпами, но вынужден был создавать дублирующие предприятия по всей технологической цепочке. А второй контур был совершенно неэффективен.

И Африка, и силиконовая долина

– Академик Еременко: «Любая страна в мире на чем-то специализируется и занимает место в мировой системе разделения труда. А СССР строит замкнутую масштабную систему. В итоге он воспроизвел на своей территории все проблемы мирового хозяйства. В нем одновременно существовала и своя Африка, и своя, условно, Силиконовая долина». Но у таких разных территорий будут абсолютно разные интересы. Вы их не сможете «сшить».

Вместо транснациональных компаний новые министерства

– В 1947 году проводится знаменитая конференция по изучению производительных сил в области и намечается стратегическая концепция освоения природных ресурсов. Как вы понимаете, до сих пор многое сохраняется и работает. Опасность размещения промышленного производства в городе уже понятна. В этом смысле повторять неудачный опыт Красноярска никто не хотел. Поэтому эти предприятия вынесли за пределы города – построили Ангарск и Шелехов. В мире в этом время создаются транснациональные компании, а у нас – свистопляска: то министерства, то совнархозы, то главки то комитет по науке и технике, то ТПК.

С упорством, достойным лучшего применения

– Структура производства в регионе почти не поменялась с советских времен – с 1985 года. И ВВП – соответствующий. И если посмотреть на то, какие проекты вы сейчас развиваете, можно увидеть, что вы с упорством, достойным лучшего применения, продолжаете развивать не город, а промышленную периферию. И это всё либо недострои советского периода, либо проекты второй промышленной революции. А эта деятельность низкомаржинальна при любых применяемых технологиях, потому что это деятельность уходящей экономической эпохи.

В развилке пространственного развития

– Вы не в безвоздушном пространстве. Вы в общей ситуации развилок пространственного развития страны. И они выглядят просто:

1. «Естественный тренд – «все в Москву». Если ничего не делать, то через 10-15 лет в гигагороде Москва – Санкт-Петербург будет жить 55-60 млн человек.

2. Если этому тренду пытаться противопоставить агломерации, то где их делать? Есть естественные аттракторы – крупные и не очень города, расположенные близко друг к другу, которые можно связать скоростным транспортом. Самый крупный – волжский: восемь городов-миллионников.

Но Иркутск не входит ни в один перечень приоритетных агломераций со своими двумя городами – промышленными центрами, которые специально создавали отдельно, а теперь хотят агломерировать. Серьезный вопрос. Нарастить население до трех млн здесь практически невозможно. А населенные пункты с населением меньше будут «обезлюдевать» естественным порядком.

Есть альтернативная модель

1. Образование гигагородов с населением больше 15 млн чел. Это сценарий «архипелаг городов». Китайцы создают урбанизированный регион на 100 млн человек. Японцы построили дом на 100 тыс. чел. Я из 20 гигагородов 18 объехал «ногами» и могу сказать, что я их не люблю. Но в них есть смысл – там совмещаются системы разделения труда второй и третей промышленной революции. Это невозможно спроектировать: нужно создать критическую плотность. Этот человеческий реактор производит, в том числе, новые системы разделения труда.

2. Инновационный город, который тоже инкубирует новую систему разделения труда, но за счет другого механизма – за счет искусственного создания технологических компаний и конвейерного их производства. Например, Кэмбридж 5000 произвел таких технологических компаний. И создает их по 500 в год. Лёвен создает каждый день 1 компанию. 120 тыс. жителей, из них 50% - студенты.

Без предпринимателей ничего не получится

– Если вы не можете делать что-то конкурентоспособное, то вы заинтересованы в протекционизме, чтобы хотя бы насытиться зачет внутреннего рынка.

А поскольку администраторы не способны решить ни одну задачу, без предпринимателей – ничего не получится.