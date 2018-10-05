ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует объекты недвижимости в Республике Бурятия и Читинской области

Газета Дело
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует объекты недвижимости в Республике Бурятия и Читинской области5 октября 2018
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«Мы продаем воздух, и это правда». Дмитрий Кузнецов о новом подходе к загородному строительству [05.10.2018]В Патронах по-осеннему хорошо. Воздух свеж и прозрачен. Пахнет сосновой хвоей. Белки скачут по веткам. Тишина. Здесь, в загородном поселке «Шишкин» на Байкальском тракте, мы встречаемся с автором проекта Дмитрием Кузнецовым, чтобы поговорить о новом детище компании META_GROUP – загородном поселке «Патроны Парк», который строится по соседству в партнерстве с «ВостСибСтроем».
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Дорожная карта для выхода из кризиса. Как INFAбрика помогает компаниям справиться с нестабильностью в компании, а руководителям увидеть «свет в конце тоннеля» [05.10.2018]Бизнес – живое дело. Не успеешь отследить негативное изменение вовне или внутри компании – и начинается: обороты снижаются, клиенты уходят, сотрудники нервничают и поглядывают «на сторону». Кто виноват? И что делать? На эти вопросы помогает ответить INFAбрика. О том, как с помощью маркетинговой стратегии (и не только) оперативно справиться с кризисными явлениями в компании, рассказывает директриса INFAбрика-ЦЕХ Лора Кузнецова.
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Сбербанк начал работу по счетам эскроу [05.10.2018]В сентябре ПАО Сбербанк и строительная компания АО «Восток Центр Иркутск» подписали соглашение об открытии эскроу-счетов в рамках новой системы финансирования строительства. Это первый опыт такого взаимодействия в нашем регионе.
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Чешская недвижимость как объект инвестиций [05.10.2018]Инвестиции в зарубежную недвижимость не теряют актуальности при любых экономических условиях, и одним из наиболее популярных направлений остается Чехия. О том, как максимально выгодно приобрести квартиру в этой стране, рассказывает Роман Семенов, руководитель АН Century 21 «Недвижимость мира».
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Газпромбанк: мы оцениваем сотрудничество с застройщиками как партнерство [05.10.2018]20 сентября в г. Иркутске состоялся круглый стол, организованный Байкальским представительством РГУД. В беседе приняли участие представители Газпромбанка, Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ведущих девелоперов, застройщиков и риелторов. В числе прочих обсуждались насущные для строительной отрасли вопросы – работа со спецсчетами и счетами-эксроу, параметры проектного финансирования, как отразится повышение ключевой ставки на объеме выдачи ипотеки, и на какую поддержку со стороны банка можно рассчитывать его партнерам.
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Успеть за 60 дней. Как иркутская компания за два месяца провела капитальный ремонт в отеле «Бурдугуз» [04.10.2018]Думаете, невозможно полностью отремонтировать четырехэтажную гостиницу за два месяца? Ошибаетесь. Наш герой – директор строительной компании ООО «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск» – утверждает: нет ничего невозможного! Именно за 60 дней компания выполнила капитальный ремонт в парке-отеле «Бурдугуз» в Иркутском районе. Чего это им стоило, чем были обусловлены столь сжатые сроки, Газете Дело поведал Игорь Дружков. Он также рассказал о том, как создал компанию, доход которой за шесть лет увеличился в 50 раз, поделился особенностями ремонта под ключ.
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Иван Вильчинский: «Такого сейчас никто не делает». MORGANS SIX глазами его жителя [04.10.2018]Про MORGANS SIX говорят, что это «кусочек Европы» в сибирской глубинке. Но возможно ли это? Насколько можно верить красивым фотографиям и описаниям жилого комплекса в рекламных буклетах? Из чего складывается ощущение подлинного комфорта, причем не со слов застройщика или продавца недвижимости, а по мнению жильца? Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы пообщались с жителем ЖК MORGANS SIX, известным радиоведущим Иваном Вильчинским.
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Инвестиции в недвижимость. Стратегия минимального риска [04.10.2018]Повышенная волатильность рубля вносит коррективы в различные рыночные динамики, в том числе и в инвестиционную активность граждан. Проводя аналогии с 2014 годом, когда был реализован весь отложенный спрос на недвижимость, естественно предположить, что ситуация может развиваться похожим образом. На какую доходность могут рассчитывать инвесторы сегодня? Стоит ли вкладываться в новостройки с целью сдачи квартир в аренду? Какие именно объекты наиболее востребованы на рынке? Экспертным мнением делится Дмитрий Щербаков, руководитель АН «Слобода».
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Растут не только новые коттеджные поселки, но и интерес иркутян к ним [03.10.2018]30 сентября в микрорайоне «Хрустальный парк» на Байкальском тракте прошла выставка загородной недвижимости «Хрустальный Экспо – 2018»
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Вся правда о загородной жизни. Шесть экспертных мнений (видео) [03.10.2018]Дискуссия с экспертами – важный шаг для создания комфортной загородной среды. Мы собрали мнения убежденных городских жителей и жителей пригорода со стажем. Есть ли в самом деле что-то особенное в загородной жизни? Чего ищут горожане, в корне меняя жизненный уклад своей семьи? Участники разговора обсудили плюсы и минусы городской и загородной жизни и причины, по которым жители города переезжают за город.
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MORGANS SIX: чтобы жить как можно дольше [07.09.2018]Жилой комплекс MORGANS SIX, построенный в поселке Молодежный, с одной стороны, иркутянам хорошо знаком, а с другой – остается неизвестным и загадочным. Красивые современные здания на закрытой территории привлекают внимание и рождают вопросы: что там внутри? Что такого в этом «жилье для избранных»? Чем отличается жизнь в MORGANS SIX от жизни в любом другом месте? На вопросы Газеты Дело отвечает Сергей Скворцов, учредитель и генеральный директор строительной компании Морганс Сикс.
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Департамент управления недвижимостью Торговой сети «Слата» предлагает! [07.09.2018]Продажа: ул. Маршала Конева, 28. Аренда: ул. Депутатская, 84/1
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АН Тысячелетие, Сдам помещение, г. Иркутск, ул. 3-го Июля, 130-й квартал [07.09.2018]128 кв. м, 1 этаж, отдельный вход, все коммуникации. Можно использовать под общепит (кафе, бар, кофейня, ресторан).
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [07.09.2018]
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует объекты недвижимости в Республике Бурятия и Читинской области [07.09.2018]
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 31.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.09.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 31.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.09.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Управление Капитального Строительства города Иркутска предлагает коммерческие помещения [07.09.2018]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 31.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.09.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Горизонт» событий: сегодня мы продаем не рендеры – мы продаем реальные объекты [06.09.2018]Строительный сезон 2018г. в самом разгаре, но уже можно подвести промежуточные итоги. Генеральный директор ООО УК «Система АМТ» и девелопер проекта «Горизонт» Антон Кондратьев поделился информацией о том, какие ключевые задачи удалось решить.