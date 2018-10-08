ЗАО Фирма «Аудит-Дело» – Формула успеха

25 лет для российского бизнеса – уважаемая цифра. Ещё у истоков образования компании мы определили миссию, стратегию развития, свою формулу успеха – профессионализм, ответственность, лидерство, партнерство. За 25 лет к слагаемым формулы добавились опыт и инновационность. За это время, безусловно, многое изменилось и в российском бизнесе, и в аудиторском сообществе.

Аудит прочно вошел в российскую действительность. Сложилась профессиональная аудиторская среда, формируется законодательство по аудиту, накоплен значительный практический опыт. Аудиторы продолжают осваивать Федеральные законы, профстандарты, кодекс профессиональной этики аудитора, международные стандарты аудита (МСА), а также методы и приемы профессии. Конкуренция между аудиторскими компаниями идет по трем основным направлениям: по качеству и квалифицированности аудиторских проверок, по их стоимости и по спектру услуг. Современный аудит – это законодательно отрегулированный процесс, достаточно автоматизированный и документируемый, однако по-прежнему находящийся в постоянном преобразовании.

С 2017 года введены международные стандарты аудита (МСА), и сейчас на рассмотрении в Государственной Думе новый законопроект по аудиторской деятельности. Идёт активное реформирование рынка аудита, связанное с предложениями Банка России по внесению изменений в ФЗ «Об аудиторской деятельности», среди которых, с одной стороны, повышение численных и прочих требований к аудиторским фирмам и изменение правил проведения внешнего контроля качества работы аудиторов, а с другой – отмена численных критериев для аудита по выручке и активам предприятий.

Можно, конечно, сетовать на нестабильность, но, на мой взгляд, целесообразно идти на опережение. В дальнейшем аудиторы будут обращать всё больше внимания не только на достоверность отражения активов и пассивов, но и на вопрос о продолжении деятельности аудируемой компании. То есть ещё большее развитие получит рискоориентированный аудит.

За четверть века нами заработан авторитет среди специалистов рынка аудиторских и консалтинговых услуг, приобретено огромное количество профессиональных контактов, позволяющих привлекать специалистов различного профиля для успешной реализации даже самых сложных проектов. На протяжении последних 17-ти лет ЗАО Фирма «Аудит-Дело» входит в число 150 крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России. Нами сформирована команда профессионалов, найдены пути обновления коллектива, осовременен подход к выполнению сложнейших проектов. IT-технологии позволяют оперативно взаимодействовать с лучшими экспертами, проходить обучение в системе онлайн. Всё это, конечно, значительно повышает качество оказываемых услуг.

Развитие компании идёт по разным направлениям, и прежде всего, через расширение географии. Фирма «Аудит-Дело» широко представлена на территории России от Владивостока до Санкт-Петербурга, а сейчас мы выходим на рынок Китая, Монголии; есть интерес к сотрудничеству с Чехией. Значительно расширяется спектр оказываемых услуг: наряду с традиционным аудитом мы предоставляем услуги по организации системы владельческого контроля, финансовому анализу, финансовому моделированию и другим востребованным направлениям.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на сложнейший переходный период, который сейчас переживает аудиторский рынок, профессия аудитора остается престижной, развивающейся и мы продолжаем с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Анна Акулова, руководитель ЗАО Фирма «Аудит-Дело»

Любовь Мильхеева: «Погружаемся в бизнес клиентов»

– Обязательный аудит – наш основной вид деятельности. Можно смело сказать, что мы в нем состоялись и зарекомендовали себя. Этой услугой у нас пользуются более 80 постоянных клиентов.

Сегодня мы работаем над совершенствованием и введением международных стандартов, которые предполагают более глубокое погружение в бизнес-процессы клиента.

Можно сказать, что переход от анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности к анализу бизнес-процессов – это тенденция. Если раньше аудиторы при проведении проверки шли от хозяйственных операций к отчетности, то сегодня наоборот – от понимания бизнеса к хозяйственным операциям и к финансовой отчетности.

Мы, конечно, и раньше анализировали бизнес клиентов. Однако международные стандарты предусматривают это в более регламентированном режиме. Добавились разные описательные и опросные процедуры, увеличился документооборот. Но в целом все это очень интересно и позволяет нам совершенствоваться.

Кроме того, мы уделяем большое внимание таким заказам, как инициативный аудит, консультационные услуги, бизнес-проектирование и планирование.

Инициативный аудит, в отличие от обязательного, не предполагает подтверждения достоверности. Мы работаем по техническому заданию, в котором обозначены вопросы владельца бизнеса. Задача аудитора – грамотно, профессионально и со всей ответственностью дать на них ответы.

Елена Цапах: «Открываем инвесторам перспективу»

– Независимая оценка объектов собственности в последнее время пользуется на рынке оценочных услуг стабильно высоким спросом, что объясняется необходимостью мнения независимого эксперта при совершении практически любой сделки.

Специалистами ЗАО Фирма «Аудит-Дело» накоплен значительный опыт по оценке практически всех видов активов: ценных бумаг, долей в бизнесе, капиталов компаний, нематериальных активов, недвижимости, оборудования и имущественных комплексов, сервитутов, лицензий и других специализированных объектов.

Одна из самых востребованных услуг сегодня – оценка инвестиционной привлекательности активов и бизнеса в целом. Такая оценка выходит за границы стандартного понимания рыночной стоимости. Оценивая инвестиционную привлекательность бизнеса, мы анализируем рыночные риски, а также учитываем те вложения, которые данный бизнес может потребовать. Все это мы готовы озвучить потенциальному инвестору и открыть ему перспективу либо бесперспективность данной сделки.

Оказание услуг оценки в нашей компании организовано так, что заключению договора всегда предшествует предварительная консультация клиента для понимания целесообразности и перспективности процедуры оценки.

Проведенная нашими специалистами оценка позволяет не только соблюсти требования законодательства, но и минимизировать риски потерь денежных средств при сделках. Мы помогаем нашим клиентам максимально эффективно решать все виды задач в сфере оценки активов, зачастую даже самых сложных и неоднозначных. Услуги всегда оказываются в минимальные сроки, но с полной гарантией качества.

Константин Васильев: «Простых вопросов нам не задают»

– Консультирование по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения, финансовой отчетности – очень важный вид деятельности аудиторских компаний. Законодательно регламентировать все до мелочей невозможно, слишком много нюансов. Поэтому у предприятий возникает множество вопросов, как по бухгалтерскому учету, так и по налогам, и мы помогаем разобраться с ними.

Профессиональный уровень бухгалтеров сегодня достаточно высок, поэтому простых вопросов нам не задают. Как правило, над ответами на эти вопросы работают и специалисты, и аудиторы, и юристы.

Самые сложные вопросы мы выносим на методический совет, и бывает так, что три аудитора придерживаются трех разных мнений. В таком случае мы приводим альтернативные мнения, даем ссылку на нормативные документы и арбитражную практику, которая существует по данному вопросу.

При подготовке консультации мы описываем для заказчика все позиции, которые существуют, отмечаем, какой позиции придерживаемся мы, на основании чего, и готовы в дальнейшем защищать ее в налоговых органах.

Юлия Веприкова: «Управленческий учет как инструмент управления компанией»

– В последние годы интерес к управленческому учету среди менеджеров высшего и среднего звена неуклонно растет. Общепризнанно, что управленческий учет является необходимым инструментом для управления организацией, позволяющим повысить качество и оперативность принимаемых управленческих решений, максимизировать ожидаемый результат и эффективно контролировать риски хозяйственной деятельности. Но не всегда хватает терпения, времени, сил и знаний для самостоятельной постановки эффективной системы управленческого учета.

Помощь нашим клиентам оказывает целая команда специалистов, имеющих богатый опыт реализации проектов по постановке системы управленческого учета. В зависимости от задач, которые стоят перед руководством клиента мы предлагаем разноплановые проекты в области управленческого учета:

Разработка и внедрение систем управленческого учета на предприятиях и в группах компаний.

– Аудит и анализ существующей на предприятии системы управленческого учета и выработка практических рекомендаций по ее совершенствованию;

– Разработка отчетных форм, определение необходимых разрезов аналитики и разработка методики определения основных финансовых показателей. Выделение центров финансовой ответственности (ЦФО);

– Построение эффективной службы контроллинга на предприятии и увязка ее функций с информационными потоками, организационной структурой и потребностями менеджмента в аналитической информации;

– Разработка рекомендаций по внедрению систем управленческого учета в программные продукты компании.

Разработка и внедрение системы управления себестоимостью:

– Разработка методики отнесения на себестоимость готовой продукции тех косвенных расходов, распределение которых экономически оправдано;

– Разработка методики определения себестоимости каналов сбыта продукции и затрат на обслуживание отдельных клиентов;

– Анализ доходов и прибыльности по товарным группам, потребителям, поставщикам или отдельным подразделениям (направлениям деятельности) компании.

Наталья Федотова: «Экономические экспертизы актуальны всегда»

– Экономическими экспертизами мы занимаемся 25 лет. Это направление всегда актуально, потому что всегда есть спорные вопросы, в которых требуется независимое аргументированное мнение профессионалов.

Понятие «экономическая экспертиза» предполагает проведение финансово-экономической, бухгалтерской или судебной экспертизы. В рамках такого исследования проводится анализ направлений деятельности компаний и организаций, работающих с финансами, налогами, кредитами и пр.

Судебная экспертиза осуществляется специалистами с целью установления обстоятельств, необходимых для составления заключения по уголовному или гражданскому делу. Бухгалтерская экспертиза проводится для того, чтобы предупредить или устранить нарушения в финансовой деятельности предприятий и организаций. Финансово-экономическая экспертиза определяет финансовое состояние предприятия, его платежеспособность, ликвидность, финансовую устойчивость.

За бухгалтерскими и финансово-экономическими экспертизами зачастую обращаются собственники предприятий, когда им нужно погрузиться в вопрос, в котором они недостаточно хорошо разбираются.

Время от времени нам приходится подтверждать фактически понесенные расходы предприятия или тарифы с целью утверждения их бюджетами.

Вопрос с тарифами всегда является очень сложным, так как связан с интересами государства и населения. Поэтому позиция организаций по данному вопросу, должна быть максимально четкой, прозрачной и убедительной. В связи с этим всегда лучше подкрепить свою позицию мнением эксперта.

Дмитрий Бутырин: «Совместная работа юристов и аудиторов помогает решать сложные правовые вопросы»

– Если говорить о тех сферах, в которых мы оказываем юридическое сопровождение, то это, в первую очередь, налоговые споры. Мы осуществляем налоговое сопровождение клиентов от начала самой налоговой проверки и до стадии судебного разбирательства. Второе направление юридических услуг –корпоративные споры юридических лиц, а третье – административные споры между государственными органами и юридическими лицами.

Учитывая, что у наших клиентов есть собственные юридические службы, вопросы, с которыми к нам обращаются, как правило, достаточно сложные, комплексные, требующие более глубокого понимания. Нам в этом плане несколько легче. Например, мы можем подключить аудиторов для оценки финансовой стороны вопроса, пока рассматриваем его же с правовой точки зрения.

Также мы занимаемся делами о банкротстве. Такие вопросы актуальны всегда, особенно во время кризисов. Часты случаи, когда налоговые службы инициируют банкротство предприятий, имеющих проблемы с задолженностями по налогам. Также инициатором банкротства выступают банки. Это всегда вопрос по просроченным кредитам. Как правило, поручителями по кредитным договорам являются директора, участники, то есть физлица. Существует практика привлечения к субсидиарной ответственности всех аффилированных лиц. В ряде случаев кредитор преследует цель не обанкротить предприятие, а «зацепить» именно их. Наша задача в этом случае – защитить интересы, как самого юридического лица, так и всех его участников.

Дарья Атанова: «Финансовая модель – это необходимый инструмент развития»

Финансовое планирование, разработка и комплексное сопровождение финансовых моделей, инвестиционных проектов и бизнес-планов – еще одно важное направление деятельности Фирмы «Аудит-Дело».

Успешное развитие компании требует применения различных рычагов управления и планирования деятельности, и, безусловно, финансовая модель – это необходимый инструмент развития. Привлечение к финансовому планированию аудиторской компании позволяет исключить субъективный подход в оценке текущей деятельности, финансов, маркетинга компании.

Наша компания взаимодействует с банками и агентствами, предоставляющими финансирование, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. Это позволяет нам знакомиться с их методологией, критериями, предъявляемыми при оценке финансовых моделей, а также процедурой принятия ими решений.

Мы горды тем, что вносим реальный вклад в развитие малого и среднего бизнеса и экономику страны, а также тем, что наши клиенты получают конкурентное преимущество.

Говоря словами Ричарда Брэнсона, наше внимание к деталям в огромной степени определяет успешную реализацию ваших бизнес-идей.

ЗАО Фирма «Аудит-Дело» основано в 1993 году и специализируется на аудите, консал­тинге и оценке предприятий и компаний г. Иркутска, Иркутской области и других ре­гионов России.

ЗАО Фирма «Аудит-Дело» является чле­ном профессиональных сообществ:

СРО аудиторов Ассоциация «Содруже­ство»,

Российского общества оценщиков,

Торгово-промышленной палаты Восточ­ной Сибири.

В 2016 году Комитетом по контролю каче­ства Российской Коллегии аудиторов было выдано Свидетельство о том, что деятель­ность компании признана соответствую­щей требованиям действующего законода­тельства РФ об аудиторской деятельности, ФСАД, Кодекса этики аудиторов России, Правил независимости аудиторов России, рекомендациям МФБ и соответствующим требованиям РКА.

В 2017 году ЗАО Фирма «Аудит-Дело» успешно прошло внешнюю проверку ка­чества работы, проведенную Управлением федерального казначейства.

ЗАО Фирма «Аудит-Дело» оказывает сле­дующие виды услуг: