Газета Дело
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АНО «Альянс Судебных Экспертов Сибири»5 октября 2018
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Департамент управления недвижимостью Торговой сети «Слата» предлагает! [05.10.2018]Продажа: ул. Маршала Конева, 28. Аренда: ул. Депутатская, 84/1
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Продажа помещения. г. Иркутск, ул. Левитана, 20 [05.10.2018]156,7 кв. м, отд. вход, окна, 2 санузла, парковка, вокруг жилые дома. Отлично под магазин, тренажерный или спортзал, детский центр и т.д. Любые варианты оплаты, возможна рассрочка.
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Загородная резиденция. Иркутская обл., Байкальский тракт, 19 км, Жаворонки [05.10.2018]60 соток земли, много деревьев, ландшафтный дизайн. В доме бассейн, сауна. Есть дом для персонала. Асфальт до участка. Рассмотрим любые варианты оплаты.
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Специальные предложения от АН CENTURY 21 [05.10.2018]45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка. | Продаем коттедж, пр. Радищева | Таунхаус в элитном поселке, 9 км Байкальского тракта, «Снегири» | Дом для большой семьи! c. Максимовщина
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23,24 ноября 2018 года. Байкальский Центр Тренинга. Александр Фридман. 80% людей работают так, как ими управляют [05.10.2018]
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17-20 октября 2018 года. Ярмарка недвижимости! [05.10.2018]СибЭкспоцентр. г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а.
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Новые возможности КонсультантПлюс упростят и ускорят работу с судебной практикой [05.10.2018]«Поиск похожих судебных решений» и «Специальный поиск судебной практики» – новые возможности КонсультантПлюс для специалистов, работающих с судебной практикой.
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Департамент управления недвижимостью Торговой сети «Слата» предлагает! [07.09.2018]Продажа: ул. Маршала Конева, 28. Аренда: ул. Депутатская, 84/1
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АН Тысячелетие, Сдам помещение, г. Иркутск, ул. 3-го Июля, 130-й квартал [07.09.2018]128 кв. м, 1 этаж, отдельный вход, все коммуникации. Можно использовать под общепит (кафе, бар, кофейня, ресторан).
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Фрэш-карта Торговой сети Слата. Одна карта – много выгод! [07.09.2018]
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует объекты недвижимости в Республике Бурятия и Читинской области [07.09.2018]
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Больничные: ответы на популярные вопросы [07.09.2018]Как оформить, рассчитать и оплатить больничный, смотрите в новых Готовых решениях, которые включены в систему КонсультантПлюс.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 31.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.09.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 31.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.09.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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АН Тысячелетие. Продам помещение, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 157 [07.09.2018]1 эт. жил. дома, 167 кв.м, удачно расположено, рядом вход в подъезд. Под магазин, салон красоты, спортклуб, кафе, офис и др.
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АН Тысячелетие. Сдам помещение, ул. Советская, 96 [07.09.2018]Оживленная трасса, первая линия, рядом остановки, высокий пешеходный трафик. 35.8 кв.м, 1 этаж, отдельный вход, охрана, жалюзи, парковка.
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Управление Капитального Строительства города Иркутска предлагает коммерческие помещения [07.09.2018]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 31.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.09.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 03.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [10.08.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 03.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [10.08.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303