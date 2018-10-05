Продажа помещения. г. Иркутск, ул. Левитана, 20

Успеть за 60 дней. Как иркутская компания за два месяца провела капитальный ремонт в отеле «Бурдугуз»

​​​​​​​Думаете, невозможно полностью отремонтировать четырехэтажную гостиницу за два месяца? Ошибаетесь. Наш герой – директор строительной компании ООО «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск» – утверждает: нет ничего невозможного! Именно за 60 дней компания выполнила капитальный ремонт в парке-отеле «Бурдугуз» в Иркутском районе. Чего это им стоило, чем были обусловлены столь сжатые сроки, Газете Дело поведал Игорь Дружков. Он также рассказал о том, как создал компанию, доход которой за шесть лет увеличился в 50 раз, поделился особенностями ремонта под ключ.