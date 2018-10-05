Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости

Газета Дело
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Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости5 октября 2018
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«Мы продаем воздух, и это правда». Дмитрий Кузнецов о новом подходе к загородному строительству [05.10.2018]В Патронах по-осеннему хорошо. Воздух свеж и прозрачен. Пахнет сосновой хвоей. Белки скачут по веткам. Тишина. Здесь, в загородном поселке «Шишкин» на Байкальском тракте, мы встречаемся с автором проекта Дмитрием Кузнецовым, чтобы поговорить о новом детище компании META_GROUP – загородном поселке «Патроны Парк», который строится по соседству в партнерстве с «ВостСибСтроем».
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Успеть за 60 дней. Как иркутская компания за два месяца провела капитальный ремонт в отеле «Бурдугуз» [05.10.2018]Думаете, невозможно полностью отремонтировать четырехэтажную гостиницу за два месяца? Ошибаетесь. Наш герой – директор строительной компании ООО «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск» – утверждает: нет ничего невозможного! Именно за 60 дней компания выполнила капитальный ремонт в парке-отеле «Бурдугуз» в Иркутском районе. Чего это им стоило, чем были обусловлены столь сжатые сроки, Газете Дело поведал Игорь Дружков. Он также рассказал о том, как создал компанию, доход которой за шесть лет увеличился в 50 раз, поделился особенностями ремонта под ключ.
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Дорожная карта для выхода из кризиса. Как INFAбрика помогает компаниям справиться с нестабильностью в компании, а руководителям увидеть «свет в конце тоннеля» [05.10.2018]Бизнес – живое дело. Не успеешь отследить негативное изменение вовне или внутри компании – и начинается: обороты снижаются, клиенты уходят, сотрудники нервничают и поглядывают «на сторону». Кто виноват? И что делать? На эти вопросы помогает ответить INFAбрика. О том, как с помощью маркетинговой стратегии (и не только) оперативно справиться с кризисными явлениями в компании, рассказывает директриса INFAбрика-ЦЕХ Лора Кузнецова.
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Сбербанк начал работу по счетам эскроу [05.10.2018]В сентябре ПАО Сбербанк и строительная компания АО «Восток Центр Иркутск» подписали соглашение об открытии эскроу-счетов в рамках новой системы финансирования строительства. Это первый опыт такого взаимодействия в нашем регионе.
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Чешская недвижимость как объект инвестиций [05.10.2018]Инвестиции в зарубежную недвижимость не теряют актуальности при любых экономических условиях, и одним из наиболее популярных направлений остается Чехия. О том, как максимально выгодно приобрести квартиру в этой стране, рассказывает Роман Семенов, руководитель АН Century 21 «Недвижимость мира».
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Газпромбанк: мы оцениваем сотрудничество с застройщиками как партнерство [05.10.2018]20 сентября в г. Иркутске состоялся круглый стол, организованный Байкальским представительством РГУД. В беседе приняли участие представители Газпромбанка, Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ведущих девелоперов, застройщиков и риелторов. В числе прочих обсуждались насущные для строительной отрасли вопросы – работа со спецсчетами и счетами-эксроу, параметры проектного финансирования, как отразится повышение ключевой ставки на объеме выдачи ипотеки, и на какую поддержку со стороны банка можно рассчитывать его партнерам.
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Построить дом и не переплатить? Это возможно [05.10.2018]Себестоимость строительства индивидуального дома складывается из многих параметров. Как будущему домовладельцу воплотить мечту и не потратить лишнего? И на чем, наоборот, не стоит экономить? Приводим несколько советов от компании «Стройцентр», в послужном списке которой не только крупные капитальные объекты, но и индивидуальные дома.
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [05.10.2018]
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Производственная база широкого назначения [05.10.2018]г. Иркутск, ул. Ширямова, 101/1 (район грузового аэропорта)
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Иркутский авиационный завод извещает о проведении торгов по продаже имущества 20 августа 2018 г. [05.10.2018]| Лот № 1: г. Иркутск, ул. Муравьева, 2/4 Трансформаторная подстанция ТП 11а | Лот № 2: г. Иркутск, ул. Мира, 16 Трансформаторная подстанция ТП-ГПТУ |
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Департамент управления недвижимостью Торговой сети «Слата» предлагает! [05.10.2018]Продажа: ул. Маршала Конева, 28. Аренда: ул. Депутатская, 84/1
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Продажа помещения. г. Иркутск, ул. Левитана, 20 [05.10.2018]156,7 кв. м, отд. вход, окна, 2 санузла, парковка, вокруг жилые дома. Отлично под магазин, тренажерный или спортзал, детский центр и т.д. Любые варианты оплаты, возможна рассрочка.
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Загородная резиденция. Иркутская обл., Байкальский тракт, 19 км, Жаворонки [05.10.2018]60 соток земли, много деревьев, ландшафтный дизайн. В доме бассейн, сауна. Есть дом для персонала. Асфальт до участка. Рассмотрим любые варианты оплаты.
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Специальные предложения от АН CENTURY 21 [05.10.2018]45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка. | Продаем коттедж, пр. Радищева | Таунхаус в элитном поселке, 9 км Байкальского тракта, «Снегири» | Дом для большой семьи! c. Максимовщина
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АНО «Альянс Судебных Экспертов Сибири» [05.10.2018]строительно-техническая экспертиза; перепланировка, переустройство; экспертиза качества выполненных работ; определение суммы ущерба после залива, пожара; оценочная экспертиза (жилых и нежилых помещений); товароведческая экспертиза; электротехническая экспертиза.
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23,24 ноября 2018 года. Байкальский Центр Тренинга. Александр Фридман. 80% людей работают так, как ими управляют [05.10.2018]
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17-20 октября 2018 года. Ярмарка недвижимости! [05.10.2018]СибЭкспоцентр. г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 28.09.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [05.10.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 28.09.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [05.10.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 28.09.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [05.10.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303