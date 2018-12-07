«Мы быстро меняемся, чтобы успевать за растущими потребностями клиентов»

Финансовая грамотность населения растет год от года. Люди стали внимательнее разбираться в банковских продуктах, а не слепо брать то, что им предлагают. Отзываться на потребности клиентов, предвосхищать их ожидания – то, что позволяет быть лидером на современном рынке банковских услуг. Крупнейший частный банк страны не стоит на месте: оптимизирует дебетовую линейку, совершенствует предложения по кредитным картам, выходит на рынок ипотеки... Об этих и других изменениях Газете Дело рассказала Региональный руководитель Розничного бизнеса Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.

Кредитки в фокусе, курс на ипотеку

Ольга, ситуация на банковском рынке меняется стремительно: вчера ставки падали, сегодня растут. Меняются и сами клиенты, и их потребности. Расскажите, каким был 2018 год для Альфа-Банка?

– Для нас уходящий год был успешным. Альфа-Банк занимает пятое место в России по розничному кредитованию и входит в тройку лидеров на рынке кредитных карт (доля рынка на конец августа 2018 года – 10,6%). Наибольшим спросом у наших клиентов в этом году пользовались кредитные карты. Мы значительно упростили процедуру оформления кредита. Теперь заявки можно оформить на сайте банка и в мобильном приложении, а курьер доставит карту в удобное клиенту время в течение двух дней. Кроме того, мы предложили больше возможностей для рефинансирования кредитов по более привлекательным ставкам.

То есть кредитные карты не теряют популярности?

– Спрос на кредитование физлиц сегодня высокий. Этот продукт, однозначно, будет востребован и в будущем. Современная кредитная карта дает возможность не просто пользоваться денежными средствами без процентов в течение льготного периода, но и бонусами и скидками, которые предоставляются держателям таких карт.

Как долго длится льготный период в вашем банке?

– Кредитная карта Альфа-Банка – это 100 дней чистого льготного периода. Мы дополнили функционал карты новыми возможностями (улыбается). Предложили снятие наличных до 50 тысяч рублей в рамках каждого календарного месяца без комиссии Это выгодно отличает нашу карту от других предложений на рынке.

Еще одно нововведение – перевод. Наши клиенты теперь могут пополнять баланс кредитной карты через мобильное приложение «Альфа-Мобайл» с карт сторонних банков совершенно бесплатно. Также у нас можно «перекредитовать» карту. Допустим, у человека есть кредитная карта другого банка с меньшим льготным периодом, или он не смог погасить задолженность до истечения льготного периода, мы можем предложить рефинансирование, воспользовавшись нашей картой «100 дней».

Мы знаем, что Альфа-Банк пошел в сторону ипотеки. Когда она появится в Иркутске?

– Да, в 2017 году Альфа-Банк добавил ипотечное направление. Это обосновано интенсивным ростом рынка ипотеки (17% по итогам прошлого года). На текущий момент банк уже показывает одни из самых высоких темпов выдачи и планирует войти в тройку лидеров этого рынка.

Альфа-Банк уже запустил ипотеку в городах-миллионниках, в первом квартале 2019 года запуск продукта пройдет еще в пяти крупных городах – а в дальнейшем и в других, в том числе в Иркутске.

Внимание к деталям

А что еще востребовано сегодня у иркутян?

– Это дебетовые карты с кэшбэком и милями. Люди этим очень увлечены: им нравится экономить и получать бонусы, расплачиваясь картой. В мае этого года мы запустили карту AlfaTravel для любителей путешествий. Карта востребована у наших клиентов. При оплате обычных покупок на бонусный счет возвращается до 5% милями. А при оплате билетов и услуг на сайте travel.alfabank.ru картой AlfaTravel cash back милями до 11%! На сайте travel.alfabank.ru накопленные мили можно обменять на ж/д и авиабилеты, отели, а также целый ряд туристических услуг. Условия обмена максимально просты – 1 миля равна 1 рублю. При этом срок действия миль неограничен, а с поддержкой партнеров банка стало возможно бронировать билеты на рейсы любых авиакомпаний, в том числе лоукостеров и чартерных рейсов.

В 2018 году Альфа-Банк полностью пересмотрел дебетовую линейку. Что изменилось?

– Как правило, с дебетовой карты начинаются отношения банка и клиента. Важно, чтобы пользоваться ей было просто, удобно, выгодно. Наши дебетовые продукты отвечают всем пожеланиям клиента. Мы быстро меняемся, чтобы успевать за растущими потребностями жителей города.

Теперь для всех дебетовых карт предусмотрено бесплатное обслуживание, бесплатное снятие наличных по всему миру и начисление процента на остаток по счету при условии выполнения критерия по ежемесячным тратам с карты либо по среднемесячному остатку на всех текущих счетах клиента.

Фото А. Фёдорова

Наш флагманский продукт «Альфа-Карта с преимуществами» дает возможность одновременно получать до 7% процентов на остаток на текущем счете и до 3% кэшбэка на все покупки.

Появилась и абсолютно бесплатная карта «Альфа-Карта» – для тех клиентов, которым пока, кроме удобного и понятного расчетного средства, ничего не нужно.

В новой линейке остались и полюбившиеся клиентам «карты с преимуществами» – «CashBack 10%/5%/1%», «AlfaTravel», «Аэрофлот» и другие.

В линейке продуктов нашего банка есть и карты, ориентированные на молодежь. Так, карты Next привлекательны не только современным дизайном, но и возможностью получать 10% кэшбэка в зависимости от сумм операций и категорий расходов.

Региональный руководитель Розничного бизнеса Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.

Фото А. Фёдорова

Что-то особенное вы планируете предложить клиентам к Новому году?

– Конечно. Совсем недавно мы запустили новогоднее спецпредложение – накопительный счет и депозит с повышенной доходностью. Теперь клиенты могут разместить средства по ставке до 8,18%. Сегодня это одна из самых привлекательных ставок на рынке.

К премиальным клиентам у Альфа-Банка особый подход. Что нового вы предлагаете таким клиентам?

– Наш премиальный клиент – человек с активной жизненной позицией, которому важна и круглосуточная удаленная доступность всех сервисов, и возможность консультироваться с персональным менеджером для решения более сложных запросов по управлению капиталом.

В этом году мы предложили клиентам данной категории новый пакет услуг – «Премиум» и повысили привлекательность его наполнения: предложили повышенный процент на остаток по счету, неограниченное число карт, повышенные бонусы/кэшбэки, возможность снятия наличных без комиссии по всему миру, 12 бесплатных трансферов в аэропорт в год и неограниченное число проходов в залы Priority Pass.

Клиентский сервис любых форматов

Альфа-Банк – один из технологических лидеров финансовой индустрии. Дистанционными каналами банка стабильно пользуются 53% розничных клиентов. Что нового появилось в «Альфа-Мобайл» в 2018 году?

– В этом году мы модернизировали мобильное приложение «Альфа-Мобайл» и значительно расширили список операций, доступных через это приложение. Например, мы предложили клиентам услуги по моментальному заказу и выпуску дебетовых карт через мобильное приложение «Альфа-Мобайл». Карту можно сразу добавить в Apple Pay и оплачивать покупки с помощью смартфона везде, где установлены терминалы бесконтактной оплаты, в приложениях и на сайтах в интернете. Также клиенты через наше приложение могут заказать предодобренную кредитную карту или кредит и получить деньги на карточный счет, не посещая отделение банка. Наиболее популярными сервисами в «Альфа-Мобайл» можно назвать все виды онлайн-переводов и платежей.

Это удобно!

– Не только удобно, но и выгодно. Допустим, клиент из Иркутска переводит в Америку 20 тысяч долларов на образование своего ребенка. Если он это делает в своем личном приложении «Альфа-Мобайл», то это ему не будет стоить ни копейки.

Отделения банку скоро совсем будут не нужны?

– Не думаю. Напротив, наличие разветвленной сети отделений – это большое конкурентное преимущество. Перед нами не стоит вопрос, быть многофилиальным или цифровым банком, – мы должны встретить, обслужить клиента там, где ему удобно. И лучший клиентский сервис – это многоканальная модель, когда, независимо от того, где ты получаешь услугу – в офисе, колл-центре, мобильном или интернет-банке, в банкомате или на сайте – удобство и комфорт не теряются.

Три лайфхака для пользователей кредитных карт

Ольга Беспечная рассказывает, на что обратить внимание при выборе карты и ее использовании.

Фото. А. Фёдорова

1. Узнайте, как работает льготный период

Ольга: В большинстве банков льготный период начинается с момента выдачи карты. Допустим, 17 числа каждого месяца у клиента начинается льготный период, и если он воспользуется картой 31 числа, то потеряет 14 дней своего льготного периода. Люди, как правило, не помнят этого, начинают путаться, пытаются отслеживать каждую покупку.

В Альфа-Банке, что редкость для рынка, льготный период стартует после первой операции по карте. Как только человек воспользовался кредиткой, начинаются 100 дней.

2. Ищите выгоду: копите мили, получайте кэшбэк

Ольга: Некоторые карты позволяют копить мили. Я бы посоветовала сразу сформулировать четкую цель. Например: хочу полететь в Москву – для этого мне необходимо накопить 25 тысяч миль. Заходим на сайты банков, смотрим и рассчитываем, какую сумму и в течение какого периода необходимо потратить, чтобы накопить 25 тысяч миль.

То же самое советую делать и при выборе карты с кэшбэком. Рассчитав и проанализировав свои ежемесячные траты, вы сможете понять, какой кэшбэк по карте вы будете иметь на выходе. Оформляя карту в Альфа-Банке, мы всегда проговариваем эти расходы. Фото А. Фёдорова

Например: сколько вы тратите на бензин в месяц? Среднестатистический ответ: около 6-7 тысяч рублей. Следовательно, расплачиваясь за бензин картой, клиент будет возвращать 10%, 600-700 рублей в месяц. Приятно понимать, что при сегодняшних ценах на топливо вы уже платите на 10% меньше, чем другие автолюбители.

Плюс расходы в кафе, барах, ресторанах, где кэшбэк составляет 5% и остальные повседневные покупки – 1%. Все, конечно, очень зависит от расходов каждого человека, но карта окупает себя очень быстро и отлично работает на выгоду клиента.

3. Заведите несколько карт

Ольга: Несколько карт – лучше, чем одна. В первую очередь – с точки зрения безопасности. Нежелательно расплачиваться своей зарплатной картой в торговых точках, лучше завести отдельную расходную карту с подходящей бонусной программой.

Представьте, вы уехали из города, в командировку или путешествие – карта может размагнититься, сломаться, наконец, вы можете ее потерять – в этом случае можно воспользоваться второй. Кроме того, для удобства все карты можно привязать к Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и расплачиваться при помощи телефона.