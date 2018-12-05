Светлана Васильева, «Василёк»: «Никто не будет ходить за вами, предлагать и уговаривать»

Кто-то их называет наивными, кто-то – отчаянными, а кто-то – просто безумцами. Они делают бизнес не ради личного дохода, но для блага окружающих. Эти люди – социальные предприниматели. Нуждающихся в помощи, конечно, много. Но иногда и самим предпринимателям нужна поддержка. Как создаются и на что существуют такие организации? Газета Дело расскажет вам три истории социальных предпринимателей, прозвучавших на Форуме социального предпринимательства, организованного Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области в ноябре.

История первая

В Иркутске на улице Трилиссера работает детский сад «Василёк». И не простой, а инклюзивный. Он дает возможность получить дошкольное образование не только обычным мальчикам и девочкам, но и детям с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы, социальные предприниматели, изначально думаем о благотворительности и общественности, – поделилась Светлана Васильева, основательница и директор инклюзивного детского сада «Василёк». – Когда я рассказываю наставникам о моих благотворительных проектах, первый вопрос, который они мне задают: кто за это платит? И правда, невозможно делать общественную работу без постоянной финансовой подпитки. Либо пострадает ее качество, либо вся работа, в конечном итоге, сведется на нет. «Василёк» окупается за счет платных образовательных услуг. И очень большую поддержку нам оказывают различные гранты».

В 2016 году Светлана Васильева стала одним из шести победителей конкурса, проводимого Фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Благодаря этому «Василёк» получил грант в размере в размере 1,2 млн рублей. На эти средства возле детского сада построили инклюзивную игровую площадку. На ней дети с ограниченными возможностями могут играть наравне с остальными.

Спустя год Светлана снова получила финансовую поддержку, на этот раз от Фонда президентских грантов. Благодаря этому, теперь на базе детского сада «Василек» работает Центр социальной адаптации для детей с ОВЗ. Специалисты центра проводят коррекционно-развивающие занятия для малышей, помогают им адаптироваться к условиям массового образовательного учреждения, а также консультируют родителей.

При этом социальные предприниматели получают не только финансовую поддержку, но и информационную. В 2017 году Светлана Васильева прошла обучение по программе бизнес-инкубатора от фонда «Навстречу переменам». В течение года её консультировал бизнес-наставник.

«Я тогда впервые столкнулась с программой акселерации. Сейчас могу уверенно говорить: если есть возможность – нужно в ней участвовать. Нужно понять, что никто не будет ходить за вами, предлагать и уговаривать. Мы сами узнали о программе в Фонде поддержки предпринимателей, сами зарегистрировались, сами пришли. Так я попала в бесплатную программу фонда «Навстречу переменам».

Нам сразу назначили наставников, так называемых менторов, людей из коммерческих структур. Они учили нас стратегии продаж и управлению персоналом, бизнес-процессам, к пониманию которых мы бы сами ещё долго шли.

Самый большой плюс таких программ – это общение друг с другом. Нам устраивали встречи в формате нетворкинга с руководителями крупных российских и международных компаний. И если наставниками у нас были топ-менеджеры, то здесь мы имели возможность общаться непосредственно с владельцами бизнеса. А общение в профессиональном сообществе – это огромный источник вдохновения».

Инклюзивный детский сад «Василек» – яркий пример социальной инициативы, получившей масштабное развитие. Проект был отмечен также престижными наградами «Бренд Сибири» и «Социальный предприниматель». Однако на достигнутом Светлана Васильева останавливаться не собирается. Поле работы большое, возможностей – много.

Сейчас предпринимательница работает над созданием единого образовательного центра. Это новая модель дошкольного и школьного образования, которая обеспечит равные возможности обучения детям с ОВЗ. Проект предполагает непрерывное образование в рамках одной образовательной организации с детского сада и до 11 класса. Мальчики и девочки будут заниматься по единой образовательной программе, участвовать в школьных мероприятиях, не испытывая стресса при переходе с дошкольной ступени обучения на школьную.