Александр Смокотин, «Лукоморье»: «Открыть детский лагерь в России сложнее, чем космодром»

Кто-то их называет наивными, кто-то – отчаянными, а кто-то – просто безумцами. Они делают бизнес не ради личного дохода, но для блага окружающих. Эти люди – социальные предприниматели. Нуждающихся в помощи, конечно, много. Но иногда и самим предпринимателям нужна поддержка. Как создаются и на что существуют такие организации? Газета Дело расскажет вам три истории социальных предпринимателей, прозвучавших на Форуме социального предпринимательства, организованного Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области в ноябре.

История вторая

С 2011 года в селе Савватеевка Ангарского района ежегодно проходит фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале». За восемь лет существования фестиваль стал международным, а на территории Савватеевки образовался уникальный парк деревянной скульптуры.

Сегодня «Лукоморье на Байкале» – единственный в России фестиваль деревянных скульптур, входящий в состав двух международных ассоциаций: AIESM (Интернациональная ассоциация монументальной скульптуры) и ISSA (Интернациональный альянс скульптурных симпозиумов). В этом году фестиваль был отмечен на федеральном уровне, получив статус «Национального события – 2018».

Скульптур в парке так много, что часть из них в этом году была перенесена на 49-й километр Байкальского тракта, в новый филиал парка. Кроме того, проект планируют расширить, сделав на этом месте детский оздоровительный лагерь на 300 мест.

«Работа уже ведется и, по нашим расчетам, комплекс будет окончательно готов к 2024-25 году, – рассказал Александр Смокотин, исполнительный директор проекта «Лукоморье». – Для развития необходимо 450 миллионов рублей инвестиций. ДОЛ будет располагаться всего в десяти километрах от Байкала. Это будет современный комплекс нового типа, нового уровня, ведь последний детский лагерь в Иркутской области строился в 80-е годы.

Вообще мне кажется, открыть детский лагерь в России сложнее, чем космодром. Поэтому, прежде чем что-то сделать, мы разрабатываем проект и согласовываем со всеми заинтересованными, проверяющими организациями. Таким образом, движемся медленно, но верно».

Александр планирует, что проект выйдет на окупаемость в течение пяти-семи лет.

Сейчас работает детский лагерь «Лукоморье» в Савватеевке. Там есть и социальная составляющая: в лагере отдыхают дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Доход «Лукоморья» сейчас обеспечивает база отдыха, расположенная на территории Савватеевки, детский лагерь, зоопарк и канатный парк.

«У нас была некоммерческая организация, но мы ее закрыли, и сейчас у нас действует договор государственно-частного партнерства. Государство не всегда может помочь, но иногда может очень хорошо «смотивировать».

Пять лет назад мы получили от Правительства Иркутской области первую и, надеемся, не последнюю субсидию в размере одного миллиона рублей. Направили его целиком на оздоровление детей. Мы социально ответственный бизнес, а государство помогает социальному направленному бизнесу. Однако в последнее время нам говорят, что мы достаточно развитые, чтобы нам помогать.

Поэтому мы активно участвуем во всех тематических мероприятиях. В 2017 году мы заняли первое место на всероссийском конкурсе событийного туризма Национальной премии RussianEventAward. В этом году мы снова выиграли эту премию в номинации «Культура». Наш проект презентовался в Норвегии и во Франции. Филиал нашего парка мы планируем в ближайшее время построить в Крыму».

Александра Смокотина часто спрашивают, дает ли что-нибудь премия RussianEventAward в денежном эквиваленте.

«Ничего не даёт, – отвечает он, улыбаясь. – Это можно сравнить с кинопремией Оскар – он ни копейки не приносит, но, тем не менее, это самая престижная премия в сфере киноиндустрии, и ее дают лучшим. Так же и в сфере событийного туризма. Мы вошли в ТОП-200 событий России-2019, несмотря на то, что год еще не начался. Есть цель – будет результат».