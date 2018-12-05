Вячеслав Шульга, «КОЛОВРАТ»: «Думайте о том, как оптимизироваться»

Кто-то их называет наивными, кто-то – отчаянными, а кто-то – просто безумцами. Они делают бизнес не ради личного дохода, но для блага окружающих. Эти люди – социальные предприниматели. Нуждающихся в помощи, конечно, много. Но иногда и самим предпринимателям нужна поддержка. Как создаются и на что существуют такие организации? Газета Дело расскажет вам три истории социальных предпринимателей, прозвучавших на Форуме социального предпринимательства, организованного Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области в ноябре.

История третья

Несмотря на наличие бесплатных городских спортивных секций, в усольской школе спортивных единоборств «КОЛОВРАТ» занимается более 300 детей. В этом году по франшизе «КОЛОВРАТ» открыл три филиала в Иркутске. Как такое стало возможным?

«Мотивация тренера муниципальной спортивной школы основана на ставке и количестве групп, – рассказал Вячеслав Шульга, руководитель первого национального спортивно-образовательного проекта «КОЛОВРАТ». – У них только одна возможность вырасти в деньгах – найти звездочку, чьи победы и заслуги обеспечат рост зарплаты и выслугу тренера. Тренер зацикливается на развитии будущего чемпиона и мало внимания уделяет другим. Поэтому, спустя пару месяцев занятий, дети теряют интерес и мотивацию. Меня, как отца троих сыновей, это не устраивало.

В Усолье пять муниципальных бесплатных спортивных школ. А мы, группой инициативных родителей, предложили занятия на платной основе, чтобы влюбить детей в массовый спорт, чтобы каждый ребенок чувствовал внимание. Сумасшедшие? Так или иначе, сейчас у нас занимаются более 300 детей. В этом году мы создали франшизу СШЕ «КОЛОВРАТ», презентовали её на Московской выставке франчайзинга «Moscow Franchise Expo 2018» и открыли уже три зала в Иркутске».

Спорт, безусловно, способен превратить мальчика в мужчину. Однако один тренер с этим не справится. Важны система подготовки, аттестации и внешней мотивации, а также учебный план и обстановка, в которую ребенок захочет возвращаться снова и снова.

«К 2016 году мы собрали деньги, привлекли кредитные средства и построили в Усолье один из самых современных спортивных комплексов в Иркутской области. Зал для единоборств занимает более 450 кв.м., – рассказывает Вячеслав. – Время грязных подвалов и перемотанных скотчем груш прошло. Дети стали более избалованы. У нас есть профессиональное спортивное оборудование. Сформированы ценности, философия, концепция. Мы зарегистрировали свою торговую марку «КОЛОВРАТ», брендируем грамоты, медали, спортивную одежду для наших учеников и тренеров. Мы вложили в развитие большие деньги, много сил и времени, разработали авторскую методику обучения и сейчас лицензируем ее».

Сейчас «КОЛОВРАТ» – это первый национальный спортивно-образовательный проект в который входят спортивная школа единоборств, школа Бразильского джиу-джитсу и школа мужского воспитания. Денежные средства «КОЛОВРАТУ» приносят занятия на платной основе и франшиза. Средства полностью тратятся на поддержание спортивного клуба и соревнования.

Вячеслав уверен: спорт – это околообразовательный, окологосударственный инструмент, а потому частные спортивные секции – это прямая конкуренция муниципальным спортивным залам, их эффективности. В связи с этим ждать от муниципалитетов особой помощи не приходится. В СШЕ «КОЛОВРАТ» не раз приходили органы власти, но, благодаря правильной и прозрачной работе, все проверки были пройдены успешно.

«Если вы занимаетесь социальным предпринимательством, даже не думайте о серых схемах, думайте о том, как оптимизироваться. Для этого нужно прокачать свои знания о налогообложении, юриспруденции, о бизнесе в принципе. Сделать это можно в Фонде поддержки предпринимательства, причем бесплатно».

Рассчитывать необходимо на свои силы, но и поддержкой не стоит пренебрегать. Проект «КОЛОВРАТ» сотрудничает с Фондом поддержки предпринимательства, с Фондом микрокредитования, Гарантийным фондом. Также проект спортивной школы единоборств «КОЛОВРАТ» был отобран как успешный проект на конкурсе социального бизнеса, проводимого Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».

«Если вы не сумасшедшие, не надо заниматься социальным предпринимательством. Честно. Занимайтесь бизнесом, – советует Вячеслав Шульга. – В бизнесе вся прибыль пойдет вам в карман. В социальном предпринимательстве прибыль, если она, конечно, есть, потратится на развитие вашего дела и решение тех социальных задач, которые вы изначально начали решать. Хорошо, если вам хватит на хлеб и ремонт автомобиля. А возможно, вы накормите семью и скажете: «Простите. Деньги потрачены, их не будет в ближайшем будущем».

Поэтому здесь уровень сумасшествия должен зашкаливать. Два года назад мы пришли в ФПП со своей идеей, и сказали, чтобы они особо не удивлялись нам, поскольку мы по-хорошему сумасшедшие ребята. На это мы получили ответ: «Вы не сумасшедшие. Вы просто социальные предприниматели». Слава богу, отпустило! (улыбается). Теперь у нас есть название. Или диагноз?»