Вячеслав Шульга, «КОЛОВРАТ»: «Думайте о том, как оптимизироваться»

Кто-то их называет наивными, кто-то – отчаянными, а кто-то – просто безумцами. Они делают бизнес не ради личного дохода, но для блага окружающих. Эти люди – социальные предприниматели. Нуждающихся в помощи, конечно, много. Но иногда и самим предпринимателям нужна поддержка. Как создаются и на что существуют такие организации? Газета Дело расскажет вам три истории социальных предпринимателей, прозвучавших на Форуме социального предпринимательства, организованного Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области в ноябре.
История третья
Несмотря на наличие бесплатных городских спортивных секций, в усольской школе спортивных единоборств «КОЛОВРАТ» занимается более 300 детей. В этом году по франшизе «КОЛОВРАТ» открыл три филиала в Иркутске. Как такое стало возможным?
«Мотивация тренера муниципальной спортивной школы основана на ставке и количестве групп, – рассказал Вячеслав Шульга, руководитель первого национального спортивно-образовательного проекта «КОЛОВРАТ». – У них только одна возможность вырасти в деньгах – найти звездочку, чьи победы и заслуги обеспечат рост зарплаты и выслугу тренера. Тренер зацикливается на развитии будущего чемпиона и мало внимания уделяет другим. Поэтому, спустя пару месяцев занятий, дети теряют интерес и мотивацию. Меня, как отца троих сыновей, это не устраивало.
В Усолье пять муниципальных бесплатных спортивных школ. А мы, группой инициативных родителей, предложили занятия на платной основе, чтобы влюбить детей в массовый спорт, чтобы каждый ребенок чувствовал внимание. Сумасшедшие? Так или иначе, сейчас у нас занимаются более 300 детей. В этом году мы создали франшизу СШЕ «КОЛОВРАТ», презентовали её на Московской выставке франчайзинга «Moscow Franchise Expo 2018» и открыли уже три зала в Иркутске».
Спорт, безусловно, способен превратить мальчика в мужчину. Однако один тренер с этим не справится. Важны система подготовки, аттестации и внешней мотивации, а также учебный план и обстановка, в которую ребенок захочет возвращаться снова и снова.
«К 2016 году мы собрали деньги, привлекли кредитные средства и построили в Усолье один из самых современных спортивных комплексов в Иркутской области. Зал для единоборств занимает более 450 кв.м., – рассказывает Вячеслав. – Время грязных подвалов и перемотанных скотчем груш прошло. Дети стали более избалованы. У нас есть профессиональное спортивное оборудование. Сформированы ценности, философия, концепция. Мы зарегистрировали свою торговую марку «КОЛОВРАТ», брендируем грамоты, медали, спортивную одежду для наших учеников и тренеров. Мы вложили в развитие большие деньги, много сил и времени, разработали авторскую методику обучения и сейчас лицензируем ее».
Сейчас «КОЛОВРАТ» – это первый национальный спортивно-образовательный проект в который входят спортивная школа единоборств, школа Бразильского джиу-джитсу и школа мужского воспитания. Денежные средства «КОЛОВРАТУ» приносят занятия на платной основе и франшиза. Средства полностью тратятся на поддержание спортивного клуба и соревнования.
Вячеслав уверен: спорт – это околообразовательный, окологосударственный инструмент, а потому частные спортивные секции – это прямая конкуренция муниципальным спортивным залам, их эффективности. В связи с этим ждать от муниципалитетов особой помощи не приходится. В СШЕ «КОЛОВРАТ» не раз приходили органы власти, но, благодаря правильной и прозрачной работе, все проверки были пройдены успешно.
«Если вы занимаетесь социальным предпринимательством, даже не думайте о серых схемах, думайте о том, как оптимизироваться. Для этого нужно прокачать свои знания о налогообложении, юриспруденции, о бизнесе в принципе. Сделать это можно в Фонде поддержки предпринимательства, причем бесплатно».
Рассчитывать необходимо на свои силы, но и поддержкой не стоит пренебрегать. Проект «КОЛОВРАТ» сотрудничает с Фондом поддержки предпринимательства, с Фондом микрокредитования, Гарантийным фондом. Также проект спортивной школы единоборств «КОЛОВРАТ» был отобран как успешный проект на конкурсе социального бизнеса, проводимого Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».
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«Если вы не сумасшедшие, не надо заниматься социальным предпринимательством. Честно. Занимайтесь бизнесом, – советует Вячеслав Шульга. – В бизнесе вся прибыль пойдет вам в карман. В социальном предпринимательстве прибыль, если она, конечно, есть, потратится на развитие вашего дела и решение тех социальных задач, которые вы изначально начали решать. Хорошо, если вам хватит на хлеб и ремонт автомобиля. А возможно, вы накормите семью и скажете: «Простите. Деньги потрачены, их не будет в ближайшем будущем».
Поэтому здесь уровень сумасшествия должен зашкаливать. Два года назад мы пришли в ФПП со своей идеей, и сказали, чтобы они особо не удивлялись нам, поскольку мы по-хорошему сумасшедшие ребята. На это мы получили ответ: «Вы не сумасшедшие. Вы просто социальные предприниматели». Слава богу, отпустило! (улыбается). Теперь у нас есть название. Или диагноз?»