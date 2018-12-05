Клуб владельцев и арендаторов коммерческой недвижимости

В октябре 2018 года в Иркутске стартовал проект RentitClub. По словам Илоны Толстоуховой, координатора проекта в Иркутске, RentitClub – это площадка, которая еще раз подтвердила, что Иркутск является примером уникальной территории предпринимательского духа, где слова «деловая ответственность», «профессионализм», «порядочность», «верность слову» – это аксиома деловой этики, залог роста и процветания.

Знать арендодателя в лицо

Один из первых арендаторов, ставших членом Клуба, – бизнесмен Евгений Халитов. Он владеет сетью пекарен «Жар-Свежар». Бизнес успешно развивается, а значит, стоит задача регулярного поиска помещений с хорошей локацией в развитой инфраструктуре.

– Главный страх арендатора – боязнь, что все хорошие коммерческие объекты уже заняты, и придется довольствоваться дорогими помещениями, либо завлекать посетителей в малолюдные переулки (смеется). К тому же, некомфортно заключать договоры, не зная владельцев помещений в лицо. Благодаря клубу RentitClub мы, арендаторы, можем познакомиться с собственниками. При этом всё прозрачно: до заключения договора аренды я могу узнать, на какой срок сдано желаемое помещение, и предложить собственнику более выгодные условия договора, нежели текущий арендатор. Сервис пока только развивается, и база постепенно пополняется. Однако мне повезло – я уже подобрал необходимое помещение на улице Академической. Мы с собственником договорились, что я смогу воспользоваться им уже в марте.

Быть уверенным в будущем

– RentitClub – это клуб, который объединяет владельцев, арендаторов и операторов рынка коммерческой недвижимости, – рассказывает Илона Толстоухова, координатор проекта, – в ноябре у нас состоялись встречи с владельцами коммерческой недвижимости. Было очень интересно общаться и из первых уст, так сказать, узнавать о проблемах рынка и, что самое важное, вместе обсуждать и вносить корректировки в проект. Также прошли две профессиональные встречи с арендаторами коммерческой недвижимости в рамках подпроекта «Этапы критики проекта www.rentitclub.com». Место встреч было выбрано не случайно, ведь «Точка кипения» на сегодняшний день в городе является местом новых проектов и созидательных идей, а все наши владельцы и успешные арендаторы как раз те, кто идет вперед и создает будущее – это новаторы.

Как и все современные инструменты, личный кабинет члена Клуба прост в управлении: публикуем объект недвижимости, указываем дату возможной смены арендатора (дата окончания договора аренды), после чего получаем выгодные предложения и выбираем лучшее. Постоянный денежный поток – легко и просто. Главное помнить, что арендодатель может размещать на портале именно занятые помещения. Арендатор, в свою очередь, сможет заранее выбрать подходящий объект и забронировать его.

– Таким образом, владельцы смогут избежать простоя помещений, а арендаторы – эффективно планировать будущую работу. Сервис работает в тестовом режиме до марта 2019 года, и в этот период пользование им бесплатно, – пояснила Илона Толстоухова.

www.rentitclub.com