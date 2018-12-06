Как получить вычеты и льготы. Памятка для инвестора

Налоговый кодекс предусматривает для инвесторов ряд вычетов и льгот. В отличие от льгот, которые брокер предоставляет автоматически, налоговые вычеты носят заявительный характер. Для их получения придется подавать либо заявление брокеру, либо 3-НДФЛ в налоговую инспекцию. О том, какими льготами и вычетами могут воспользоваться инвесторы, рассказал Евгений Богатырёв, директор «Инвестиционного Бутика».

Налоговые вычеты

Налоговый вычет по НДФЛ – это сумма, которая уменьшает налоговую базу (величину облагаемого НДФЛ дохода). Воспользоваться вычетом смогут только налоговые резиденты РФ.

1. Вычет при продаже валюты на ММВБ

Доход не облагается НДФЛ, если валюта находится в собственности более трех лет. Если валюта находится в собственности менее трех лет, доход можно уменьшить на расходы, связанные с ее приобретением.

Как получить?

Самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту регистрации либо в кабинете налогоплательщика: www.nalog.ru. К декларации нужно приложить документы, подтверждающие покупку (продажу) валюты (отчёт брокера, справку о покупке валюты).

2. Вычет при долгосрочном владении ценными бумагами

Прибыль от продажи ценных бумаг, купленных не ранее 2 января 2014 года и обращающихся на российском рынке, освобождается от уплаты налога. Налогоплательщик на момент продажи ценных бумаг должен владеть ими более трёх лет и являться налоговым резидентом. Помните, что налоговый вычет не применяется при реализации ценных бумаг, находящихся на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).

Как получить?

Подайте брокеру заявление после реализации ценных бумаг и до налогообложения. Брокер на основании заявления не будет удерживать налог.

3. Вычет на взнос на ИИС

Предоставляется в размере 13 % от суммы денежных средств, внесенных на счет, но не более уплаченного за данный налоговый период НДФЛ.

Как получить?

Подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию. К ней приложить следующие документы: справку 2-НДФЛ, заявление о присоединении к регламенту (возможно, потребуется договор на ведение ИИС), заявление о возврате с указанием банковских реквизитов для перечисления вычета, документы, подтверждающие зачисление денежных средств на ИИС (брокерский отчет либо платёжное поручение из банка).

4. Вычет на доход на ИИС

Налоговый вычет на доход можно получить по окончанию действия договора на ведение ИИС, но не раньше, чем через 3 года с момента заключения договора. Физлицо не получает льготу на взнос, но доход, полученный от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на ИИС, освобождается от уплаты НДФЛ по истечении трех лет при закрытии ИИС.

Как получить?

Перед закрытием ИИС получите справку в налоговой инспекции о том, что не обращались ранее за вычетом на взносы и имеете только один счет ИИС. Справку следует предоставить брокеру и подать заявление на закрытие счёта.

5. Перенос убытков на будущее

Данный вычет предоставляется при подаче декларации в налоговую инспекцию по окончанию прибыльного налогового периода. Перенести можно только убытки, которые получены, начиная с 2010 года. Перенос разрешен в течение 10 лет, следующих за годом, в котором получен убыток. Если убытки получены более чем за один год, их нужно учитывать в хронологическом порядке. Убыток может уменьшать налоговую базу только по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. То же самое и с производными финансовыми инструментами. Учтите, что нельзя перенести убыток, полученный по операциям на ИИС.

Как получить?

Подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию. К ней приложить следующие документы: 2-НДФЛ за прибыльный год, налоговый регистр от брокера о полученной сумме убытка, заявление о возврате.

6. Дивиденды от источников за пределами РФ

Налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами РФ, вправе уменьшить сумму налога в РФ на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода. Это возможно только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключено соглашение об избежании двойного налогообложения.

Как получить?

Подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию. К ней приложить следующие документы: документ, подтверждающий сумму дохода, полученного в иностранном государстве, с указанием вида дохода и календарного года, в котором он получен; документ, подтверждающий сумму налога, уплаченного с этого дохода, с указанием даты его уплаты в иностранном государстве. Если документы составлены на иностранном языке, налогоплательщик должен приложить их нотариально заверенный перевод на русский язык.

Налоговые льготы

Налоговая льгота по НДФЛ – это сумма (или вид дохода), которая не облагается НДФЛ.

Налоговая льгота предоставляется брокером автоматически.

От налогообложения освобождаются следующие виды доходов:

● Прибыль, полученная при продаже ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики – если инвестор владел ценными бумагами эмитента не менее года. Список бумаг высокотехнологичных компаний размещен на сайте Московской биржи: http://www.moex.com/a3645.

● Купонный доход по корпоративным облигациям

C 2018 года купонный доход не облагается НДФЛ, если он получен по обращающимся облигациям российских организаций, номинированных в рублях и эмитированных в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года включительно. Купонный доход не должен быть выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на пять процентных пунктов. Если купонный доход превышает максимальный размер, то сумма превышения будет облагаться НДФЛ по ставке 35 %. Законом также предусмотрено полное освобождение от налогообложения доходов физических лиц в виде дисконта при выполнении трёх первых условий.

● Купонный доход по госбумагам

Не подлежит обложению НДФЛ купонный доход по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств-участников Союзного государства и субъектов РФ, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления.

● На доход от реализации акций, которым более пяти лет

Освобожден от налога доход от реализации акций российских организаций, которые непрерывно находятся в собственности более пяти лет при выполнении одного из следующих условий:



- если они не обращаются на ОРЦБ в течение всего срока владения такими акциями;

- или если акции составляют уставный капитал российских организаций, не более 50 процентов активов которых состоят из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ в течение всего периода владения ими;

Кроме того, подписан закон, который обеспечивает освобождение от налогообложения доходов, получаемых в результате изменения курса иностранной валюты при реализации (погашении) облигаций внешних облигационных займов, номинированных в иностранной валюте.

Закон направлен на то, чтобы исключить влияние изменения курса рубля на финансовые результаты. Насколько это хорошо, зависит от того за какую цену и по какому курсу вы приобретали ценную бумагу. Просчитайте заранее, выгоден ли вам пересчет по новым правилам. Если не выгоден, то ещё есть время реализовать ценную бумагу до 2019 года.



Также не стоит забывать, что купонный доход по данным облигациям полностью освобождён от налога. Таким образом, с 2019 года под налогообложение попадет только сумма прироста по телу данных еврооблигаций.

Если вы хотите открыть индивидуальный инвестиционный счет и пользоваться в будущем налоговыми вычетами и льготами, или у вас есть другие вопросы по законодательству в сфере инвестиций, просьба обращаться по указанным ниже контактам.

Тел.: 8 (3952) 68-00-11

Моб.: +7 (902) 516-00-11

+7 (9025) 666-862

г. Иркутск, ул. Лапина, д. 8, оф. 13 (2 этаж)

E-mail: irkutsk_bdo@open.ru, irkutsk@partner.aton.ru

Смотрите также: Страница компании в Facebook и Instagram

Не является предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.