Коттеджные кварталы: ничего лишнего

Дмитрий Кузнецов, руководитель проекта поселок «Патроны Парк»

Фото: А.Федоров

У загородных жителей разные потребности. Одним нужен большой дом и огромный участок с собственным парком и сложным ландшафтным дизайном… Другие хотят пользоваться всеми преимуществами загородной жизни, не теряя при этом привычного городского ритма и не тратя на содержание участка и дома лишних денег, сил и времени. Именно для вторых созданы коттеджные кварталы в поселке «Патроны Парк» на 19-м км. Байкальского тракта. Чем интересно такое решение и в чем его преимущества? Об этом читателям Газеты Дело рассказал руководитель проекта Дмитрий Кузнецов.

Никаких компромиссов, только свой дом

Понятие «коттедж» в нашем сознании неразрывно связано с понятием «индивидуальный дом», и это правильно. Есть, однако, небольшое уточнение: согласно словарям, коттедж – это «частный дом на небольшом земельном участке».

– Когда мы начали планировать в поселке «Патроны Парк» участок с плотной застройкой, мы сознательно отказались от привычного формата таунхаусов, – рассказывает Дмитрий. – Все-таки это компромисс, квартира, хоть и с меньшим числом соседей. Если уж переезжать за город – то только ради своего дома! Такова наша философия загородной жизни. Поэтому мы остановились на формате коттеджных кварталов. Дома и участки здесь меньшей площади (в этом, по сути, единственное отличие от остальных домов в «Патроны Парке»), но у каждого владельца – свой дом и свой участок. Коттеджи в квартале объединены двориком. При этом общая территория – безопасная, пешеходная: гаражи вынесены за периметр квартала, но находятся в шаговой доступности.

Архитектура, технологии и эргономика

Коттеджные кварталы, как и все дома в «Патроны Парке», строятся по принципам органической архитектуры Фрэнка Ллойда Райта, – только внешне они выглядят еще более современно.

– Мы проанализировали наши проекты и выбрали наиболее востребованные из них. В архитектуре коттеджей сохранены пропорции, логика помещений, использованы самые эргономичные и качественные решения, – говорит Дмитрий.

Площадь самого маленького дома в коттеджном квартале – 120 квадратных метров, но есть дома на 140, 180 и 200 «квадратов». Все дома выполнены в двух этажах, у всех современная плоская кровля, избавляющая жильцов от необходимости убирать снег. Материалы и технологии практически такие же, как на остальных домах в поселке: монолитный железобетонный каркас и перекрытия, кирпич. Утепление – базальтовое минераловатное толщиной 150 мм, облицовка кирпичная, комбинированная с натуральным лиственичным планкеном. Панорамные окна, пятикамерный профиль VEKA с двухкамерным стеклопакетом…

– Возьмем, к примеру, средний по размеру дом на 140 квадратных метров, – показывает Дмитрий. – Он очень эргономичен и функционален, в нем есть все необходимые помещения, такие же, как в доме и на 200 квадратов, и на 250, и даже на 300.

Например, в нем уже предусмотрен кабинет, который при желании можно использовать как гостевую комнату. Помимо него, на первом этаже располагается просторная столовая-гостиная площадью 33 квадратных метра, с зоной для установки камина. Также здесь расположен санузел, есть достаточно помещений для хранения вещей. На втором этаже – две детских комнаты с санузом и хозяйская спальня площадью 17 квадратных метров, при ней гардеробная, будуар и свой санузел. В этой зоне использована американская компоновка, почти не встречающаяся в российских проектах: гардеробная объединена с трельяжем, тут же раковина и вход в душевую, всё очень компактно и функционально.

На приватной территории за домом, кроме оборудования террасы, где можно позавтракать или попить кофе, достаточно места, чтобы разместить бассейн, зону барбекю, и еще хватит места на ландшафтный дизайн. Общая площадь участка – около четырёх соток.

Гараж расположен отдельно от дома, но он рядом, в двух шагах. Излишне говорить о центральных инженерных сетях, включая городскую канализацию. Получается, что с точки зрения загородной жизни есть всё необходимое.

Приватность в квадрате… и даже больше

Жизнь в организованном загородном поселке сама по себе предполагает высокую степень безопасности и приватности. Сюда не попадет случайный человек, можно не опасаться за детей, играющих на улице. Но коттеджные кварталы – еще более безопасная территория внутри поселка.

– Общее пространство кварталов напоминает патио, закрытый от посторонних внутренний дворик, – поясняет Дмитрий. – Важно, что территория кварталов будет защищена не только от посторонних, но и от автомобилей, которые будут оставаться в гараже за периметром.

Представьте: сначала вы попадаете в сам поселок, доезжаете до своего квартала, оставляете машину в гараже и проходите во дворик: газон, освещение, пешеходные дорожки. Приятная, уютная атмосфера. Вы еще не дома, но уже не на улице, уже «у себя». И тут вам остается только войти в свой дом. Из которого вы можете еще и на приватную территорию выйти, которая, скорее, – часть дома под открытым небом, куда никто, кроме вас, не зайдет.

Все, что нужно, но ничего лишнего

Нестандартная планировка коттеджных кварталов предполагает и взвешенный подход к благоустройству.

– На придомовых территориях обычно располагают детские и спортивные площадки. У нас таких площадок достаточно будет в поселке, в парковой зоне, и мы решили, что делать спортивную, и тем более детскую площадку для такого маленького квартала бессмысленно – дети очень быстро вырастают. Конечно, все зависит от желания жильцов, если они решат, можно и площадки оборудовать, и ёлку посадить, и песочницы сделать, и даже фонтан (улыбается). А вот газон, дорожки, подсветка, малые архитектурные формы и прочее «базовое» благоустройство будет выполнено обязательно..

Что касается частных, приватных участков… Знаете, если посмотреть на любой стандартный участок, то можно заметить, что обычно только сотка-полторы заняты полезными вещами, а остальное – пустое пространство, за которым, тем не менее, тоже нужно ухаживать. Многие люди, живущие в частных домах, говорят, что большой участок сегодня ни к чему. Нет времени его обслуживать. Поэтому мы решили убрать всё лишнее и оставить ровно столько, сколько необходимо для функционального использования участка. К тому же вокруг, в поселке, есть все необходимое и для отдыха, и для спорта.

Договариваться – только о приятном

Общая территория коттеджного квартала – совсем не значит «ничья». «Кто и как будет поддерживать порядок на территории дворика?» – этот вопрос девелоперы «Патроны Парка» задали себе еще на этапе проектирования.

– Когда мы создавали идею, мы «погружались» в продукт и представляли себя на месте жителей кварталов, соседей, – говорит Дмитрий. – Обычно, когда много хозяев, им бывает трудно договориться. Поэтому все предварительные договоренности должны быть заложены в продукт: бытовые, коммунальные проблемы будут решаться за счет специального сервиса, стоимость которого будет включена в коммунальные услуги – у жильцов не будет болеть голова о том, кто пострижет газон, заменит лампочки, расчистит дорожки от снега.

Все мы хотим жить так, чтобы вокруг было чисто и красиво, и хорошо, когда всё это недорого стоит. Затраты на коммунальные услуги в наших кварталах, кстати, будут примерно такими же, как в городе – порядка 3,5 тыс. руб. в месяц.

А договариваться жителям коттеджных кварталов придется лишь о приятных вещах: как отпраздновать Новый год, например, где установить ёлку, кого пригласить в качестве Деда Мороза...

Загородные радости без забот

Если свести все сказанное воедино, выходит, что коттеджный квартал – возможность получить все прелести загородной жизни и не иметь при этом лишних забот по благоустройству и содержанию дома и участка.

– По сути, мы сделали так, чтобы все удовольствия от загородной жизни у наших жителей были, а «головной боли» практически не было, – поясняет Дмитрий. – И чтобы затраты на содержание участка были значительно меньше. Представьте себе: вы купили участок 12 соток, и никакое благоустройство не входит в его стоимость. Вам сдают дом, а все остальное – кусты, газон, лавочки – ваша забота. Вы нанимаете специалиста, делаете проект, это все затраты, и немалые. Ландшафтный дизайн на такой территории, например, обойдется в сумму около 2,5 млн рублей. А потом все это нужно еще и содержать, ухаживать за растениями. При городском ритме жизни это очень непросто. Некогда этим заниматься, да и не всем хочется. Поэтому мы и постарались найти вот такую, оптимальную форму – даем «полуфабрикат», небольшой, но достаточный участок с газоном, на котором вы, возможно, захотите разместить летнюю террасу, бассейн, зону барбекю. А возможно, и не захотите. Просто поставите столик с креслами и будете пить чай на свежем воздухе или любоваться звездами. Это тоже здорово.

Летом будущего года в поселке «Патроны Парк» появится первый коттеджный квартал – шесть индивидуальных домов, объединенных общей территорией. Характерно, что квартал будет строиться полностью, целиком, и те, кто купит первые дома, не будут жить «на стройке», а получат полностью готовый продукт, включающий благоустроенную уютную территорию и отвечающий всем потребностям современного загородного жителя. Кстати, приобрести коттедж можно будет с помощью ипотечного кредита: проект «кварталов» получил аккредитацию Сбербанка.



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