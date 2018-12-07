Константин Тютрин, "ФИНАМ»: "Инвесторы в ожидании нового шанса»

Подходит к концу очередной финансовый год. На горизонте маячат новые санкции США, россиян беспокоит рост валют, инфляции и пенсионного возраста. Как все это отражается на экономике и фондовом рынке? Какой стратегии инвестирования своих сбережений лучше придерживаться тем, кто боится кризиса? Об этом Газете Дело рассказал Константин Тютрин, исполнительный директор представительства АО «ФИНАМ» в г. Иркутске.

Под знаком санкций

Константин, давайте начнем разговор со взгляда на общую ситуацию – что сейчас происходит в экономике?

– В сентябре Банк России повысил ключевую ставку до 7,50 % годовых, мотивировав свое решение усилением динамики инфляции. Повысив ставку, Центробанк РФ отметил, что возвращение к циклу смягчения денежной кредитной политики возможно не ранее IV квартала следующего года. Инфляционные ожидания растут: по прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен составят 3,8-4,2 % к концу 2018 года, а к концу 2019 года достигнут 5,0-5,5 %.

А нефть?

– Нефтяные цены, от которых в известной степени зависит наша экономика, с октябрьских максимумов упали уже почти на 25 %. Рынок «черного золота» находится во власти спекулянтов, которые за последний месяц сформировали крупные позиции на понижение.

Ожидание новых санкций со стороны США тоже, наверное, не добавляли оптимизма?

– Да, ожидания введения новых санкций оказывали в последние месяцы на нашу экономику сильнейшее давление – инвесторы опасались, что в США примут довольно жесткие меры в отношении нашего государственного долга и банковской сферы.

Однако с технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает находиться в среднесрочном восходящем тренде, берущем начало от минимумов прошлого года. Уровень 2300 пунктов составляет основную поддержку для рынка.

То есть, сейчас покупать акции не страшно?

– Купи, когда все плохо, а продай, когда все хорошо – это один из основных постулатов фондового рынка! Не зря говорят, что покупать надо тогда, когда стреляют пушки. В 2014 году, когда случился Крым и Донбасс, были клиенты, которые кричали мне по телефону: «Константин, ты не понял – война! Нам уже никакие акции не нужны, уже никому они не нужны!». Прошел год, наступил 2016-й, и мы заработали клиентам по 1000 %.

Тысяча процентов – не рекорд

Это тогда вы стали лучшим филиалом Финама в России?

– Да. В 2017 году иркутский офис получил приз «Представитель года». Клиенты нашей компании признаются самыми активными на рынке, но в этом есть и сложности. Рынок акций – он такой: то густо, то пусто. И что хорошего, если человек купил бумаги, попал в коррекцию, разочаровался и ушел? Опытные инвесторы знают, что рынок у нас развивающийся, за падением всегда идет рост, пики преодолеваются, рисков в виде плеч нет, поэтому в каждой новой фазе они уходят выше и выше.

1000 % – это реальные цифры?

– Да, и это не самая впечатляющая история. Но это все же исключение из правил: случается достаточно редко и сопряжено с очень большими рисками.

Константин Тютрин, исполнительный директор представительства АО «ФИНАМ» в г. Иркутске.

Фото А. Фёдорова

Расскажите самую впечатляющую историю?

– Это было в 2016 году. К нам на курсы пришел молодой парень. Денег у него было немного, всего тридцать тысяч рублей. Вообще, для открытия счета мы рекомендуем сто тысяч, но мы не стали ему говорить «нет». Он спросил, что с этими тридцатью тысячами делать. Вложить в акции – не серьезно. Просидишь год, заработаешь 30 %, на заработанную прибыль в гастроном сходишь, и даже не поймешь. Предложили ему крайне рискованную агрессивную стратегию. Деньги небольшие, а риски могут быть вознаграждены. Старт по стратегии был неудачным. От тридцати тысяч осталось меньше половины. Но потом тренд пошел в нужном направлении. В итоге он за три месяца заработал восемьсот пятьдесят тысяч. Там целая группа ребят была, все заработали, просто этот парень – больше всех.

Для тех, кто не хочет рисковать

Вы предлагаете только агрессивные стратегии?

– Конечно нет. Это зависит от клиента и от его аппетита к риску. Если человек говорит «не хочу рисковать», мы ему предложим консервативные стратегии с доходностью 10-15 % годовых. Это, как правило, стратегии, где большую часть портфеля составляют ОФЗ или корпоративные облигации, а меньшую часть – акции, фьючерсы или деривативы.

Тем, кто инвестирует самостоятельно, сейчас лучше открыть вклад в банке?

– Пожалуй, лучше рассмотреть ОФЗ. Как я уже говорил, российский регулятор повысил ключевую ставку, и снижаться она в ближайшие месяцы больше не будет, а инфляция прошла свое «дно» и начинает ускоряться. И в этих условиях очень интересен становится российский рынок государственного долга.

Несмотря на рост банковских ставок по депозитам (вызванный инфляционными рисками и повышением ставок), разница между ними и текущими доходностями облигаций федерального займа по-прежнему остаётся в пользу долговых бумаг. Сейчас максимальная процентная ставка в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, выросла до 6,65 %. А вот по ряду ОФЗ с погашениями через 3/6/9 лет можно зафиксировать доходности, соответственно, на уровне 7,5-9 %.

Не менее интересны и номинированные в валюте корпоративные еврооблигации крупных российских компаний – в периоды ослабления рубля еврооблигация обеспечивает фиксированный доход в валюте и защищает капитал гораздо эффективнее, чем традиционные банковские вклады и другие консервативные инструменты, и здесь доходности обгоняют порой рублевую доходность, а ставки находятся в диапазоне 5-8 % годовых в долларах.

Сейчас, в связи с неопределенностью ситуации вокруг российского госдолга, курс многих облигаций находится на очень комфортном для покупки уровне. Считаем, что интерес к российскому госдолгу будет постепенно восстанавливаться, и в ближайшие кварталы мы увидим рост на этом рынке. Соответственно, повысится и курсовая стоимость облигаций, что позволит инвесторам получить дополнительный доход.

Облигаций много, какие выбрать?

– Если у вас есть 2-3 года, ОФЗ с более поздним сроком погашения, у них доходность будет на 1-2 процентных пункта выше. Но надо понимать, что в случае форс-мажоров они будут волатильны. То есть их лучше покупать на просадке, тогда плюс к доходности вы сможете добавить разницу курсов просадки от номинала. По ОФЗ с близким сроком погашения доходность чуть ниже, но они не так подвержены волатильности.

Можно также рассмотреть евробонды со сравнительно «близким» сроком, выбрать эмитентов с высоким кредитным качеством и держать их бумаги до погашения в 2023 году. К таким относятся еврооблигации «Газпромбанка», Внешэкономбанка, Государственной лизинговой компании, или рассмотреть зарубежных эмитентов: BNP Paribas, Credit Agricole и других.

Дивиденды актуальны как никогда

Если все-таки покупать бумаги, какие бы вы рекомендовали?

– Самые недооцененные сейчас сектора – это угольщики и энергетики. Интересны, на наш взгляд, отдельные истории типа Магнита, АФК Системы, Полиметалла, Распадской, Россетей, Газпрома, ВТБ.

А дивидендные истории еще актуальны?

– Актуальны как никогда. Дивидендные акции дают определенную защиту от падений рынка. Длительная история выплат дивидендов, которые к тому же растут со временем, говорит о способности компании стабильно генерировать прибыль и готовности делиться ею с акционерами, что благоприятно воспринимается инвесторами. Очень важный момент – дивидендные акции позволяют инвесторам наращивать капитал за счет так называемого «компаундинга», то есть реинвестирования в покупку дополнительных акций. У нас есть клиенты, которые держат бумаги только из-за дивидендов. Это бумаги Норильского никеля, Северстали, Ленэнерго, Сургутнефтегаза и другие.

Эти акции еще не поздно покупать ради дивидендов?

– Они уже дорого стоят. Я бы смотрел в первую очередь на бумаги с более низкой базой. Такие как ВТБ, Газпром, Мечел (прив.), Распадская. Это если коротко, а если вас интересуют детали, приходите к нам в клуб трейдеров. Мы собираемся раз в две недели, по вторникам в 19-00. Все идеи, которые у нас есть, мы там обсуждаем подробно.

Каковы ваши ожидания по рынку ценных бумаг?



– Дивидендная доходность нашего рынка самая привлекательная из всех рынков, развивающихся и развитых. Многие из наших компаний и корпораций представляются нам сильно недооцененными. Если в ближайшее время мы не увидим форсмажорных обстоятельств в виде новых санкций, то у нашего рынка есть все шансы существенно подрасти.



Чего ждать от нефти?

– Решение, принятое США в мае, выйти из ядерной сделки с Ираном и ввести против Тегерана экономические ограничения стало драйвером роста цен на «черное золото», и в октябре котировки сорта Brent штурмовали отметку $89 за баррель. Сегодня цена сорта Brent пытается закрепиться в коридоре $60-65 за баррель, если это произойдет, то в среднесрочной перспективе мы сможем увидеть плавное восстановление цен к уровням $71-$72. Этому может способствовать заседание «ОПЕК +» и принятые на нем решения по сокращению добычи.



Сколько, на ваш взгляд, будет стоить доллар?

– В рост до 80-100 рублей мы не верим. Негатив на рынке нефти в существенной степени повлиял на ослабление рубля. Но вместе с тем, надо отметить, что формирование курса рубля за последний год слабо коррелирует с мировыми ценами на нефть. Кроме того, ЦБ РФ не будет выходить на рынок с целью покупки валюты до конца года. Тем самым ЦБ РФ показал, что стремится не допустить резкого ослабления рубля. То есть поддержки у доллара сейчас нет, и у нас нет таких ожиданий, что к новому году доллар должен подрасти. В краткосрочной перспективе, на наш взгляд, национальная валюта вполне может остаться в диапазоне 65-68 рублей за доллар.

Что происходит с криптовалютами?

– Основные криптовалюты торгуются на своих годовых минимумах на фоне снижения аппетита к риску. Обвал на рынке нефти и падение американских, азиатских и европейских фондовых площадок дают инвесторам сигналы избавляться от рисковых активов. Вероятно, на фоне волатильности мировых фондовых и валютных рынков, а также рынка сырья криптовалюты продолжат свое падение. Можно говорить о том, что на этом рынке сформировался мощный нисходящий тренд. Биткоин уже упал до 4500 долларов и ниже, Ethereum был ниже 130 долларов, другие валюты также не удержались от падения. На наш взгляд, история перестала быть интересной, и очередной всплеск, возможно, будет через пару-тройку лет, а в этой связи мы рекомендуем любителям криптовалюты обратить внимание на некоторые акции американских компаний, где рост может также достигать существенных величин, и прогнозировать поведение которых гораздо проще, чем поведение криптовалют.

Все только начинается

Состоится ли в этом году ваш традиционный итоговый семинар?

– Состоится. Об итогах текущего года и планах на 2019 год расскажут приглашенные специалисты. 12 декабря мы будем рады пообщаться с более опытными инвесторами, а 13 декабря – с начинающими. Приглашаем всех, но запись обязательна по телефону офиса Финам, 28-08-58 или на сайте компании.

Фото А. Фёдорова

Чтобы разбираться в рынке, нужно много времени.

– Те, у кого нет времени заниматься изучением рынка, предпочитают подключаться к стратегиям автоследования. У нас есть ресурс Comon.ru. Там очень много стратегий от управляющих со всей страны. Смотрите на кривую доходности, выбирайте, какая вам подходит. Также у нас много клиентов, которые хотят торговать самостоятельно. Моя практика показывает, что долгосросрочники зарабатывают всегда. Но для этого нужен определенный уровень финансовой грамотности.

Вы помогаете повышать этот уровень?

– Да. Пожалуй, сейчас в Иркутске только один брокер имеет такую широкую линейку обучающих мероприятий, и это компания Финам. Мы обучаем не только начинающих трейдеров, но и проводим клубы трейдеров с опытными инвесторами. У нас есть десятидневные курсы. Это та база, с которой стоит начинать: фундаментальный и технический анализ. Фундаментальный анализ необходим для того, чтобы из 500 компаний выбрать 5-7 самых интересных, недооцененных, а технический анализ помогает определить наиболее удачный момент для входа в сделку и выхода из нее. Так что приходите, послушаете, поймете – это мое, или наоборот – не мое.

А с какими деньгами к вам лучше приходить торговать?

– С любыми. У нас есть идеи для разных сумм. На самом деле, не так важно, с каких денег вы начинаете – важно, сколько вы в итоге заработаете процентов, но сразу отмечу, что чем больше сумма в абсолютных значениях, тем больше будет и прибыль. Скажем 15% годовых со ста тысяч рублей – это будет пятнадцать тысяч в год, а с одного миллиона – сто пятьдесят тысяч рублей. Так, например, мы посчитали, что к пенсии достаточно накопить порядка 3-5 миллионов рублей, чтобы иметь доход, который не сильно ущемляет текущее потребление, позволяя жить на проценты от облигаций или на дивиденды с акций, и поверьте мне, весь мир давно уже так делает, а в России все только начинается.



Еще раз приглашаю на семинар «Итоги года», записывайтесь по телефону: 28-08-58 или на сайте компании.

Наталья Краз,

Газета Дело

Представитель АО «ФИНАМ» в г. Иркутске

ООО «ФИНАМ-Иркутск»

Телефон: (3952) 28-08-58

Адрес сайта: https://www.finam.ru



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