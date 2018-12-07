Кредит есть – процентов нет. ​​​​​​​Зачем предпринимателям кредитные бизнес-карты

Дебетовые карты для корпоративных клиентов – давно не новость, а вот «кредиток» для предпринимателей до недавних пор на рынке не было. Только представьте: бизнесмену не нужно готовить кипу документов, подавать заявку на кредит, ждать одобрения – можно воспользоваться кредитной бизнес-картой в рамках своего лимита и решить вопрос «здесь и сейчас». А если вернуть деньги до окончания льготного периода, то и процентов платить не придется. Фантастика? Реальность! О новом предложении Газете Дело рассказала Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка

Фото: А.Федорова

Вызов времени и инновация

Оксана, думаю, в представлении многих Сбербанк – это крупный банк для крупных клиентов. А тут – такие инновационные решения для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Меняете курс?

– Скорее, боремся с мифами. Сбербанк – универсальный банк, и малый бизнес для нас всегда был и остается одним из приоритетных направлений. Но заблуждений действительно все еще много. Говоришь «Кредит в Сбербанке» – первая реакция зачастую: «Долго, сложно…». Но это давно не так. А наше новое предложение – кредитные карты «Бизнес без купюр» – это не только быстро и просто, но и, по сути, бесплатно – если укладываться в льготный период. Кредит есть, а процентов нет – здорово же?

Это предложение – вызов времени? Или некое инновационное решение?

– И то и другое. Одним клиентам нужна отсрочка, но не все ее дают, а другие хотят получить деньги сразу. Кроме того, доля безналичных оплат с каждым годом растет, терминалы сегодня есть практически везде, и платить картой просто удобно.

Кажется, такого продукта на рынке еще не было?

– Да, по большому счету, такое предложение сейчас одно. Оно адресовано предприятиям малого и микробизнеса – тем, кто не хочет подавать заявки на получение классического кредита, кто не умеет долго «рисовать» финансовые модели, собирать документы, ждать… Для таких компаний кредитка – отличный выход.

И проценты, как вы уже сказали, платить не нужно? Если успеть до окончания льготного периода?

– Тут действует тот же механизм, что и для физлиц – есть 50 дней, когда можно вернуть деньги на счет и не платить проценты, при этом льготный период начинается с даты первой покупки.

Но количество средств на карте ограничено ведь? Есть какой-то лимит?

– Лимит, в зависимости от оборота, платежеспособности компании, может достигать 1 млн рублей.

Кому одобрят

Предложение замечательное. Но, наверное, не все смогут им воспользоваться?

– Примерно 40% наших клиентов такая карта может быть выдана. Для получения кредитной карты – как и любого другого кредита – предприятие должно обладать стабильными оборотами, хорошей кредитной историей, незапятнанной деловой репутацией. Все это банк оценивает.

Такие клиенты приходят за кредитками сами, или вы делаете предодобренные предложения?

– Оба варианта возможны. Есть предодобренные лимиты: наша система автоматически анализирует обороты компаний, рассчитывает лимиты и делает предложения действующим клиентам сама. Другой вариант – когда клиент подает заявку на кредит, а мы автоматически предлагаем ему оформить кредитную карту. Процесс принятия решения по заявке занимает один-два дня, по предодобренному лимиту – несколько часов.

В итоге предприниматель получает карту и может оплачивать необходимые товары и услуги «здесь и сейчас», без задолженностей перед контрагентами и кассовых разрывов. Более того, мы формируем сеть партнеров проекта среди компаний-поставщиков услуг, продавцов. Рассчитываясь у партнеров кредитной бизнес-картой Сбербанка наш клиент получает дополнительную отсрочку по возврату кредитных средств без процентов – это плюс 10 дней к льготному периоду, а может быть и больше по выбору партнера. Например, АСФ предлагает 110 дней беспроцентного льготного периода.

Как вы ищете такие партнеров в регионе? Есть какие-то критерии у банка?

– У организации должен быть эквайринг, e-invoicing и стабильная клиентская база – не менее 300 клиентов юридических лиц. И, разумеется, нужно, чтобы товары и услуги компании были востребованными. Сегодня в числе наших партнеров в регионе – компании АСФ, Фенстер, Финестра, КанцЛидер, Кровельный сервис, Комбинат «Братскжелезобетон» и другие.

Доверие и безопасность

Кто может пользоваться кредитной бизнес-картой? Гендиректор? Бухгалтер?

– Кредитная карта выпускается на юрлицо (ИП,ООО). Дальше – вопрос доверия. Чаще всего гендиректор выпускает карту только для себя. Хотя есть возможность сделать вторую карту для бухгалтера – и контролировать расходы в «Сбербанк-Онлайн», там сразу видна любая операция.

Центробанк сегодня с особым вниманием относится к корпоративным картам. Особенно когда речь идет о снятии наличных – регулятор может заподозрить компанию в нарушении закона, «обнале». Есть у вас какие-то ограничения в связи с этим?

– Есть лимит снятия. Для стандартной карты – 170 тысяч рублей, для вип-карты – 500 тысяч в день. Наша основная рекомендация клиентам – «чаще совершайте безналичные операции и обходитесь без снятия крупных сумм со счета». И именно бизнес-карта помогает следовать данной рекомендации, а ее использование делает бизнес прозрачнее и позволяет сохранить доверие банка.

И процент при снятии устанавливаете «заградительный»?

– Чтобы бизнесмен 20 раз подумал, готов ли он рисковать и снимать эти деньги. Или все-таки может провести операцию по безналу и не привлекать внимания контролирующих органов.

Оксана, наш разговор мы начали с развенчивания мифов, давайте этим же и завершим. «Зачем мне карта, я же юрлицо…» – с таким стереотипом приходится сталкиваться?

– Регулярно! Не все пока понимают, что юридические лица могут пользоваться всеми преимуществами карточных продуктов: это и простота, и удобство совершения платежей контрагентам, и безопасность, когда все операции можно отслеживать в мобильном приложении, и популярные в наше время кэшбэки и партнерские программы лояльности. А в случае с кредитными картами таких плюсов – еще больше.

Дебетовые карты для бизнеса: удобно, просто, выгодно

Если кредитные бизнес-карты – новинка, то к дебетовым предприниматели в Байкальском регионе уже привыкли: Сбербанком на территории выдано уже несколько десятков тысяч таких карт. По словам Оксаны Лобовой, у популярности продукта – несколько причин.

Упрощает документооборот

– Дебетовая карта очень удобна, когда нужно оплатить какие-то текущие расходы: купить канцелярию, заплатить за еду, гостиницу, такси в командировке. Как это делалось раньше? Ты шел в кассу, бухгалтер выдавал деньги под отчет, ты покупал, что нужно, собирал документы, писал авансовый отчет, сдавал. Целая цепочка действий. С бизнес-картой документооборот значительно упрощается – ты просто получаешь доступ к счету и совершаешь свои траты по карте в рамках заранее установленного лимита. А в бухгалтерию приносишь только чеки.

Помогает собрать выручку

– Второй плюс – для бизнеса с большим количеством торговых точек по городу. Как собрать наличку в конце дня? Очень просто – идешь в банкомат и кладешь выручку на бизнес-карту. Деньги поступают на счет компании. Не нужно ждать инкассации, которая, кстати, обходится дороже.

Дает дополнительные бонусы

– По корпоративным дебетовым картам до конца года действует кэшбэк, у сети партнеров Сбербанка – отелей, ресторанов, железнодорожных и авиакомпаний – есть система скидок. Можно экономить до 10%. Кроме того, по вип-картам предлагается премиальное обслуживание в залах.

«Карта «Бизнес без купюр» дает больше возможностей нашим клиентам при оплате товара»

Олег Чудаев, управляющий директор компании «АСФ-Иркутск», партнер проекта «Бизнес-карта»:



– Наша компания более 20 лет занимается автоматизацией бизнеса, продажей торгового и технологического оборудования. Начинали мы в 1995 году с продажи кассовых аппаратов, а сейчас оказываем полный цикл услуг по автоматизации бизнес-процессов. Работаем в четырёх регионах России: Иркутской области, республике Бурятия, Забайкальском крае и республике Саха (Якутия).

Со Сбербанком нас связывают давние деловые отношения, поэтому на предложение банка стать партнером по проекту «Бизнес-карта» мы откликнулись с радостью. Считаем, что это даст больше возможностей нашим потенциальным клиентам.

Проект действует недавно, но уверены, что это прекрасное решение для ИП и юридических лиц.

«Это полезно и удобно, только нужно грамотно рассчитывать свои возможности»

Вячеслав Сухоруков, генеральный директор «Торговый дом ВЭЛайн Иркутск», пользователь «Бизнес-карты»:

– Мы занимается комплексной поставкой электрооборудования, электротехнической продукции для строительно-монтажных и промышленных предприятий. Нашей компании уже 11 лет, восемь из них мы работаем со Сбербанком. Воспользоваться новым предложением – бизнес-картой – нам предложил менеджер банка. Посмотрели, почитали, решили, что хороший продукт, пусть будет.

У нас есть как дебетовая, так и кредитная бизнес-карты. Обычной картой мы пользуемся уже некоторое время, для хозрасходов, это очень удобно. Кредитная бизнес-карта у нас появилась недавно. Она работает по тому же принципу, что и кредитная карта для физлиц, я пользовался ею пару раз.

В первый раз мне нужно было снять наличные. При этом требовалось заплатить комиссию в размере 7%, а также оформить чековую книжку. Мне это не понравилось.

А для безналичной оплаты карта вполне подходит, я воспользовался ею, когда надо было купить технику для моего предприятия. Компания, у которой оформлял покупку, не была партнером банка. Честно скажу, что список партнеров Сбербанка, которые предоставляют бонусы, не удалось изучить. Если бы он был под рукой, и предложения были бы выгодными, вероятно, воспользовался бы.

Что касается владельца карты, то Сбербанк может привязать к одному счету и выпустить несколько карт. Например, одну для директора, вторую – для бухгалтера. Однако я решил, что пользоваться бизнес-картой буду только сам. Считаю, это правильно.

Вообще я сторонник жизни без кредитов, но в текущей ситуации, когда клиенты не готовы работать по 100% предоплате, иной раз приходится использовать овердрафты. Это полезно и удобно, только нужно грамотно рассчитывать свои возможности.