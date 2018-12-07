Кредит на развитие бизнеса и лизинг на модернизацию оборудования на выгодных условиях

Большинство банков предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту, при этом процентная ставка зависит от таких нюансов, как цель и срок кредитования, валюта сделки, наличие и размер одноразовой и ежемесячной комиссий. Для выбора наиболее выгодного кредита для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно воспользоваться услугами Гарантийного фонда.

Наряду с основной деятельностью Гарантийный фонд начинает работу в качестве консультационного центра по финансированию предприятий МСП. В настоящее время Фонд сотрудничает более чем с 30 финансовыми организациями.

Фонд призван помогать предпринимателям получать необходимое финансирование, в том числе и с государственной поддержкой. Для этого предпринимателю достаточно отправить заявку в личном кабинете на сайте Фонда fondirk.ru.

«Теперь ходить по финансовым организациям не придется – достаточно подать заявку в электронном виде, получить одобрение и выбрать наиболее подходящее предложение от партнеров», – пояснила Диляра Окладникова, руководитель Иркутского областного Гарантийного фонда.

Специалисты Фонда помогут не только найти подходящую программу по кредитованию или получить кредит по льготным ставкам, но и реструктурировать действующую сделку при наличии каких-либо проблем в бизнесе.

Давайте подведем итоги:

● Удобство – возможность дистанционной подачи единого пакета документов без бумажной волокиты.

● Безопасность – объясним все плюсы и минусы каждого предложения;

● Эффективность – мы подберем подходящую Вам структуру финансирования.

В зависимости от потребностей предпринимателя и выбора кредитной организации, специалисты Фонда составят список документов, которые необходимы, и проведут первичный анализ заявки.

Особенно актуальна данная услуга для предпринимателей, которые желают получить финансирование в организации, не представленной на территории своего муниципального образования. Кроме того, специалисты Фонда осуществляют постоянный мониторинг кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса, готовы оказать помощь в выборе и проконсультировать о специальных предложениях.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Фонда (www.fondirk.ru) и по телефону 8 (3952) 25-85-20.

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4, оф. 501

телефон 8 (3952) 25-85-20

www.fondirk.ru