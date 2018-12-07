Александра Макарова возглавит объединенный бизнес ВТБ в Иркутске

Александра Макарова с 1 января 2019 года назначена управляющим ВТБ в Иркутской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. В этой должности она будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков группы ВТБ. В банке отмечают, что использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Александра Макарова родилась в Иркутске. Окончила Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе работает с 1990 года. В Группу ВТБ пришла в 2006 году на должность управляющего филиалом банка в Иркутске.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Александра Макарова обладает большим опытом, что позволит ВТБ под её руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.

Корпоративный бизнес ВТБ продолжает наращивать позиции в работе с предприятиями малого и среднего предпринимательства. Кредитный портфель в этом сегменте по итогам девяти месяцев работы превысил 18 млрд рублей. Всего с начала года банк предоставил организациям региона свыше 22 млрд рублей кредитных средств – на 25% больше, чем за тот же период годом ранее.

Александра Макарова прокомментировала: «Практически все средства пошли на поддержку малого и среднего предпринимательства. Это означает, что предприниматели интенсивнее привлекают заемные средства, а значит, проявляют активность и нацелены на рост бизнеса. Если оценивать структуру портфеля кредитования сегмента СМБ, то основной объем составляют кредиты предприятиям сферы торговли, строительства, транспорта, пищевой промышленности и сельского хозяйства».

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) – международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по страхованию, лизингу, факторингу и другие финансовые услуги.

Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира.

По состоянию на 30 сентября 2018 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (14 068,0 млрд рублей) и средствам клиентов (9 740,1 млрд рублей).

Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru