ИНК и ВСЖД подписали соглашение о сотрудничестве

Восточно-Сибирская железная дорога планирует увеличить грузовую базу на Байкало-Амурской магистрали за счет перевозок сжиженных углеводородных газов (СУГ) со ст. Лена-Восточная в Усть-Куте. Это станет возможным в связи с расширением производства Иркутской нефтяной компании (ИНК). Об этом 27 ноября 2018 года сообщила пресс-служба ВСЖД.

ИНК и ВСЖД подписали соглашение о сотрудничестве. В нем определены объем инвестиций, выполнение обязательств по подаче подвижного состава и вагонов, а также обустройство нового подъездного пути для вывоза заявленных объемов груза. По прогнозам специалистов, строительство полотна должно завершиться во второй половине 2019 года.

Перевозки сжиженных углеводородных газов – смеси пропана и бутана технических -со ст. Лена-Восточная Иркутская нефтяная компания начала во втором полугодии2018 года. Уже в 2019 предприятие планирует увеличить объем перевозок СУГ по сравнению с 2018 годом почти в 4 разадоболее200 тыс. т. и в дальнейшем ежегодно его наращивать.

Восточно-Сибирская магистраль готова к такому росту грузовой базы на этом направлении. За счет реализации инвестиционной программы по модернизации БАМа и Транссиба, которая предусматривает увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, работа проекта Иркутской нефтяной компании положительно скажется на социальном развитии Усть-Кутского района. Возросшие объемы перевозок будут способствовать появлению новых рабочих мест и на железной дороге. Уже в 2019 году штат сотрудников ст. Лена может бытьрасширенна19 человек.