Байкальский Центр Тренинга. 15 февраля. Конференция для планирования 2019 года.

Сергей Мозулев, БГУЭП: Наша уникальная программа позволяет систематизировать и расширить имеющиеся у слушателей знания и навыки, фактически получить экономическое образование всего за один год

Для чего предпринимателю тратить свои деньги и время на обучение, если он уже добился определенных успехов в своем бизнесе? Что может предложить один из ведущих вузов Иркутска бизнесменам, стремящимся к профессиональному росту? Можно ли получить экономическое образование за год? На эти и другие вопросы отвечает исполнительный директор Байкальского центра экономического образования и предпринимательства БГУЭП Сергей Мозулев.