10 тысяч тонн инновационных сплавов выпустил Иркутский алюминиевый завод

Иркутский алюминиевый завод ОК РУСАЛ с начала 2018 года выпустил более 10 тысяч тонн инновационных сплавов марок 8030 и 8176. Весь этот объем пошел на производство алюминиевой катанки – проволоки, которая служит основой для производства электрических кабелей и проводки. Об этом рассказал генеральный директор завода Олег Буц.

Он объяснил, что именно катанка из сплавов 8030 и 8176 одобрена Минстроем для изготовления проводки для жилой недвижимости. В России катанку из обоих указанных сплавов выпускает только один завод – ИркАЗ.

– Марка 8176 – это сплав алюминия с железом, 8030 – с железом и медью, – пояснил Олег Буц. – Содержание этих металлов в сплаве не превышает 1%, однако даже такой объем существенно меняет свойства алюминия. Он становится прочнее, меняются его проводниковые свойства. Испытания МЧС показали, что проводка из алюминиевых сплавов соответствует всем нормам пожарной безопасности, при этом она легче и дешевле, чем традиционный кабель, и способна снизить затраты строителей на возведение многоэтажек.

До конца года иркутские металлурги планируют произвести еще около 3000 тонн катанки из сплавов 8176 и 8030. Ее покупателями станут ведущие кабельные заводы России.

Олег Буц также отметил, что новые контракты помогут РУСАЛу развивать благотворительные и социальные программы в Иркутской области. Так, только за последние два года инвестиции компании в развитие Шелехова и Шелеховского района превысили 50 млн руб. Самым масштабным проектом стала реконструкция стадиона «Металлург», которая завершилась летом 2018 года. Также средства были направлены на помощь некоммерческим организациям, детским и образовательным учреждениям, районной больнице. Поддержку получили и проекты шелеховчан, направленные на благоустройство города. В частности, по грантам компании в Шелехове появились зеленые аллеи в парке и в центре, детские городки, уличные тренажерные площадки.

Не меньшие суммы были направлены на поддержку Братска и Тайшета. Кроме того, все города присутствия РУСАЛа в Иркутской области регулярно принимают у себя благотворительный проект «РУСАЛ ФестивAL» – целую серию бесплатных образовательных и культурных мероприятий, таких как спектакли Школы-студии МХАТ, научные шоу, велоэкскурсии.