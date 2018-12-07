ЦБ РФ вернется на валютный рынок. Что будет с рублем?

Банк России планирует возобновить закупки иностранной валюты для Минфина в рамках бюджетного правила после новогодних праздников, с 15 января 2019 года. Об этом в ходе форума «Россия зовет» заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В принципе, это, конечно, поддержит доллар, а рубль будет более слабый. Наши монетарные власти особо и не скрывают, что проводят политику слабого рубля: это в интересах компаний-экспортеров и бюджета. Вообще, я не вижу особого смысла наращивать международные резервы, которые сейчас составляют около $460 млрд и примерно равны внешнему долгу. Если Запад их рискнет заморозить, Россия может ответить мораторием на выплату внешних долгов.

Однако остается открытым вопрос, какая будет в январе цена на нефть. Может быть, и внеплановых нефтяных доходов не будет. Если ОПЕК+ не сократит квоты на 1-2 млн баррелей в сутки, думаю, черное золото будет намного дешевле, чем сейчас. Я ориентируюсь на коридор по стоимости нефти марки Brent в диапазоне $40-50 за баррель. Причин для этого много – действия саудитов, американский сланец и, конечно, рост ставки ФРС США, а также дорогой доллар.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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