НДС 20%: разъяснения о переходе на новую ставку в КонсультантПлюс

Подробно о новых правилах исчисления НДС, как заполнять счета-фактуры по договорам, переходящим на 2019 год, как исправлять ошибки, а также о важных изменениях по возврату товара - в обзоре КонсультантПлюс "НДС 20%: налоговики выпустили рекомендации по переходу на новую ставку".

Общее правило такое: с предоплаты, полученной в 2018 г., продавец должен исчислить НДС по ставке 18/118. При отгрузке в новом году нужно будет применить ставку 20%, а к вычету можно принять налог по ставке 18/118.

Если в новом году потребуется уточнить количество или цену товаров, отгруженных в 2018 г., то в корректировочном счете-фактуре нужно указать в нем ту же ставку, что и в первоначальном. Ведь отгрузка была до нового года.

Подробнее обо всех рекомендациях смотрите в обзоре. Перейти к нему в системе КонсультантПлюс можно по запросу: ндс 20% рекомендации.