Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости

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Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости7 декабря 2018
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Коттеджные кварталы: ничего лишнего [07.12.2018]У загородных жителей разные потребности. Одним нужен большой дом и огромный участок с собственным парком и сложным ландшафтным дизайном… Другие хотят пользоваться всеми преимуществами загородной жизни, не теряя при этом привычного городского ритма и не тратя на содержание участка и дома лишних денег, сил и времени. Именно для вторых созданы коттеджные кварталы в поселке «Патроны Парк» на 19-м км. Байкальского тракта. Чем интересно такое решение и в чем его преимущества? Об этом читателям Газеты Дело рассказал руководитель проекта Дмитрий Кузнецов.
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Volvo V90 CROSS COUNTRY СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ! [07.12.2018]Премьер Иркутск. Официальный дилер ООО «ООО ВОЛЬВО КАРС». Тел.: (3952) 550-510. Иркутск, ул. Ширямова, 32. www.premier-irkutsk.ru
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Ювелирная сеть «Алмаз». Готовое решение корпоративного подарка! Подарочные сертификаты ювелирной сети! [07.12.2018]
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Железногорсклес» [07.12.2018]Открытое акционерное общество «Железногорсклес» (ОАО «Железногорсклес») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее по тексту – «Годовое общее собрание акционеров»), в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 30.11.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.12.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 30.11.2018 г. (тыс. руб./кв.м) [07.12.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Производственная база широкого назначения [07.12.2018]г. Иркутск, ул. Ширямова, 101/1 (район грузового аэропорта)
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Департамент управления недвижимостью Торговой сети «Слата» предлагает! [07.12.2018]Продажа: ул. Бородина, 11/1 | Аренда: Первомайский, 60а
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [07.12.2018]
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НДС 20%: разъяснения о переходе на новую ставку в КонсультантПлюс [07.12.2018]Подробно о новых правилах исчисления НДС, как заполнять счета-фактуры по договорам, переходящим на 2019 год, как исправлять ошибки, а также о важных изменениях по возврату товара - в обзоре КонсультантПлюс ."НДС 20%: налоговики выпустили рекомендации по переходу на новую ставку"
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 30.11.2018 г. (тыс. руб./кв.м) [07.12.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Время первых. Почему «Восток Центр Иркутск» перешел на новую схему работы с дольщиками [06.12.2018]Изменения в законодательстве о долевом строительстве – давно в топе обсуждаемых тем. Как будут работать счета эскроу? На каких условиях застройщики смогут получать проектное финансирование? Что изменится для дольщиков? Строительная компания «Восток Центр Иркутск» решила узнать ответы на все эти вопросы на собственном опыте – и одной из первых в России начала работать по новым правилам. Зачем и почему был сделан этот шаг и каковы его последствия для компании и ее клиентов? Рассказывает Наталья Зверева, заместитель генерального директора АО «Восток Центр Иркутск».
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Коммерческая недвижимость: зарабатываем медленно, но верно [06.12.2018]Что сегодня предлагает инвесторам рынок коммерческой недвижимости? На какую доходность от объектов можно рассчитывать, и как инвестировать, чтобы получить гарантированный доход? Руководитель АН «Слобода» Дмитрий Щербаков делится ценной практической информацией, которая поможет потенциальному покупателю сориентироваться в текущей ситуации.
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Клуб владельцев и арендаторов коммерческой недвижимости [05.12.2018]В октябре 2018 года в Иркутске стартовал проект RentitClub. По словам Илоны Толстоуховой, координатора проекта в Иркутске, RentitClub – это площадка, которая еще раз подтвердила, что Иркутск является примером уникальной территории предпринимательского духа, где слова «деловая ответственность», «профессионализм», «порядочность», «верность слову» – это аксиома деловой этики, залог роста и процветания.
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MORGANS SIX: Человек должен быть счастливым [02.11.2018]Проект MORGANS SIX был начат в 2013 году. Когда в декабре 2014-го случилась девальвация и экономику начало лихорадить, вопрос о будущем жилого комплекса встал ребром. Что делать? Менять концепцию? Отказываться от формата «премиум» в пользу чего-то более демократичного? Искать дешевые материалы? Заморозить стройку? Или держать марку и строить престижный жилой комплекс мирового уровня – для счастливой и долгой жизни, как было и задумано изначально? О сложностях выбора и об истории проекта Газете Дело рассказал Сергей Скворцов, учредитель и генеральный директор строительной компании Морганс Сикс.
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Сбербанк реализовал сделку лизинга недвижимости для клиента из Приангарья [02.11.2018]Сбербанком в Иркутской области и Байкальским филиалом АО «Сбербанк Лизинг» реализована первая сделка лизинга недвижимости на сумму более 100 млн рублей. Предметом лизинга выступило офисное помещение, расположенное в центральной части России. Сделка проведена по запросу одной из ресурсных компаний, работающих на территории Приангарья.
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Департамент управления недвижимостью Торговой сети «Слата» предлагает! [02.11.2018]Продажа: ул. Депутатская 84/1 | Аренда: ул. Вампилова, 30/1
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АНО «Альянс Судебных Экспертов Сибири» [02.11.2018]строительно-техническая экспертиза; перепланировка, переустройство; экспертиза качества выполненных работ; определение суммы ущерба после залива, пожара; оценочная экспертиза (жилых и нежилых помещений); товароведческая экспертиза; электротехническая экспертиза; экспертиза по 44-ФЗ.
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Производственная база широкого назначения [02.11.2018]г. Иркутск, ул. Ширямова, 101/1 (район грузового аэропорта)
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Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости [02.11.2018]найдем покупателя/арендатора!