Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости

Время первых. ​​​​​​​Почему «Восток Центр Иркутск» перешел на новую схему работы с дольщиками

Изменения в законодательстве о долевом строительстве – давно в топе обсуждаемых тем. Как будут работать счета эскроу? На каких условиях застройщики смогут получать проектное финансирование? Что изменится для дольщиков? Строительная компания «Восток Центр Иркутск» решила узнать ответы на все эти вопросы на собственном опыте – и одной из первых в России начала работать по новым правилам. Зачем и почему был сделан этот шаг и каковы его последствия для компании и ее клиентов? Рассказывает Наталья Зверева, заместитель генерального директора АО «Восток Центр Иркутск».