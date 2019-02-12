IPO 2019: кто готов ворваться на мировые фондовые биржи?

2019 год будет богат на интересные размещения, одновременно ожидается дальнейший роста рынка IPO, который переживает бум в последние несколько лет. Среди самых интересных размещений – Uber, Lyft, Airbnb, Slack и Palantir. В чем особенности выходящих на биржу компаний, какими будут их IPO? Об этом рассказал Вадим Остапенко, директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске.

Напомним для начала, о том, почему вообще интересны первичные размещения и что они из себя представляют. IPO – initial public offering – или первичное размещение – это процесс перехода компании в публичный формат и выпуска ценных бумаг, которые становятся доступны неограниченному кругу инвесторов.

В последние годы рынок первичных размещений уверенно растет, и это неудивительно, ведь именно биржа зачастую дает компаниям то, что они не могут получить, например, у банков. Прежде всего, это, конечно, дополнительный источник финансирования.

Одновременно, рынок помогает компании стать прозрачнее, повысить эффективность и понять собственную справедливую оценку.

Когда мы говорим об IPO – это почти всегда речь о лидерах рынках, сегодняшних или будущих. На ум сразу приходят Facebook, Twitter или Alibaba, последняя, кстати, по-прежнему лидирует по объему привлеченных средств – 25 млрд долларов! Именно ее рекорд очевидно намерена побить компания, об IPO которой говорят уже несколько лет – Uber.

Международная онлайн платформа по заказу такси и прочих транспортных услуг всего за десять лет существования по-настоящему перевернула современное представление о сервисах, запустив целую волну повсеместной «уберизации». Сегодня услуги Uber доступны в 600 городах 77 стран, в компании работает более 16 тысяч человек и порядка 3 млн водителей, в 2017 году выручка составила 7,5 млрд долларов, а темпы роста + 15%.

Uber

Uber – один из первых сервисов так называемой «sharing economy» (экономики совместного потребления), который выходит на IPO, и для инвесторов это в действительности отличный (и довольно редкий в этом сегменте!) шанс влиться в эту самую «уберизацию» и заработать на ней раньше, чем это станет условным мэйнстримом.

В ноябре 2018 Morgan Stanley оценили перевозчика в фантастические по меркам рынка IPO $120 млрд, давая при этом позитивный прогноз по дальнейшему развитию бизнеса. Uber действительно есть, куда развиваться: компания инвестирует в аренду электросамокатов и велосипедов, активно развивает направление доставки еды Uber Eats и планирует создание сервиса воздушного такси. Кроме того, Uber намерен запустить доставку дронами до IPO. Впрочем, представляется, что ключевой компонент успеха - это развитие беспилотного транспорта. В случае значительного прогресса в этом направлении Uber может выйти в плюс и продолжить формировать индустрию «под себя».

Хотя на российском рынке главный конкурент Uber – Lyft не так известен, мы считаем его предстоящее размещение также интересным, и о нем действительно много говорят в зарубежной инвестиционной среде. Lyft – это сервис по заказу такси, основанный в 2012 году в Сан-Франциско.

Lyft

Сегодня компания предлагает свои услуги в более чем 300 городах США, а пассажирооборот превышает 1 млн поездок в день. Конкуренция c Uber подстегивает дальнейшее развитие перевозчика, который намерен побороться за первенство среди транспортных сервисов. В 2017 году выручка составила $1 млрд, а темпы роста достигли уровня в 41%. Оценки Lyft разнятся, однако предварительно я бы говорил о $15 млрд, при этом мы однозначно увидим соревнование извечных соперников и на Wall Street.

В 2019 также ожидается первичное размещение Slack – разработчика сервиса для корпоративной переписки. Особенность услуг – успешная модель интеграции с более чем 100 разными сторонними сервисами.

Slack

Размещение Slack может стать продолжением историй успеха 2018 года, когда наиболее прибыльными при первичном размещении оказывались компании, предлагающие прорывные технологические решения, в том числе в сетях (вспомним хотя бы Elastic с его открытым кодом поиска, цена которого выросла с момента размещения с $36 до $78 за акцию).

На сегодня в компании работает более 1500 человек, а ее доход в 2017 году составил 200 млн рублей. Slack фиксирует постоянный рост пользователей – с сентября 2015 по май 2018 их число увеличилось с в четыре раза (с 2 до 8 млн человек), одновременно с марта 2016 по май 2018 в три раза выросло и количество платных подписчиков, которое теперь находится на отметке 3 млн человек. Такие показатели предполагают, что сервис не только пользуется спросом, но и работает на перспективном направлении, где еще есть пространство для дальнейшего роста.

Кстати, в контексте технологий не могу не упомянуть еще одну «супер секретную» компанию – Palantir – разработчика программного обеспечения, изначально работавшего на правительственные структуры США. Ключевая специализация компании – анализ и обработка больших массивов данных. Услуги Palantir востребованы не только спецслужбами – большой интерес к ним проявляют и банки, а также хэдж-фонды. Разработанные компанией технологии, в частности, помогают выслеживать потенциальных преступников и террористов. Хотя Palantir – довольно закрытый игрок, эксперты по рынку высоко оценивают потенциал разработчика при выходе на биржу – от $6 до $41 млрд.

Наконец, есть вероятность, что 2019 готовит нам еще одно любопытное размещение, на этот раз из индустрии развлечений и отдыха. Airbnb, онлайн платформа для аренды жилья по всему миру, планирует выйти на биржу.

Airbnb

Сегодня сервис работает в 190 государствах, в компании работает почти 10 тысяч человек, чистая прибыль составляет $100 млн, а темпы роста в 2017 году превысили 70%!Airbnb может стать вторым после Uber размещением по объему привлеченных средств. Предварительная оценка – порядка $30 млрд. Заметим, что к компании проявляют интерес крупные инвестиционные игроки – в списке инвесторов Airbnb сегодня числятся Sequoia Capital, All Blue Capital, TCV, CapitalIG, и другие.

Конечно, в 2019 на биржу будут выходить не только компании с громкими именами, но и менее известные бренды, которые, тем не менее, могут быть будущими лидерами в своих сегментах. Мы пристально следим за трендами на рынках и готовы помочь сориентироваться на них.

Узнать больше можно в офисе «Фридом Финанс» в Иркутске: ул. Горького 36 б оф. II-5, 8(3952)79-99-02.

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