Как оформить дом в садоводстве по новым правилам. Юлия Сагдеева о 5 важных нововведениях в законодательстве

Новый 2019 год принес ряд изменений в порядках оформления в собственность домов в садоводствах. Важно не путать эти изменения с "дачной амнистией": она по-прежнему действует до 2020 года. Изменения были внесены в ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и касаются только домов в СНТ и ДНТ. О нововведениях рассказывает основатель «Бюро Кадастровых Инженеров» Юлия Сагдеева.

1. С 1 января 2019 года Закон установил четкую терминологию: теперь существует только два вида земельных участков: садовый земельный участок и огородный земельный участок. ДНТ прекращают существовать. На садовом участке можно построить жилой дом, гараж, баню. На огородном участке можно построить только хозяйственные постройки для хранения инвентаря, урожая.

2. Жилой дом в садоводстве теперь приравнен к объекту индивидуального жилищного строительства (ИЖС). А значит, в соответствии с ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», он должен соответствовать параметрам объекта ИЖС: не более 3 этажей, не более 20 метров высотой.

3. Поскольку жилые дома в садоводстве приравнены к объектам ИЖС, на них начинает распространяться уведомительный порядок при строительстве. С 1 января 2019 года, прежде чем начать строительство дома в садоводстве, нужно письменно уведомить администрацию вашего муниципалитета и получить ответ. А по завершении – письменно уведомить об окончании. В случае изменения параметров дома, на который вы подавали уведомление (или его реконструкции), вам как застройщику нужно подать еще одно уведомление, но уже об изменениях параметров. Уведомления подаются в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления.

4. Дома, которые ранее были построены в СНТ и ДНТ, можно оформить до 1 марта 2019 г. без разрешительной документации. Допускается кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав всего по двум документам: по паспорту и свидетельству о праве собственности на участок.

5. Если ранее вы оформили свой дом как «жилое строение», то в этом году при желании вы можете перевести его в вид "жилой дом". Вид объекта "жилой дом" имеет больше преимуществ: можно использовать ипотеку или материнский капитал при сделке купли-продажи. Для перевода необходимо подать заявление в органы местного самоуправления, и приложить заключение по обследованию дома. Заключение готовит юридическое лицо или ИП, обязательно член СРО по инженерным изысканиям. Ключевыми моментами заключения будут: описание дома, земельного участка, и важно, чтобы этот земельный участок был предназначен для того, чтобы на нем был размещен жилой дом.

Все эти изменения имеют одну важную цель: исключить в будущем правовую путаницу, и все ранее существовавшие виды объектов на загородных территориях привести к единому виду, с едиными порядками оформления, порядками строительства и постановки на учет.

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