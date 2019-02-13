«Покупатели за рубежом есть, ищите их смелее!». Сбербанк запустил онлайн-сервис для выхода компаний МСБ на экспорт

Продавать свои товары за границу могут не только крупные фирмы, но и совсем небольшие. Кого ждут за рубежом? С какими проблемами сталкиваются предприниматели? С чего начать тем, кто только решил попробовать свои силы в экспорте? Об этом рассказали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев на конференции, посвященной официальному старту программы «Экспортный акселератор».

Что для экспортера хорошо

Цена и качество – то, за счет чего могут конкурировать товары, в том числе и на международных рынках. Для российских компаний сегодня – крайне удачное время для того, чтобы начать активно осваивать экспортное направление. При этом зарубежные рынки открывают новые возможности, позволяя значительно расширить спрос и «подстраховать» бизнесменов.

Выход малого бизнеса на экспорт решает и задачи государственной важности. Объем несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году должен вырасти практически вдвое – до 250 млрд долларов. Такую цель поставил президент в послании Федеральному собранию. Чтобы достичь амбициозных показателей, в стране запущен отдельный национальный проект «Международная кооперация и экспорт», реализуются программы господдержки компаний малого и среднего бизнеса, занимающихся экспортом.

Важным шагом по выводу российских компаний на международный рынок стало объединение усилий государственного агентства – Российского экспортного центра (РЭЦ) и крупнейшего банка России, Сбербанка. В рамках партнерства был создан «Экспортный акселератор», задача которого – существенно увеличить число компаний-экспортеров. А тем, кто уже торгует за рубежом, – помочь освоить выпуск новой продукции, расширить свое присутствие или открыть для себя новые рынки.

«Сегодня лишь 0,8% от числа всех предприятий России являются экспортерами. Это порядка 40 тысяч компаний, – отметил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев. – Наша задача, чтобы это число как минимум удвоилось за время национального проекта».

От оценки своих сил – к пошаговому плану

Если предприниматель решил попробовать свои силы на международном рынке, в первую очередь ему стоит оценить экспортную готовность своей компании, посмотреть, по каким позициям есть дефицит компетенций. Затем – составить план действий и проработать слабые места. После этого можно искать партнеров для решения логистических, продвиженческих, юридических и прочих задач. Все это теперь можно сделать на сайте Банк бизнес-партнеров, разработанном Сбербанком.

«Поддержка экспортеров – это вопросы нашей повседневной повестки, – рассказал Анатолий Попов, – при регистрации на площадке за компанией закрепляется персональный менеджер. Личный кабинет позволяет оставаться на связи с ним и с профильными специалистами. Если экспортеру необходимо кредитование, эти вопросы решает Сбербанк, а Российский экспортный центр встраивается в цепочки со своими страховыми и субсидиарными продуктами».

Для оценки готовности к экспорту компания заполняет анкету из 25 вопросов. В результате предприниматель получает отчет, где видит свои зоны роста и слабые места. Затем компания подписывает соглашение об участии в программе и получает пошаговый план развития.

«Простой пошаговый план развития – это очень важно, – уверен Анатолий Попов. – Мы помогаем составить его, и в случае, если компании необходим обучающий контент, мы предоставим его бесплатно. Для компаний-клиентов Сбербанка бесплатна как регистрация в «Экспортном акселераторе», так и целый ряд услуг. Например, помощь в подборе партнеров – компаний, связанных с логистикой и юридическим сопровождением».

Анатолий Попов рассказал, что на площадке предприниматели смогут получить актуальные аналитические материалы по направлениям и странам экспорта. Это поможет оценить потенциал продукции и рынков, уровень конкуренции.

Поддержка в режиме 24/7

Организаторы платформы акцентировали внимание на том, что проект работает в режиме 24/7. И даже небольшое региональное предприятие сможет воспользоваться этим решением.

«Мы предлагаем компании не универсальный шаблон, а план, который построен на основании ее профиля, – уточнил Андрей Слепнев. – Если вы хотите торговать, например, на рынке Китая, то недостаточно один раз съездить в Китай или принять участие в выставке – нужно сделать определенную систему шагов. И мы в этом готовы помочь».

Андрей Слепнев рассказал, что сервис предусматривает и более продвинутые формы поддержки. Это может быть мобилизация ресурсов торговых представительств, которые помогут сформировать базу «теплых» контактов. Или помощь в оформлении контрактов, где требуется умение ориентироваться в законодательстве другой страны.

Отвечая на вопросы журналистов о том, сколько времени может занять подготовка к выходу компаний на международный рынок, Андрей Слепнев рассказал, что участникам тестовых программ понадобилось порядка 6-9 месяцев на дополнительное образование, доработку продукта, выстраивание маркетинговой стратегии, контрактации. На такой срок он и предлагает ориентироваться компаниям с хорошим исходным профилем.

Кого ждут на площадке

Воспользоваться услугами площадки может любая компания, независимо от размера. Но в первую очередь там ждут средние и малые предприятия, продукция которых конкурентоспособна на мировом рынке.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

«По нашим данным, примерно 50 тысяч компаний, пользующихся сервисами и услугами Сбербанка, имеют мощный экспортный потенциал, – рассказал Анатолий Попов. – Именно для его реализации и развития мы формируем специальную экосреду участников ВЭД, частью которой призван стать наш совместный с РЭЦ акселератор».

Что касается отраслей, эксперты видят большой потенциал у компаний аграрной сферы, лесопромышленного комплекса, машиностроения, производителей товаров народного потребления. Они отмечают также интерес зарубежных компаний к российским услугам, в первую очередь, транспортным, туристическим. Также зарубежные компании заинтересованы в IT-решениях российских специалистов и высоко ценят нас как поставщиков комплектующих.

«В плане поставки комплектующих мы начинаем переигрывать Китай, – заявил Андрей Слепнев. – А с учетом софинансирования и льгот компании могут сделать неплохое финансовое предложение. Надо смелее искать покупателей, они есть за рубежом, просто мы о них пока не знаем».

В других направлениях все зависит от того, найдет ли компания свою нишу. «Если отрасль слабо структурирована, как, например, сфера культуры, то нужно иметь особенно хороший продукт, чтобы быть успешным. Тем не менее, удачные примеры есть и здесь: весь мир смотрит «Машу и медведя», «Смешариков», «Снежную королеву» и даже советскую классику», – пояснил Андрей Слепнев.

Еще одна целевая группа «Экспортного центра» – компании, которые обеспечивают экспорт. Это консультанты, юристы, финансисты, логисты, а также компании, которые осуществляют агентские торговые услуги и предоставляют складские помещения. Организаторы приглашают их регистрироваться на платформе и предлагать свои услуги.

Что в Иркутске

Согласно данным областной администрации экспорт продукции Иркутской области за 9 месяцев 2018 года составил 6,015 млрд долларов США. Объем экспорта несырьевых товаров в этой сумме пока невелик, но ряд компаний отмечает увеличение экспортных показателей.

Иркутская область продает за границу продукцию из древесины, металлы, топливно-энергетические товары, продовольственные товары и сырье (птицу, яйца, рыбу, масла и жиры, муку, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки и др.), промышленное оборудование, а также продукты химической промышленности и товары народного потребления.

Лидерами среди экспортеров несырьевой продукции Иркутской области являются предприятия Группы «Илим», а также ГК «Янта», СХПАО «Белореченское», ООО «Саянский бройлер» и Иркутский пивзавод «Хайнекен», начавший в прошлом году поставки своей продукции в Монголию.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка

«Экспортный акселератор» – дополнительная возможность развития для компаний нашей территории

– Байкальский регион граничит с рядом государств и имеет возможность прямого выхода на зарубежный рынок. Потому создание «Экспортного акселератора» РЭЦ и Сбербанка – дополнительная возможность развития, в том числе, и для компаний нашей территории.

Многие крупные предприятия уже оценили плюсы выхода на внешние рынки. После введения санкций целый ряд отраслей российской промышленности оказался в привилегированном положении: себестоимость товаров по сравнению с аналогами зарубежного производства существенно снизилась, соответственно, повысилась их конкурентоспособность. Особенно наглядно этот эффект проявился в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности.

Российские продукты имеют имидж экологически чистых и качественных, компании-производители – репутацию надежных поставщиков. Это очень важно для восприятия продукции за рубежом.

При этом мы видим, что с проблемами при выходе на внешние рынки сталкиваются в основном небольшие предприятия – у крупных компаний под экспорт сформированы соответствующие структуры. Поэтому созданная информационная платформа поможет объединить участников ВЭД, показать малому и среднему бизнесу, что экспорт – это реальность.

Ничего мудреного здесь нет, но важно правильно сделать эту работу. Новый ресурс позволит адаптировать участников ко всем сложным процессам международной торговли, найти партнеров по бизнесу и заключить экспортные контракты.

Наталья Понамарева,

Газета Дело

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