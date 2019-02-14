Строим правильно. ​​​​​​​Шесть главных правил безупречной стройки

«Строим правильно» – новая рубрика в Газете Дело. В ней мы будем рассказывать о правильной организации строительства. Не важно, что вы собираетесь построить – загородный дом или здание для бизнеса – есть набор правил, следуя которым можно получить на выходе объект именно того качества, за те деньги и в те сроки, которые вы запланировали. Эти правила являются результатом 18-летнего опыта организации строительных и ремонтных работ, которым с нашими читателями поделятся сотрудники одной из ведущих строительных компаний региона – «Стройцентр». В этом номере генеральный директор компании Алексей Ананко рассказывает о самом основном, на что нужно обращать внимание при подготовке и ведении строительства.

1. Инфраструктура

Участок, выбранный под застройку, и характеристики сетей, к которым будет подключен строящийся объект, – это факторы, значение которых часто недооценивается при подготовке к строительству. Но они существенно влияют и на стоимость стройки, и на будущие эксплуатационные расходы. Мы сталкивались со случаями, когда неудачно выбранный участок приводил к увеличению затрат на десятки процентов. Чтобы избежать этого, мы рекомендуем проводить экспертизу инфраструктуры будущей застройки. Она позволит на старте понять, с какими расходами придется столкнуться в будущем.

2. Технический заказчик

Хорошо, если человек или организация, решившие построить какой-то объект, обладают значительными строительными компетенциями. Но такое бывает редко. В каждой, даже небольшой, стройке – огромное число обстоятельств, по которым нужно принимать грамотные решения. Чтобы они действительно были грамотными, нужна «набитая рука». Такой опыт появляется только после десятков завершенных строительных проектов.

Поэтому правильный подход предполагает привлечение технического заказчика строительства. Это компания, обладающая большим собственным строительным опытом, способная привлечь квалифицированных подрядчиков и грамотно вести весь процесс стройки. Ее задача – организовать строительство объекта с соблюдением запланированных сроков, бюджета и качества. «Стройцентр» сейчас ведет несколько проектов именно в качестве технического заказчика. Среди них есть две гостиницы, одна из которых относится к крупной международной сети. Перечень специфических требований к объектам такого рода измеряется сотнями позиций. Выполнение каждой из них критично зависит от качества используемых материалов и квалификации исполнителей работ. Обеспечить необходимый уровень и того, и другого - это и есть задача технического заказчика.

3. Предварительный бюджет

Прежде чем приступать к стройке и даже приобретать участок под будущее строительство, необходимо оценить бюджет проекта. По нашему опыту, это можно сделать с точностью до 20 %, основываясь только на общих представлениях заказчика о будущем объекте. Эта точность обычно достаточна, чтобы принять принципиальное решение о вхождении в проект, а получить такую оценку можно в любой имеющей достаточный опыт строительной компании.

4. Проект

Проект – основа основ будущей стройки. Даже если вы хотите построить совсем простой объект, ни в коем случае не экономьте на качестве проекта. При этом разумно одновременно выбрать и проектировщика, и того подрядчика, который будет реализовывать созданный им проект. Это позволит правильно сформировать задание на проектирование и избежать многих сложностей в последующем строительстве. Мы неоднократно встречались с проектами, которые не учитывали многих обстоятельств стройки или предполагали работы, которые невозможно выполнить в наших условиях.

5. График производства работ и смета

По готовому проекту подрядчик должен составить для вас уточненную смету и график производства работ. Приступать к стройке без них – значит гарантированно получить огромный набор проблем, в том числе существенное удорожание. Наличие графика и сметы позволит вам спланировать финансирование строительства и послужит основой для контроля работы подрядчика.

6. Контроль

Мы рекомендуем проводить независимую экспертизу сметы, выполненной вашим подрядчиком. Это позволит выявить то, что подрядчик забыл предусмотреть, и то, что может негативно сказаться на качестве. И, конечно, понять, не оказалась ли стоимость строительства завышена. Если вы такого контроля не сделали, можете быть уверены, что потеряете минимум 10 % своих средств. Стоит такая экспертиза недорого, и эти расходы всегда окупаются.

Еще больше окупаются услуги строительного контроля. У «Стройцентра» большой опыт их предоставления. Мы в режиме реального времени контролируем соответствие работ, выполняемых подрядчиками, проектной документации, СНиПам, требованиям к материалам, а также многие другие моменты, невнимание к которым ведет к потере качества и денег.

При этом важно понимать, что функции технического заказчика и строительного контроля – это разные функции, и во многих случаях только их совместное применение может обеспечить должный результат стройки. Но об этом мы подробнее поговорим уже в следующем выпуске.