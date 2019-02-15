Большие дела большой команды. Итоги-2018 для Иркутской нефтяной компании

Крупнейший налогоплательщик региона, лидер рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области, неоднократный участник рейтингов Forbes и РБК – кажется, все уже привыкли к громким достижениям Иркутской нефтяной компании. Восьмитысячная команда ИНК давно могла бы расслабиться и «почивать на лаврах», но, судя по итогам 2018 года, и не думает сбавлять оборотов – продолжает развиваться, открывать новые направления, налаживать международные контакты,

Добыча: рекорды вопреки

Объем добычи углеводородного сырья в Иркутской нефтяной компании по итогам 2018 года превысил планку в 9 млн тонн. Результат оказался на 5% лучше итогов предыдущего года. Даже погода не смогла помешать нефтяникам: в декабре, несмотря на установившиеся продолжительные низкие температуры, компании удалось выйти на максимальный суточный объем добычи в 27,98 тыс. тонн.

По мнению заместителя главного инженера – директора департамента добычи нефти и газа Руслана Салихова, достижение рекордного показателя стало возможным благодаря слаженной командной работе нефтяников. Сотрудники цехов добычи нефти и газового конденсата совместными усилиями обеспечивали бесперебойную работу всего фонда скважин и профессионально преодолевали трудности, которые то и дело возникали на пути выполнения плана.

– Последние дни года дались особенно тяжело, – поделился начальник центральной инженерно-технологической службы Дмитрий Зотов, – сказывался в том числе груз ответственности за взятые на себя обязательства (9 млн тонн). Я понимал, что не выполнить поставленной задачи мы не имеем права – дело чести. Спасибо коллегам из всех подразделений, что не опускали руки в сложных ситуациях, не сдавались, это было непросто. Когда меня спрашивали, как мои дела, я всем отвечал: «Скажу в 5 утра 1 января». Мы выполнили поставленную задачу, сделали свою работу и думаю, что сделали ее хорошо!

Бурение: новые скважины – новая нефть

Рост нефтедобычи не был бы возможен, если бы параллельно не велась работа по поиску и разработке новых скважин. В 2018 году проходка в эксплуатационном и поисково-разведочном бурении на лицензионных объектах группы компаний ИНК составила 654,3 тыс. метра, было пробурено 173 скважины. В течение года была задействована 41 буровая установка: 24 ИНК-Сервис и 17 – других подрядных организаций.

В 2019 году ИНК планирует еще больше увеличить объемы бурения скважин. Только по проходке рост к 2018 году составит 121% – компания намерена пробурить 792,5 тыс. метров. Количество запланированных к бурению скважин также увеличится – на 22,5%, до 212 единиц.

Основной объем эксплуатационного бурения, как и прежде, придется на Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение. Но работы по строительству эксплуатационных и поисково-разведочных скважин будут продолжены и на других лицензионных объектах группы компаний в Иркутской области и Якутии.

Социальные инвестиции: от культуры до здравоохранения

ИНК является крупнейшим налогоплательщиком Иркутской области. По итогам 2018 года объем перечислений компании в консолидированный бюджет региона составил 20,5 млрд руб., а ее доля в формировании доходной части областной казны составила 12%.

Одними налогами компания, однако, не ограничивается. Занимаясь производственной деятельностью, ИНК не забывает и о социальных обязательствах. В 2018 году компания полностью выполнила условия соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Иркутской области.

Успешная совместная работа предприятия и властей в этом направлении длится уже 12 лет. За годы сотрудничества социальные инвестиции ИНК превысили 450 млн рублей. При этом объемы инвестиций выросли в 50 раз – с 2,8 млн руб. в 2006 году до 140 – в 2018-м.

В течение прошлого года ИНК профинансировала более 80 различных социально направленных мероприятий в областном центре и четырех северных муниципальных районах – Усть-Кутском, Киренском, Нижнеилимском и Катангском. Общая сумма поддержки составила более 140 млн рублей. Это в 1,2 раза превысило показатели предыдущего года.

Наиболее заметным соцпроектом, реализованным ИНК в 2018 году, стало приобретение современного диагностического оборудования стоимостью 52 млн рублей для областного онкологического диспансера. Поддержка медицины – одно из традиционных направлений в работе. Так, в 2017 году на средства компании был приобретен цифровой операционный комплекс стоимостью 42 млн руб. для Ивано-Матренинской городской детской клинической больницы (Иркутск). Новый комплекс предназначен для выполнения эндохирургических операций новорожденным и младенцам.

В северных районах области благодаря поддержке Иркутской нефтяной компании были отремонтированы и модернизированы учреждения культуры, образования и здравоохранения. Например, в Киренске благоустроен центральный сквер и территория историко-краеведческого музея. В селе Ербогачен завершен капремонт здания районного краеведческого музея им. В.Я. Шишкова; приобретены два автомобиля УАЗ для подразделений администрации Катангского района. В Усть-Кутском районе была отремонтирована система отопления Марковской участковой больницы и приобретен спецтранспорт для нужд ЖКХ.

Большое внимание компания уделяет и обучению специалистов для предприятий нефтегазовой отрасли. Ведь в ИНК не понаслышке знают: кадры решают все. В 2018 году компания приобрела для геологического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) высокоточное лабораторное компьютеризированное оборудование. В Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИрНИТУ) были установлены тренажер по эксплуатации газовых скважин и макет установки электроцентробежного насоса для проведения практических занятий. Кроме того, специалисты Иркутской нефтяной компании в течение года вели лекционные и практические занятия для слушателей этих вузов.

На базе школы №9 в Усть-Куте был открыт профильный «ИНК-Класс», ученики которого наряду с общеобразовательной программой имеют возможность более углубленно изучать точные науки. Все расходы по оборудованию помещения и организации дополнительных занятий с привлечением преподавателей иркутских вузов взяла на себя ИНК. При поддержке компании в школе поселка Верхнемарково начала работать «Школа юного геолога ИГУ».

Традиционно ИНК поддерживает крупные акции и события в сфере культуры: фестиваль «Поэзия на Байкале», акцию «Северный десант», которая в 2018 году впервые прошла не только в Иркутской области, но и в Республике Саха (Якутия). Известные актеры театра и кино приняли участие в творческих встречах и концертах для жителей городов и поселков северных территорий.

В 2018 году ИНК в шестой раз выступила генеральным спонсором фестиваля академической музыки «Звезды на Байкале», который стал визитной карточкой не только Иркутска, но и всего региона. Также в этом году при поддержке ИНК в Иркутске и Якутске впервые прошла фотовыставка фестиваля «Первозданная Россия». Компания оказала поддержку книжному фестивалю «Иркнига», который состоялся во многом благодаря иркутским волонтерам.

В 2019 году сотрудничество ИНК и региональных властей продолжится. Перечень социально-экономических мероприятий на основании заявок администраций районов на 2019 год уже составлен и сейчас проходит процедуру согласования. Как и в других направлениях, компания ставит перед собой новые, более масштабные задачи. А в том, что они будут выполнены, сомнений нет. Ведь это – «дело чести».