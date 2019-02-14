Кто построил больше всех? Рэнкинг застройщиков Иркутска по объемам ввода жилья за 2018 год

Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU и Газета Дело проанализировали данные о вводе жилья в Иркутске и ближайшем пригороде в 2018 году. Кто из застройщиков стал лидером по объему ввода? Предлагаем вашему вниманию традиционный рэнкинг иркутских строительных компаний.
По данным Иркутскстата, в 2018 году в Иркутске было введено 331,7 тыс. кв.м жилья, включая индивидуальное, в Иркутском районе – 425,7 тыс. кв. м. Объемы ввода значительно выросли по сравнению с 2017 годом. Тогда, напомним, в Иркутске было сдано 281,6 тыс. кв. м, в Иркутском районе – 344,8 тыс. кв. м.
В рэнкинге застройщиков за 2018 год представлено 28 строительных компаний, четыре из них осуществляли строительство, в том числе, и в Иркутском районе. Для сравнения, в 2017 году в Иркутске и пригороде сдали жилье только 18 застройщиков, а в 2016 году – 35.
Рэнкинг застройщиков Иркутска по объемам ввода жилья за 2018 год
|застройщик
|введено за 2018 год, тыс. кв.м
|1
|Новый город
|55538
|2
|ГК ВостСибСтрой
|46163*
|3
|Квартал
|39494
|4
|УКС г . Иркутска
|33016
|5
|Маирта
|31458
|6
|ДомСтрой
|28819
|7
|АЗГИ
|23302
|8
|Гранд-Строй
|22710
|9
|Сота-1
|17450
|10
|ИРЖА
|17393
|11
|Восток Центр Иркутск
|16100*
|12
|Родные берега
|15651
|13
|Регион Сибири
|15470
|14
|ГК Хрустальный
|12353*
|15
|Строительно-Торговая Компания
|12338
|16
|ВССК Восток
|12220
|17
|Стройград
|10217
|18
|КСИ-Строй
|10106
|19
|Корона
|7471
|20
|СибЭнергоРемСтрой
|7021*
|21
|ГК Парапетстрой
|7008
|22
|Иркутсклесстрой
|6645
|23
|Желдорипотека
|5897
|24
|ИНЦ СО РАН
|5046
|25
|Норд-Вест
|4978*
|26
|Управление регионального строительства
|4422
|27
|Танар
|3787
|28
|Высота
|2877
Лидерами по объему ввода в 2018 году оказались компании «Новый город» (55,5 тыс. кв. м), ГК «ВостСибСтрой» (46,2 тыс. кв. м), и «Квартал» (39,5 тыс. кв. м). «ВостСибСтрой» входит в тройку лидеров на протяжении последних четырех лет, максимальное количество квадратных метров компания сдала в 2015 году (66,9 тыс. кв. м), а минимальное – в 2017 году (26,7 тыс. кв.м).
Сравнивая данные по вводу жилья с 2010 по 2018 годы, можно отметить, что максимум жилья в Иркутске было сдано в 2013 году – 509,7 тыс. кв. м, а вот для Иркутского района рекордным стал прошедший 2018-й.
В целом в Иркутской области, по данным Иркутскстата, в прошлом году было введено 982,3 тыс. кв. м жилья – это также рекордный показатель. Примечательно, что львиная доля (59 %) ввода пришлась на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Объем жилья, введенный в регионе строительными организациями, в 2018 году существенно сократился. Если в 2017 году строителями было введено 650 тыс. кв. м, то в 2018 году – на 39 % меньше.
При этом стоит отметить, что застройщики все активнее включаются в строительство социальных объектов. В частности, в 2018 году компания "Родные берега", кроме многоквартирных домов, построила еще и детский сад в г. Иркутске, а ГК "ДомСтрой" - 2 детских сада, школу и продолжает вести строительство еще нескольких образовательных учреждений на территории области. "Восток Центр Иркутск" в рамках муниципального контракта возводит пристрой к гимназии №25 в Иркутске, силами ГК "ВостСибСтрой" строится детский сад и школа на территории нового микрорайона "Юго-Западный", традиционно активно участвует в строительстве социальных объектов и "УКС города Иркутска".
Примечания к таблице: Согласно разрешениям на ввод в эксплуатацию, выданным администрацией г.Иркутска, других муниципальных образований и по данным компаний-застройщиков (объекты в Иркутском районе). В рэнкинге учитываются многоквартирные жилые дома, возведенные на территории г. Иркутска и Иркутского района, дата выдачи разрешений на ввод которых – с 1.01.2018 по 31.12.2018. Под введенными кв. м жилья понимается фактическая общая площадь многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию компанией в качестве застройщика. Отдельно стоящие здания административного назначения, парковки и пр. не учитываются.
*учтены в том числе и объекты в Иркутском районе