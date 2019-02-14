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Кто построил больше всех? Рэнкинг застройщиков Иркутска по объемам ввода жилья за 2018 год

14 февраля 2019

Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU  и Газета Дело проанализировали данные о вводе жилья в Иркутске и ближайшем пригороде  в 2018 году. Кто из застройщиков стал лидером по объему ввода? Предлагаем вашему вниманию традиционный рэнкинг иркутских строительных компаний.

По данным Иркутскстата, в 2018 году в Иркутске было введено 331,7 тыс. кв.м жилья, включая индивидуальное, в Иркутском районе – 425,7 тыс. кв. м. Объемы ввода значительно выросли по сравнению с 2017 годом. Тогда, напомним, в Иркутске было сдано 281,6 тыс. кв. м, в Иркутском районе – 344,8 тыс. кв. м.

В рэнкинге застройщиков за 2018 год представлено 28 строительных компаний, четыре из них осуществляли строительство, в том числе, и в Иркутском районе. Для сравнения, в 2017 году в Иркутске и пригороде сдали жилье только 18 застройщиков, а в 2016 году – 35.

Рэнкинг застройщиков Иркутска по объемам ввода жилья за 2018 год

  застройщик введено за 2018 год, тыс. кв.м
1 Новый город 55538
2 ГК ВостСибСтрой 46163*
3 Квартал 39494
4 УКС г . Иркутска 33016
5 Маирта 31458
6 ДомСтрой 28819
7 АЗГИ 23302
8 Гранд-Строй 22710
9 Сота-1 17450
10 ИРЖА 17393
11 Восток Центр Иркутск 16100*
12 Родные берега 15651
13 Регион Сибири 15470
14 ГК Хрустальный 12353*
15 Строительно-Торговая Компания 12338
16 ВССК Восток 12220
17 Стройград 10217
18 КСИ-Строй 10106
19 Корона 7471
20 СибЭнергоРемСтрой 7021*
21 ГК Парапетстрой 7008
22 Иркутсклесстрой 6645
23 Желдорипотека 5897
24 ИНЦ СО РАН 5046
25 Норд-Вест 4978*
26 Управление регионального строительства 4422
27 Танар 3787
28 Высота 2877

 

Лидерами по объему ввода  в 2018 году оказались компании «Новый город» (55,5 тыс. кв. м), ГК «ВостСибСтрой» (46,2 тыс. кв. м), и «Квартал» (39,5 тыс. кв. м). «ВостСибСтрой» входит в тройку лидеров на протяжении последних четырех лет, максимальное количество квадратных метров компания сдала в 2015 году (66,9 тыс. кв. м), а минимальное – в 2017 году (26,7 тыс. кв.м).

Сравнивая данные по вводу жилья с 2010 по 2018 годы, можно отметить, что максимум жилья в Иркутске было сдано в 2013 году – 509,7 тыс. кв. м, а вот для Иркутского района рекордным стал прошедший 2018-й.

В целом в Иркутской области, по данным Иркутскстата, в прошлом году было введено 982,3 тыс. кв. м жилья – это также рекордный показатель. Примечательно, что львиная доля (59 %) ввода пришлась на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Объем жилья, введенный в регионе строительными организациями, в 2018 году существенно сократился. Если в 2017 году строителями было введено 650 тыс. кв. м, то в 2018 году – на 39 % меньше.

При этом стоит отметить, что застройщики все активнее включаются в строительство социальных объектов. В частности, в 2018 году компания "Родные берега", кроме многоквартирных домов, построила еще и детский сад в г. Иркутске, а ГК "ДомСтрой"  - 2 детских сада, школу и продолжает вести строительство еще нескольких образовательных учреждений на территории области. "Восток Центр Иркутск" в рамках муниципального контракта возводит пристрой к гимназии №25 в Иркутске, силами ГК "ВостСибСтрой" строится детский сад и школа на территории нового микрорайона "Юго-Западный", традиционно активно участвует в строительстве социальных объектов и "УКС города Иркутска".

Примечания к таблице: Согласно разрешениям на ввод в эксплуатацию, выданным администрацией г.Иркутска, других муниципальных образований и по данным компаний-застройщиков (объекты в Иркутском районе). В рэнкинге учитываются многоквартирные жилые дома, возведенные на территории г. Иркутска и Иркутского района, дата выдачи разрешений на ввод которых – с 1.01.2018 по 31.12.2018. Под введенными кв. м жилья понимается фактическая общая площадь многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию компанией в качестве застройщика. Отдельно стоящие здания административного назначения, парковки и пр. не учитываются.

*учтены в том числе и объекты в Иркутском районе


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