Трудное десятилетие 2009-2018: стагнация или рождение нового мира?

Какой путь российский фондовый рынок прошел за 10 лет? Последнее десятилетие (с 2009 года) было трудным, и в новом, возможно, испытания для фондового рынка, а значит, и для инвесторов, продолжатся. Самыми главными событиями для России, да и для всего мира, по мнению заместителя директора информационно-аналитического центра Альпари Натальи Мильчаковой, стали следующие:

два экономических кризиса, относительно несложный и недолгий кризис 2008-2009 годов и наиболее тяжелый кризис 2014-2016 годов; возвращение к власти Владимира Путина в 2012 году; смена правящего режима на Украине и обострение отношений с Россией в 2014 году; возвращение Крыма в «родную гавань» в 2014 году и последствия, как в виде экономических санкций (2014 год), так и позитивные последствия (автомобильный мост через Керченский пролив, 2018 год); антироссийские экономические санкции США и ряда западных стран, а также российский ответ на них в виде продовольственного эмбарго (2014 год); референдум по Brexit в Великобритании в 2016 году; победа Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году.

Российский фондовый рынок на эти события реагировал неоднозначно. Но за последние 10 лет валютный индекс РТС вырос на 138%, а рублевый индекс Московской биржи, который еще несколько лет назад назывался так же, как и сама биржа, индексом ММВБ, вырос даже выше – на 350%.

Напомним, что 2009 год был одним из самых успешных за десятилетие для российского фондового рынка, тогда оба российских биржевых индекса как минимум удвоились. Однако в последующие годы таких рекордно высоких темпов роста на фондовом рынке не было. Самым провальным годом десятилетия для фондового рынка был 2014 год, и обвал на фондовой бирже был связан сразу с тремя факторами – обвалом цен на нефть, мировым экономическим кризисом и экономическими санкциями Запада против России. А 2016 год, который был богат на события, негативные для самого процесса глобализации (референдум о Brexit и победа Дональда Трампа на выборах президента США), для российского рынка оказался удачным: индекс РТС вырос на 65%, индекс МосБиржи – на 33%, да и рубль в 2016 году оказался одной из самых доходных валют в мире. Так что несмотря на все потрясения, российский фондовый рынок выжил. В послекризисное время в России появилось много нововведений для самого бизнеса и для клиентов.

Все больше россиян пользуются интернет-банкингом и мобильным банкингом, совершают покупки в интернет-магазинах. Сегодня на фондовом рынке можно торговать не только не выходя из дома в офис брокера, но также не отрываясь от своего смартфона или иного цифрового гаджета, мобильные приложения доступны у многих профессиональных участников фондового рынка.

Сравнительно недавно появились новые прорывные технологии (например, система распределенных реестров, более известная на финансовых рынках как блокчейн), она сейчас тестируется в ряде финансовых институтов, уже есть примеры выпуска облигаций с помощью технологии блокчейна. Инвесторам, в том числе частным, стали доступны новые финансовые инструменты, такие как индивидуальные инвестиционные счета и, конечно, криптовалюты, в первую очередь, разумеется, самая популярная из них в народе валюта – биткоин.

Криптовалюты стали одним из прорывов десятилетия. Но биткоин к концу десятилетия стал также одним из самых громких разочарований криптовалютного рынка: аномально высокая доходность операций и связанный с этим информационный «хайп» 2016-2017 годов очень быстро выдохлись после того, как в 2018 году стоимость этой валюты резко пошла вниз. Тем не менее, рынок криптовалют как цифровых активов во многих странах мира уже состоялся. У биткоина появились последователи-конкуренты, в том числе «выделившаяся» из него валюта Bitcoin Cash; в мире сегодня обращаются десятки криптовалют. Выбор большой, правда, ликвидных криптовалют очень немного. Но в России этот рынок пока полулегальный, в течение последних нескольких лет закон о цифровых финансовых активах только начал разрабатываться и в 2018 году прошел первое чтение в Госдуме. Только с появлением регулирования можно будет говорить о полноценном функционировании рынка криптовалют в России. Пока регулирование не заработало, биткоин и иные криптовалюты остаются инструментами повышенного (а еще точнее – экстремально высокого) риска для инвесторов. Желающим вступить на очень опасный путь трейдера или инвестора на криптовалютном рынке нужно хорошо взвесить свои риски и понимать, что фактически ничем не обеспеченный финансовый актив не может расти бесконечно, рано или поздно он также стремительно пойдет вниз, как и дорожал.

Но самым главным итогом прошедшего десятилетия не только для России, а для мировой экономики в целом, является то, что глобализация стала постепенно вытесняться «регионализацией». Отсюда торговые войны, санкции, эмбарго, протекционизм, рост националистических настроений, в том числе в Европе, где несколько лет назад даже появился термин «евроскептик», которым называют людей, скептически относящихся к перспективам Евросоюза как наднационального образования. История уже доказала, что мир не может и не должен быть однополярным и однообразным, и особенно работающим на условиях, которые ему диктует одна страна. Криптовалюты, если внимательно присмотреться, это как раз способ уйти от такой несправедливой глобализации, избавившись от центральных банков как эмиссионных центров. Несмотря на то, что этот рынок очень невелик по объему в мировых масштабах, со временем он станет одним из инструментов для подрыва господства доллара.

Дедолларизация мировой, и, в частности, российской экономики, еще несколько лет назад считалась невозможной и никому не выгодной. Но уже в 2017-2018 годах Россия и другие крупные кредиторы начали продавать гособлигации США. Китай, Россия, Турция и ряд других стран постепенно отказываются от доллара в расчетах между собой. Пока прошедшее десятилетие считается периодом двух кризисов и замедления темпов роста мировой экономики. Но, возможно, со временем оно будет характеризоваться как прорывное, потому что именно в этом десятилетии были заложены основы для нового устройства мировой экономики, свободной от диктата доллара, евро, Международного валютного фонда, ВТО и «большой семерки» развитых стран.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари