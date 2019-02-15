РУСАЛ тестирует инновационные ратраки отечественного производства

ОК РУСАЛ в рамках комплексной программы «На лыжи!» и при содействии Федерации лыжных гонок России реализует проект по созданию первых современных ратраков российского производства. Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

В настоящее время первые опытные образцы машин для обустройства лыжных и биатлонных трасс переданы для тестирования и проведения испытаний в регионах, где проходят соревнования в рамках проекта «На лыжи». По итогам опытно-промышленной эксплуатации на трассах Красноярского края, Иркутской области, Республики Коми, Кемеровской области и Хакасии будут дорабатываться технические решения. После доработки прототипов будут проведены повторные испытания.

Для улучшения эксплуатационных характеристик и снижения веса новых машин были использованы детали, изготовленные из алюминиевых сплавов, в частности: детали ходовой части, капота, площадки для транспортировки грузов. В планах – увеличение доли алюминиевых деталей в ратраках и замена других элементов на инновационные сплавы. Основным конкурентным преимуществом тестируемых машин будет цена, которая позволит большинству курортов и биатлонных стадионов России и зарубежья обновить свой парк ратраков.

Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

««На лыжи» для РУСАЛа – не просто благотворительный проект. Это и социальная миссия, и ценности, которые мы совместно с другими участниками хотим продвигать в российских регионах.

При проектировании специалистами учитывались все нюансы: сложные условия эксплуатации, удобство операторов, удобство при эксплуатации и ремонтопригодность машин. Просторная кабина, удобное кресло с различными регулировками, многофункциональная панель и штурвал для удобства маневрирования машиной, современные элементы управления навесным оборудованием, система безопасности, различные автоматические режимы работы и другие преимущества позволят российским высокотехнологичным машинам со временем стать достойной заменой импортным аналогам.Занятие спортом должно быть доступным проведением досуга для всех желающих, и, конечно, развитие современной инфраструктуры в регионах играет основную роль в достижении этой цели. Создание российских производств специализированной техники для обустройства лыжных трасс – один из первых шагов в этом направлении, а использование в технике алюминиевых деталей из сплавов не только способствует развитию кооперации отечественных компаний, но и повышает конкурентоспособность выпускаемой продукции», – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

На днях снегоуплотнительная машина РТ-6 поступила в Братск. Ее передали Школе олимпийского резерва для проведения эксплуатационных испытаний.

Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

Справка:



Комплексная программа «На лыжи!» направлена на популяризацию лыжного спорта и пропаганду здорового образа жизни. Она реализуется с 2016 года на территории Республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской области; с 2017 года география проекта включает Кемеровскую область и Республику Коми, с 2018 года – города Урала. С каждым годом масштаб мероприятий и количество участников увеличиваются. Помимо лыжных праздников, в рамках проекта в регионах страны проводится Кубок на призы РУСАЛа и En+ Group среди юных лыжников (13 – 16 лет), тренеры проходят профессиональную переподготовку, ведется просветительская работа в социальных сетях о лыжном спорте для любителей и профессионалов, создается качественная инфраструктура для занятий лыжами.