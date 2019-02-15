Число иркутских акционеров ВТБ выросло на 33 %

Количество акционеров банка ВТБ в СФО за год увеличилось на 44% и на 1 декабря 2018 года составило 7,9 тысяч. Лидерами по росту числа миноритариев в регионе стали Новосибирская область (+52%), Красноярский край (+44%) и Иркутская область (+33%). Общее количество миноритарных держателей акций банка достигло 122 тысяч, увеличившись на 29%. Из них 121 тысяча - частные инвесторы.

Факторами, способствовавшими росту числа акционеров, стало успешное выполнение стратегии группы ВТБ, привлекательная цена приобретения акций и дивидендная политика банка, а также уникальная программа привилегий, предполагающая существенные преференции при оформлении банковских и финансовых услуг.

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин отметил: «За прошедший год мы наблюдаем существенный рост количества акционеров во всех городах Сибири, их число растет быстрее, чем в целом по России. Меняется их портрет: ими становится все больше молодых людей. Современные технологии, в том числе уникальные разработки службы по работе с акционерами, делают более доступным получение актуальной информации от банка и взаимодействие с ним. Возможность управления собственными активами и влияния на формирование стратегии развития банка также положительно сказывается на росте числа акционеров в регионах».

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) – международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.



Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по страхованию, лизингу, факторингу и другие финансовые услуги.

Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира.

Группу ВТБ в Иркутской области представляют 33 точки продаж банка ВТБ, представительства «ВТБ Страхование», «ВТБ Медицинское страхование», «ВТБ Регистратор», «ВТБ Лизинг», офисы «Почта Банка». Среди корпоративных клиентов ВТБ в регионе предприятия всех отраслей экономики и бизнеса, а также муниципальные органы власти.

Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9 % голосующих акций.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru