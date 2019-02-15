Евгений Ефремов, «Доренберг»: «Коллаборация и ревитализация – две задачи, которые мы хотим решить с помощью креативного кластера»

На месте построенного в конце 19 века Федором Доренбергом Знаменско-Подгорненского пивоваренного завода сейчас располагается креативный кластер, в котором проводятся мероприятия городского масштаба. Как арт-завод «Доренберг» задает иркутскому обществу мировые тренды, как иркутяне к нему относятся, и почему важно реставрировать старые здания, а предпринимателям – объединяться, рассказал на SBERTALKS Евгений Ефремов, основатель арт-пространства.

Родом из США

– Что такое арт-завод Доренберг? Во всем мире это называется креативным кластером, а в Иркутской области этот термин заходит очень тяжело. Мы над этим работаем, хоть это сложно и долго. Это место для работы и отдыха.

Креативный кластер как формат был придуман для развития неблагополучных районов. Так повелось, что в США, заброшенные районы, старые заводы и другие здания бесплатно отдавали художникам, уличным артистам… И вокруг этого постепенно появлялась новая жизнь.

Есть две основные задачи, которые мы хотим решить с помощью «Доренберга» в Иркутске. Это коллаборация* и ревитализация**.

Ревитализация, а не разрушение

– Начнем с ревитализации. Это преобразование старых зданий в новые. Вместо того, чтобы старые строения сносить, их можно как следует восстановить. Бывшие складские помещения в центре Иркутска, благодаря нам, стали новыми проектами и приносят пользу людям. В «Доренберге» проводятся разного рода мероприятия, начиная от ярмарок и заканчивая корпоративами.

В бывшем магазине запчастей и красок сейчас обустроены ресторан и бар, где иркутяне могут отдыхать с друзьями, проводить время семьями. Старые некрасивые офисы, сделанные абсолютно безвкусно, обрели новый формат – лофт. Чем-то для Иркутска он нов, хотя для мира уже в принципе устаревает. Но Иркутск отстает от Москвы на пять лет, а от мира, к сожалению, ещё больше. Но я очень надеюсь, что когда-нибудь мы их не только догоним, но и перегоним.

Абсолютно старые некрасивые здания превратились в кофейни, интересные магазины, бутики. Чаще всего, что самое классное, люди делали эти места собственными руками. Сами предприниматели, не нанимая подрядчиков, просто семьями приходили и делали руками бизнес для себя. Соответственно, чаще всего они сами в нем ведут деятельность и это здорово, когда люди отдаются своему делу полностью. Соответственно, гостям, клиентам в этих местах нравится, и они рекомендуют их друзьям, родственникам.

Коллаборация, а не конкуренция

– Один из наших резидентов, Виктория, основала студию подарков ручной «Ведьмедь». И это показательный пример коллаборации.

Видео: https://vk.com/artzavoddorenberg

Коллаборация – это, пожалуй, самый главный термин, которым мы пользуемся. Это совместное производство продукта. «Ведмедь» – один из примеров, когда наши резиденты познакомились и начали заниматься одним делом. Один человек занимается кожей, другой – рисует крутые иллюстрации на деревянных ящиках. Вместе они разработали уникальный продукт. И мы вот за это, и мы в принципе про это. Чем быстрее предприниматели начнут делиться опытом, пытаться подружиться, рассказывать про свои лайфхаки и фишки, тем быстрее рынок будет расти. Чем дольше все сидят за заборами и говорят: «Вы конкуренты, мы вам ничего интересного не расскажем», тем медленнее мы будем развиваться.

Еще хочу отметить один тренд: коллаборация баров. В Иркутске она есть, и не одна, мы не придумывали велосипед, а повторяем опыт мировых коллег. Это бары, собранные в одном месте. Проекты разные, но все относятся к сфере услуг. Подобное есть в реализации торгово-развлекательных центров, на улице Карла Маркса и в Доренберге. Мы расположили в одном здании четыре заведения, получилось классно: гости ходят из бара в бар, и в итоге довольны все.

Организация мероприятий

– Отдельно хочется упомянуть организацию мероприятий, в последнее время ставшую мировым трендом. В эту сферу идут любые бизнесы, взять хотя бы крупных застройщиков, девелоперов, которые строят коттеджные поселки и устраивают в них ярмарки. Это крутой инструмент, и раньше его использовали немногие.

В Доренберге сейчас действует площадка для мероприятий, которую можно арендовать. Также мы проводим на ней свои мероприятия. Допустим, в прошлом году у нас впервые прошла новогодняя ярмарка «Елки-палки». На нее пришло полторы тысячи человек. И это у нас еще особого опыта в бизнесе не было. Сейчас у нас новая команда, мы совершенствуем наши навыки, много учимся. В этом году у нас будет очередная новогодняя ярмарка.

Видео: https://vk.com/artzavoddorenberg

*Коллаборация, или сотрудничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия.

** Ревитализация в контексте урбанистики обозначает процесс воссоздания и оживления городского пространства. Основной принцип ревитализации заключается в раскрытии новых возможностей старых территорий и построек.