К кому придут с проверкой в 2019 году: как узнать и подготовиться

Узнать, нет ли вашей компании в плане проверок, можно на сайте Генпрокуратуры РФ в специальном разделе «Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2019 год» proverki.gov.ru.

Достаточно указать ИНН организации, чтобы выяснить:

- какое ведомство будет проводить плановую проверку компании;

- какими будут цель и форма проверки;

- в каком месяце состоится проверка и сколько она продлится.

Если поиск на сайте не дал результатов, вашей компании в плане нет.

Обратите внимание, что в плане нет сведений о некоторых видах проверок. Например, налоговых, валютных, таможенных.

Подготовиться к проверкам и узнать, как действовать в случае приезда инспекторов, помогут материалы в системе КонсультантПлюс.

Например:

- как действовать, если к вам пришли с проверкой налоговики, можно узнать в «Практическом пособии по налоговым проверкам»;

- как организации пройти проверку пожарной безопасности, смотрите в одноименном Готовом решении;

- все о проверке деятельности организации вы найдете в «Путеводителе по кадровым вопросам» (материал «Проверка деятельности организации. Обязательные документы»).

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