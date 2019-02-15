К кому придут с проверкой в 2019 году: как узнать и подготовиться

Узнать, нет ли вашей компании в плане проверок, можно на сайте Генпрокуратуры РФ в специальном разделе «Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2019 год» proverki.gov.ru.
Достаточно указать ИНН организации, чтобы выяснить:
- какое ведомство будет проводить плановую проверку компании;
- какими будут цель и форма проверки;
- в каком месяце состоится проверка и сколько она продлится.
Если поиск на сайте не дал результатов, вашей компании в плане нет.
Обратите внимание, что в плане нет сведений о некоторых видах проверок. Например, налоговых, валютных, таможенных.
Подготовиться к проверкам и узнать, как действовать в случае приезда инспекторов, помогут материалы в системе КонсультантПлюс.
Например:
- как действовать, если к вам пришли с проверкой налоговики, можно узнать в «Практическом пособии по налоговым проверкам»;
- как организации пройти проверку пожарной безопасности, смотрите в одноименном Готовом решении;
- все о проверке деятельности организации вы найдете в «Путеводителе по кадровым вопросам» (материал «Проверка деятельности организации. Обязательные документы»).
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