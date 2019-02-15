Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова

Газета Дело
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Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова15 февраля 2019
/ Газета Дело /
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Сдаются офисы. г. Иркутск, ул. Байкальская, БЦ «Такота» [15.02.2019]Комфортные офисы, отличная инфраструктура, престижный район. В стоимость включены коммунальные платежи и охрана. Предложение от собственника.
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Супермаркет Слата. Новая акция. «Успей купить!» [15.02.2019]
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [15.02.2019]
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Volvo V90 CROSS COUNTRY СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ! [07.12.2018]Премьер Иркутск. Официальный дилер ООО «ООО ВОЛЬВО КАРС». Тел.: (3952) 550-510. Иркутск, ул. Ширямова, 32. www.premier-irkutsk.ru
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Ювелирная сеть «Алмаз». Готовое решение корпоративного подарка! Подарочные сертификаты ювелирной сети! [07.12.2018]
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Железногорсклес» [07.12.2018]Открытое акционерное общество «Железногорсклес» (ОАО «Железногорсклес») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее по тексту – «Годовое общее собрание акционеров»), в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 30.11.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.12.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 30.11.2018 г. (тыс. руб./кв.м) [07.12.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Покупатели за рубежом есть, ищите их смелее!». Сбербанк запустил онлайн-сервис для выхода компаний МСБ на экспорт«Видим перспективы в Монголии, Китае, Корее». Малый бизнес Иркутска выходит за рубежСбербанк и РЭЦ запустили акселератор для несырьевых экспортеров
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Производственная база широкого назначения [07.12.2018]г. Иркутск, ул. Ширямова, 101/1 (район грузового аэропорта)
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Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости [07.12.2018]найдем покупателя/арендатора!
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Департамент управления недвижимостью Торговой сети «Слата» предлагает! [07.12.2018]Продажа: ул. Бородина, 11/1 | Аренда: Первомайский, 60а
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [07.12.2018]
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НДС 20%: разъяснения о переходе на новую ставку в КонсультантПлюс [07.12.2018]Подробно о новых правилах исчисления НДС, как заполнять счета-фактуры по договорам, переходящим на 2019 год, как исправлять ошибки, а также о важных изменениях по возврату товара - в обзоре КонсультантПлюс ."НДС 20%: налоговики выпустили рекомендации по переходу на новую ставку"
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 30.11.2018 г. (тыс. руб./кв.м) [07.12.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Департамент управления недвижимостью Торговой сети «Слата» предлагает! [02.11.2018]Продажа: ул. Депутатская 84/1 | Аренда: ул. Вампилова, 30/1
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АНО «Альянс Судебных Экспертов Сибири» [02.11.2018]строительно-техническая экспертиза; перепланировка, переустройство; экспертиза качества выполненных работ; определение суммы ущерба после залива, пожара; оценочная экспертиза (жилых и нежилых помещений); товароведческая экспертиза; электротехническая экспертиза; экспертиза по 44-ФЗ.
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Производственная база широкого назначения [02.11.2018]г. Иркутск, ул. Ширямова, 101/1 (район грузового аэропорта)
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Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости [02.11.2018]найдем покупателя/арендатора!
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 26.10.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [02.11.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 26.10.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [02.11.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303