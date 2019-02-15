Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова

НДС 20%: разъяснения о переходе на новую ставку в КонсультантПлюс

Подробно о новых правилах исчисления НДС, как заполнять счета-фактуры по договорам, переходящим на 2019 год, как исправлять ошибки, а также о важных изменениях по возврату товара - в обзоре КонсультантПлюс ."НДС 20%: налоговики выпустили рекомендации по переходу на новую ставку"