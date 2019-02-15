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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 08.02.2019 г. (тыс. руб./кв. м)15 февраля 2019
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«Я перфекционист». Правила бизнеса Алексея Распутина [15.02.2019]Руководитель ФСК «Родные Берега» Алексей Распутин живет в доме, который построила его компания. И это не только определенный знак качества для других дольщиков, но и возможность наблюдать за тем, как функционирует проект, глазами обычного жителя. Почему Алексей уверен, что идеал достижим? За счет чего удается на 100% попадать в потребности и возможности покупателей? Какие шаги предпринимает компания, чтобы успешно перейти на «новые правила»? Как оптимизировать все процессы и в итоге возводить дома, укладываясь в один строительный сезон?
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#10yearschallenge: как менялись ТЦ в Иркутске [15.02.2019]За 10 лет рынок торговой недвижимости пережил глобальные перемены. Сегодня в торговые центры ходят не только чтобы купить товар, но и за атмосферой, приятным времяпрепровождением. Основная тенденция – в уходе от простой торговли в развлекательный формат. Кроме того, работу ТРЦ осложняет онлайн-торговля, которая за последние годы стала серьезным конкурентом для классического ритейла. А ведь еще совсем недавно, 10 лет назад, в Иркутске появился первый торгово-развлекательный центр. Татьяна Галущенко, директор по маркетингу ГК «Актив», вспоминает, что произошло за эти годы, и каким проектам, увы, не удалось реализоваться в Иркутске.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 08.02.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [15.02.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 08.02.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [15.02.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [15.02.2019]
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Кто построил больше всех? Рэнкинг застройщиков Иркутска по объемам ввода жилья за 2018 год [14.02.2019]Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU и Газета Дело проанализировали данные о вводе жилья в Иркутске и ближайшем пригороде в 2018 году. Кто из застройщиков стал лидером по объему ввода? Предлагаем вашему вниманию традиционный рэнкинг иркутских строительных компаний.
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Строим правильно. Шесть главных правил безупречной стройки [14.02.2019]«Строим правильно» – новая рубрика в Газете Дело. В ней мы будем рассказывать о правильной организации строительства. Не важно, что вы собираетесь построить – загородный дом или здание для бизнеса – есть набор правил, следуя которым можно получить на выходе объект именно того качества, за те деньги и в те сроки, которые вы запланировали. Эти правила являются результатом 18-летнего опыта организации строительных и ремонтных работ, которым с нашими читателями поделятся сотрудники одной из ведущих строительных компаний региона – «Стройцентр». В этом номере генеральный директор компании Алексей Ананко рассказывает о самом основном, на что нужно обращать внимание при подготовке и ведении строительства.
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Роман Семенов, Century 21 Недвижимость мира: «Агентство недвижимости – это компания-оркестр» [13.02.2019]Зачеркни "вчера" и "завтра", действуй сейчас. Такой совет дает иркутянам, желающим купить или продать недвижимость, руководитель агентства Century 21 Недвижимость мира Роман Семенов. Почему не нужно ждать "лучших времен" для совершения сделки? Зачем обращаться за помощью в агентство? Каким должен быть современный риелтор? И в чем преимущества международного бренда для агентов и их клиентов?
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«Покупатели за рубежом есть, ищите их смелее!». Сбербанк запустил онлайн-сервис для выхода компаний МСБ на экспорт«Видим перспективы в Монголии, Китае, Корее». Малый бизнес Иркутска выходит за рубежСбербанк и РЭЦ запустили акселератор для несырьевых экспортеров
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Как оформить дом в садоводстве по новым правилам. Юлия Сагдеева о 5 важных нововведениях в законодательстве [13.02.2019]Новый 2019 год принес ряд изменений в порядках оформления в собственность домов в садоводствах. Важно не путать эти изменения с "дачной амнистией": она по-прежнему действует до 2020 года. Изменения были внесены в ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и касаются только домов в СНТ и ДНТ. О нововведениях рассказывает основатель «Бюро Кадастровых Инженеров» Юлия Сагдеева.
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«Мы решили строить свой дом!». Как молодая семья из Иркутска решила переехать за город [12.02.2019]Иркутяне Денис и Анастасия Филиппские с апреля 2018 года строят дом в загородном поселке «Патроны Парк». Каждую неделю они приезжают смотреть, как растет и воплощается в жизнь их мечта. Журналист Газеты Дело встретился с Анастасией и узнал, как городские жители решились на переезд за город, какие сомнения и страхи пришлось преодолеть и не жалеют ли они о своём выборе.
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Коттеджные кварталы: ничего лишнего [07.12.2018]У загородных жителей разные потребности. Одним нужен большой дом и огромный участок с собственным парком и сложным ландшафтным дизайном… Другие хотят пользоваться всеми преимуществами загородной жизни, не теряя при этом привычного городского ритма и не тратя на содержание участка и дома лишних денег, сил и времени. Именно для вторых созданы коттеджные кварталы в поселке «Патроны Парк» на 19-м км. Байкальского тракта. Чем интересно такое решение и в чем его преимущества? Об этом читателям Газеты Дело рассказал руководитель проекта Дмитрий Кузнецов.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 30.11.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.12.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 30.11.2018 г. (тыс. руб./кв.м) [07.12.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Производственная база широкого назначения [07.12.2018]г. Иркутск, ул. Ширямова, 101/1 (район грузового аэропорта)
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Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости [07.12.2018]найдем покупателя/арендатора!
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Департамент управления недвижимостью Торговой сети «Слата» предлагает! [07.12.2018]Продажа: ул. Бородина, 11/1 | Аренда: Первомайский, 60а
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 30.11.2018 г. (тыс. руб./кв.м) [07.12.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Время первых. Почему «Восток Центр Иркутск» перешел на новую схему работы с дольщиками [06.12.2018]Изменения в законодательстве о долевом строительстве – давно в топе обсуждаемых тем. Как будут работать счета эскроу? На каких условиях застройщики смогут получать проектное финансирование? Что изменится для дольщиков? Строительная компания «Восток Центр Иркутск» решила узнать ответы на все эти вопросы на собственном опыте – и одной из первых в России начала работать по новым правилам. Зачем и почему был сделан этот шаг и каковы его последствия для компании и ее клиентов? Рассказывает Наталья Зверева, заместитель генерального директора АО «Восток Центр Иркутск».
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Коммерческая недвижимость: зарабатываем медленно, но верно [06.12.2018]Что сегодня предлагает инвесторам рынок коммерческой недвижимости? На какую доходность от объектов можно рассчитывать, и как инвестировать, чтобы получить гарантированный доход? Руководитель АН «Слобода» Дмитрий Щербаков делится ценной практической информацией, которая поможет потенциальному покупателю сориентироваться в текущей ситуации.
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Клуб владельцев и арендаторов коммерческой недвижимости [05.12.2018]В октябре 2018 года в Иркутске стартовал проект RentitClub. По словам Илоны Толстоуховой, координатора проекта в Иркутске, RentitClub – это площадка, которая еще раз подтвердила, что Иркутск является примером уникальной территории предпринимательского духа, где слова «деловая ответственность», «профессионализм», «порядочность», «верность слову» – это аксиома деловой этики, залог роста и процветания.