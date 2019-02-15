Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 08.02.2019 г. (тыс. руб./кв. м)

Строим правильно. ​​​​​​​Шесть главных правил безупречной стройки

«Строим правильно» – новая рубрика в Газете Дело. В ней мы будем рассказывать о правильной организации строительства. Не важно, что вы собираетесь построить – загородный дом или здание для бизнеса – есть набор правил, следуя которым можно получить на выходе объект именно того качества, за те деньги и в те сроки, которые вы запланировали. Эти правила являются результатом 18-летнего опыта организации строительных и ремонтных работ, которым с нашими читателями поделятся сотрудники одной из ведущих строительных компаний региона – «Стройцентр». В этом номере генеральный директор компании Алексей Ананко рассказывает о самом основном, на что нужно обращать внимание при подготовке и ведении строительства.