Границы имеют значение

Как вынос границ участка в натуру помогает избежать значительных потерь денег и времени, рассказывает основатель «Бюро Кадастровых Инженеров» Юлия Сагдеева.

В нашей практике мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда фактические границы земельного участка не совпадают с границами, поставленными на кадастровый учет. А ведь именно границы, зафиксированные в ЕГРН, являются официальными и достоверными.

Несовпадение границ может повлечь за собой множество неприятностей, вплоть до отказа в регистрации недвижимости. Расскажу о трех самых распространенных ситуациях, в которых мы рекомендуем предусмотрительно провести процедуру выноса границ в натуру.

Ситуация №1.

При покупке земельного участка. Убедитесь, стоят ли границы участка на кадастровом учете, прежде чем покупать участок. Если стоят – то совпадают ли с фактическими. Есть ли гарантия, что забор не заходит на соседний участок? Предыдущий владелец может даже не догадываться, что с забором что-то не так, а у вас в будущем могут возникнуть сложности с соседями, если они сделают вынос границы раньше вас.

Ситуация №2.

Еще более серьезная с точки зрения финансовых потерь ситуация – покупка участка с неоформленным домом. Не торопитесь верить на слово, что собственник участка решил не оформлять дом потому, что хотел сэкономить на налогах или строил его под продажу. Высока вероятность, что он не оформил дом в собственность, потому что построил его с нарушением границ. А когда попробовал оформить, этого не удалось сделать. Поставить на кадастровый учет дом, преступающий границы участка – невозможно. И это станет вашей проблемой.

Ситуация №3.

Вы решаете строить свой дом или капитальный забор. Тут уж точно не обойтись без утонения границ. Как и во второй ситуации, вы не сможете оформить дом, построенный с нарушением границы. А капитальный забор, стоимость которого порой исчисляется сотнями тысяч рублей, придется сносить, если сосед выяснит, что вы заступили на его территорию.

Потому мы рекомендуем: прежде чем покупать землю или строить дом совершите предупредительные действия - удостоверьтесь в корректности границ участка.

Вынос границ участка в натуру проводит геодезист. Получив данные о координатах участка в выписке из ЕГРН, он выезжает на местность и с помощью высокоточного оборудования обозначает точные границы участка, ставит специальные разметки и вместе с актом передает их на сохранность владельцу участка.

Вот так с помощью одной процедуры вы сможете избежать значительных финансовых потерь, а главное – сохранить свои нервы и время при оформлении недвижимости.

bki-irk.ru

тел. 504-804

пер. Пионерский, 11, оф. 503

ул. Советская, 58, к2, «Рынок Новый», внутри МФЦ «Мои документы»

ул. Декабрьских Событий, 117, внутри МФЦ «Мои документы»

мкр. Юбилейный, ТРЦ «Юбилейный», цокольный этаж, рядом с МФЦ «Мои документы»

ул. Трактовая, 35/1, внутри МФЦ «Мои документы»